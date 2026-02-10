ढिंग टांग : शाखा : बॉलिवुड..!

भाईजान का सलाम! वरळीच्या प्रोग्रॅममध्ये तुम्हा सर्वांचा मी खूप इंतजार केला. तुम्हे आना चाहिए था, ‘मेरे करण अर्जुन आयेंगे, जरुर आयेंगे’ हा डायलॉक याद आहे ना? मी प्रोग्रॅममध्ये गेलो तेव्हा उपस्थितांनी ‘करण आया, अर्जुन नही आया’ अशी नोंद घेतली..पत्र लिहिण्यास कारण की गेले दोन दिवस मी भारावून गेलो आहे. ‘दबंग’चे स्क्रिप्ट वाचूनही मी इतका एक्साइट झालो नव्हतो. मला वाटलं की हा अनुभव तुम्हा सर्वांशी शेअर करावा. असंच पत्र भाई आमीरलाही लिहीत आहे. सैफुलाही कळवलं आहे. नेमकं काय घडलं, ते डिटेलमध्ये सांगतो.त्याचं झालं असं की, आदल्या दिवशी माझ्याकडे एका स्क्रिप्टचं नॅरेशन होतं. सोळावी जांभई देत मी दुसऱ्या दिवशी शूटिंगचा कॉलटाइम किती वाजता आहे, असं सेक्रेटरीला विचारलं. तो म्हणाला, ‘सुबहकू लगभग सात बजे, भाई!’ मी म्हटलं, ओक्के, आता झोपू. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून तडक नेहरु सेंटरमध्ये गेलो. हे लोकेशन वरळीला आहे. स्पॉटवर पोचलो तेव्हा दुपार झाली होती..सकाळी सातच्या कॉलटाइमला मी दुपारीच पोचतो, हे तुला माहीत आहेच. पण ते महत्त्वाचं नाही.नेहरु सेंटरवर अनेक सेलेब्रिटी दिसले. अक्षय होता, रणवीरसिंग होता, शिल्पा होती, रवीना होती, ट्विंकल होती, विक्की होता, जॅकी होता….आपले सुभाष घईसाहब पण होते. मेरा जानी दोस्त महेश मांजरेकरही वहीं था! हां, उसीने मेरेको इतनी अच्छी मराठी सिखाई है. छातीवर मूठ हापटत मला म्हणाला, महाराष्ट्रात राहायचं तर मराठी आलं पाहिजे. मी म्हटलं ओक्के!.एवढे स्टारलोक एकत्र आले म्हणजे कुठला तरी अवार्ड सेरेमनी असणार किंवा मग मनसेचा कार्यक्रम असणार, असं कुणालाही वाटलं असतं. पण दोन्ही नव्हतं.चक्क रा. स्व. संघाच्या शताब्दीचा कार्यक्रम निघाला! हल्ली शाखेत कोणीही यायला लागलंय, अशा चेहऱ्यानं लोक बघत होते.मला संघकार्याबद्दल पहिल्यापासूनच आदर आहे. ‘लहानपणी मी शाखेत जात असे, म्हणून मला शिस्त लागली’ असं दोस्त महेश म्हणाला. लोक ओठ आवळून हसले! पण मी हसलो नाही. स्टेजवर पू. भागवतजी बसले होते. मी तिसऱ्या रांगेतली खुर्ची पकडून बसलो..शेजारी घईसाहेब होते. ते म्हणाले, ‘पुत्तर, सुनने लायक है, सुन ले!’ मी म्हणालो, ओक्के!‘वो तुम्हारा डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता?’ घईसाहेब कानात पुटपुटले.‘हां, हां…जाम फेमस झाला होता..,’ मी म्हणालो.‘ॲक्चुअली, स्वयंसेवकाचं ते ब्रीदवाक्य आहे! राष्ट्राप्रती जबरदस्त कमिटेड असतात हे लोक!,’ घईसाहेब शांतपणाने म्हणाले. मी गहिवरलो.अक्षय घरातल्यासारखाच वावरत होता. पण बरेचसे सितारे शाखेत आल्यासारखे शिस्तीत बसले होते. लेकाचे लोकेशनवर आले की निर्मात्याला किती छळतात!!.पूज्य आदरणीय भागवतजी त्यांच्या व्याख्यानात म्हणाले की, सलमान जैसे लोग समाज के आदर्श होते है. युवा वर्ग उनकी वेषभूषा, केशभूषा का अनुकरण करते है…!’हे ऐकून मी लाज लाज लाज लाज लाजून चूर झालो. बरं झालं मी गर्द निळा शर्ट आणि संपूर्ण लांबीची प्यांट घालून आलो होतो. यापुढे सिनेमात शर्ट काढायचा नाही, असं मी ठरवलं आहे.आमच्या जुहूच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटच्या समोरच्या उद्यानात बॉलिवुडची शाखा भरवावी, असं मनात येतंय. येशील ना? जय हो! तुझाच भाईजान. (गॅलेक्सी अपार्टमेंट, जुहू.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.