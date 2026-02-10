satirical-news

ढिंग टांग : शाखा : बॉलिवुड..!

भाईजान का सलाम! वरळीच्या प्रोग्रॅममध्ये तुम्हा सर्वांचा मी खूप इंतजार केला.
ब्रिटिश नंदी
भाईजान का सलाम! वरळीच्या प्रोग्रॅममध्ये तुम्हा सर्वांचा मी खूप इंतजार केला. तुम्हे आना चाहिए था, ‘मेरे करण अर्जुन आयेंगे, जरुर आयेंगे’ हा डायलॉक याद आहे ना? मी प्रोग्रॅममध्ये गेलो तेव्हा उपस्थितांनी ‘करण आया, अर्जुन नही आया’ अशी नोंद घेतली.

