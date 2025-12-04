ढिंग टांग - बाबाजी वेंगा यांची भविष्यवाणी…!

कराडचे बाबाजी वेंगा यांची भविष्यवाणी आजपर्यंत चुकलेली नाही. एकवेळ विधिलिखित फेक नॅरेटिव ठरेल, पण बाबाजी वेंगा यांच्या मुखातून शब्द गेला की गेला!! बाबाजी वेंगा यांना कोण ओळखत नाही? अंहं!! बल्गेरियाच्या बाबा वेंगा आणि आपले बाबाजी वेंगा यांची गल्लत करु नका. बल्गेरियन बाबा वेंगा हीस दिव्य दृष्टी प्राप्त होती, पण तीस अंधत्व होते. बाबाजी वेंगा हे डोळस भविष्यवेत्ते असून ते कराडला राहतात, (आणि आपण दिल्लीत कां नाही, या दु:खात चूर असतात.) या दु:खवेदनेला अंतर देण्यासाठीच त्यांनी फावल्या (म्हंजे सगळ्याच) वेळात भविष्यविद्येचा सांगोपांग अभ्यास केला. रोज पहाटे उठावे आणि कृष्णा-कोयनेच्या संगमावर बसून भविष्यविषयक ग्रंथांचे आलोडन करावे, असे त्यांनी ठरवले. यातील पहाटे उठण्याचे कलम काही जमले नाही, संगमावरही रोज जाऊन बसणे जिकिरीचे होते. शेवटी घरच्या घरीच लोडाला टेकून त्यांनी भविष्यविद्येचे आलोडन करण्याचा सपाटा लावला. .त्यांची अनेक भाकिते सुप्रसिद्ध आहेत, आणि अर्थातच खरी ठरली आहेत. उदाहरणार्थ, २०१४ साली काँग्रेसचा दणदणीत नैतिक विजय होईल. अगदी तसेच घडले. २०१९ सालीही काँग्रेसचा पुन्हा दणदणीत विजय झाला. गेली दहा-अकरा वर्षे नैतिक विजयाने हा पक्ष झळाळून गेला आहे. हे सगळे बाबाजी वेंगा कराडकर यांनी आधीच सांगून ठेवले होते..दर महिन्याची पौर्णिमा उलटली की बाबाजी वेंगा ध्यानस्थ बसून पुढील भविष्य बघतात. त्याची एक विशिष्ट प्रोसिजर असते. बाबाजी वेंगा कायम प्रोसिजर फॉलो करणारे असे जंटलमन आहेत. दिल्लीत असताना ते न चुकता बॅडमिंटन खेळायचे. पण ज्या दिवशी आपण गेम जिंकणार त्याच दिवशी खेळायचे. नाहीतर मीटिंग आहे, असे सांगून सटकायचे, असे त्यांचे शिष्य सांगतात. खरे खोटे देव जाणे! यंदा मार्गशीर्षाच्या पवित्र महिन्यात त्यांनी वर्तविलेल्या भविष्याने मात्र जगभर खळबळ उडाली आहे. काय आहे ते भविष्य?.…तर येत्या महिनाभरात भारतवर्षाला मराठी पंतप्रधान मिळेल, (गुजराती वडाप्रधान पती गयो!) असे भाकित त्यांनी केले आहे! आता बोला!! काही जणांनी नाव सांगा, निदान आद्याक्षरे तरी सांगा, किंवा गावाचे नाव तरी सांगा, अशी गळ त्यांना घातली, पण व्यर्थ! बाबाजी वेंगा कराडकर यांनी सदरील संभाव्य पंतप्रधान कुठला असेल हे सांगितलेही असते, पण नाव सांगणार, एवढ्यात त्यांची समाधी भंग पावली. प्रोसिजरनुसार समाधी भंगल्यावर नावगाव सांगता येत नाही. सो, शट अप!.बाबाजी वेंगा कराडकर यांच्या भाकितामुळे अनुक्रमे दिल्लीत, मुंबईत, अहमदाबाहेत आणि नागपुरात जबरदस्त भूकंप झाले. त्यांची तीव्रता हैड्रोजन बाँम्बपेक्षाही कैक पटीने जास्त होती. दिल्लीत बैठकांवर बैठका सुरु झाल्या. मराठी पंतप्रधान हा नागपूरचाच असणार, याबद्दल कुणाचेच दुमत नव्हते. आता अहमदाबादेत मराठी पंतप्रधान कुठून शोधणार? दिल्लीत (पक्षी : राजकीय वर्तुळात) तसेही मराठी माणसाला कुणी विचारीत नाही, असे म्हणतात..नागपूरचे एक खेळकर स्वभावाचे गृहस्थ पंतप्रधान होणार, असे गेले अनेक वर्षे बोलले जात होते. पण तसे बोलले गेल्यानंतर खुद्द त्या गृहस्थांचेच बोलणे हळूहळू बंद झाले!! तरीही त्यांना यावेळी चान्स आहे, असे अनेकांना वाटले. दुसरे उमेदवार मुंबईत असले तरी तेही मूळचे नागपूरचेच! त्यामुळे साहजिकच नागपूरच्या दोघांनी (शपथविधीला लागतील म्हणून-) नवी जाकिटे शिवायला टाकल्याचे समजते! बाबाजी वेंगा कराडकर दा जव्वाब नहीं! जे अनेक हैड्रोजन बॉम्ब फोडून जमले नाही, ते एका साध्या भाकिताने जमले. जियो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.