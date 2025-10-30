ढिंग टांग : कशासाठी?.. अनाकोंडाच्या पोटासाठी..!

सदू : (फोनमध्ये विचित्र आवाज काढत) खर्रर्रक…खीक खीक…खर्रर्रक…खीक खीक…! दादू : (फोन उचलून संशयाने) कोण बोलतंय? हे असले खाकरे काढल्यासारखे विचित्र आवाज काढून निनावी फोन कोण करतंय? खांडोळी करीन!! सदू : (वरमून) अरे, दादूराया, रागावू नकोस…मीच बोलतोय, तुझा धाकटा भाऊ, सदू!! दादू : (राग निवळत) तू होय! मला वाटलं कमळ पार्टीतला कोणीतरी चहाटळपणा करतोय! ते हल्ली फार त्रास देतात!! .सदू : (कबुली देत) अनाकोंडाचा आवाज काढायचा होता, पण जमला नाही! मुळात अनाकोंडाचा आवाज कसा असतो, कोणी ऐकलाय?दादू : (विचारात पडत) अनाकोंडाचा आवाऽऽज? कुणास ठाऊक, भायखळ्याच्या जिजामाता उद्यानात आणला की ऐकू आपण जोडीनं! पण तू काढलास तसाच काहीसा असणार!सदू : (डोकं खाजवत) मी सहज घसा खाकरल्यासारखा काढला! एवढं सगळं गिळणाऱ्या प्राण्याला घशात खवखवत असणारच ना!!दादू : (स्वत:वर बेहद्द खुश होत) एकंदरित माझी अनाकोंडाची उपमा गाजली बरं का सदूराया!.सदू : (कौतुकानं) कसं काय बुवा सुचतं तुला!! इतक्या उपमा कुठून शोधून काढतोस कुणास ठाऊक!!दादू : (स्तुतीने सुखावत) तुलाही सुचतील! रोज दोन अक्रोड खात जा!!सदू : (इशारा देत) तुझ्या टोमण्यांनी अनाकोंडा रागावला तर महागात जाईल!दादू : (छातीवर हात ठेवून) मर्द मावळा आहे मी! असले छप्पन फुटाचे छप्पन्न अनाकोंडा आले तरी शेपट्या पिरगळून त्यांचीच गाठ मारुन खुंटीला टांगून ठेवीन मी त्यांना…धोतराच्या पिळ्यासारखा!!.सदू : (हसू आवरत) अनाकोंडाची पिल्लं अंगावर आली तर..?दादू : (तुच्छतेनं) ती कसली अनाकोंडाची पिल्लं? ती तर नुसती गांडुळं आहेत! असल्या वळवळणाऱ्या प्राण्यांना कोण विचारतो? हँ:!! एकदा निवडणूक जाहीर होऊ दे मग बघतो एकेकाला!! तू तयारीला लाग!!सदू : (गांभीर्याचा आव आणत) काय उपयोग? काहीही झालं तरी हे लोक एक तर इव्हीएम सेटिंग करणार, नाहीतर मतदार याद्यांमध्ये धांदली करुन व्होटचोरी करणार!! आपण तयारी करुन दाय फायका?...आय मीन, काय फायदा?दादू : (सात्विक संतापानं) यावेळी मी त्यांना एक मतदेखील चोरी करु देणार नाही! काल आपल्या युवराजांचं प्रेझेंटेशन बघितलंस ना?- बोगस सरकार, बोगस मतदार!! मी तर जाम खुश झालो बुवा!.सदू : (शंकेखोर स्वभावाने) अशा प्रेझेंटेशनने काय होणार?दादू : (धोरणी सुरात) छे, छे! मी गप्प बसलेलो नाही, कंप्लीट रणनीती तयार आहे आमची! बारा-बाराशेच्या याद्यांवर मी आमचे उप शाखाप्रमुख, शाखाप्रमुख बसवले आहेत! त्यांना बजावलंय, या याद्या जिंका, निवडणूक आपण जिंकलीच म्हणून समजा!!सदू : (खचून जात) एवढी माणसं तुमच्या पक्षात अजून उरली आहेत?दादू : (दोन क्षण गांगरुन ठामपणाने) आहेतच मुळी! बरेच उरले आहेत अजून! उडाले ते कावळे….सदू : (सावरुन घेत) मीसुद्धा आमच्या कार्यकर्त्यांना लोकांना भेटून प्रेझेंटेशन करायला सांगितलंय! म्हटलं, आपल्याला मतदान झालंय, पण आपल्यापर्यंत ते पोचलं नाही! यावेळी कुठल्याही परिस्थितीत ते पोचलंच पाहिजे!दादू : (आयडिया सुचवत) पुढलं व्होटचोरीचं प्रेझेंटेशन आपण दोघं मिळून करायचं का? मनोमीलन प्रेझेंटेशन!!सदू : (हताशेनं) केलं असतं रे! पण नको! अनाकोंडाला कुठे प्रेझेंटेशन समजतं? तो समोर येईल ते गिळतो! मला तर असं वाटायला लागलंय की, आपण सगळे ऑलरेडी अनाकोंडाच्या पोटातच आहोत! जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.