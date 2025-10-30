satirical-news

ढिंग टांग : कशासाठी?.. अनाकोंडाच्या पोटासाठी..!

सदू : (फोनमध्ये विचित्र आवाज काढत) खर्रर्रक…खीक खीक…खर्रर्रक…खीक खीक…!

दादू : (फोन उचलून संशयाने) कोण बोलतंय? हे असले खाकरे काढल्यासारखे विचित्र आवाज काढून निनावी फोन कोण करतंय? खांडोळी करीन!!

सदू : (वरमून) अरे, दादूराया, रागावू नकोस…मीच बोलतोय, तुझा धाकटा भाऊ, सदू!!

दादू : (राग निवळत) तू होय! मला वाटलं कमळ पार्टीतला कोणीतरी चहाटळपणा करतोय! ते हल्ली फार त्रास देतात!!

