ढिंग टांग : ..क्यों की हर घर कुछ कहता है..!

मन भरून आलेले आहे. भरून येण्याआधी ते उचंबळून आले होतेच. त्यात ते भरून आले. अशा वेळी फार पंचाईत होते. आमची ही अवस्था झाली ती मुंबईत उभ्या राहणाऱ्या आमच्या लाडक्या पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयाच्या भूमिपूजनामुळे. तिथे कुदळ पडली, आणि इथे आमच्या मनाचे कारंजे उडाले! .चर्चगेटला अगदी मोक्याच्या ठिकाणी 'महाराष्ट्र हौसिंग फायनान्स'ची जुनाट, पडकाळ, धोकादायक आणि निरर्थक इमारत उभी होती, त्याच ठिकाणी कमळ कार्यालय उभे राहणार आहे. ही जागा पक्षाने रीतसर पैसे देऊन विकत घेतली असून विख्यात वास्तुरचनाकार हाफिझ काँट्रॅक्टर यांनाच आराखडा बनवण्यास सांगितले असून सर्वसामान्य जनतेला सोयीचे जावे म्हणून भव्य पार्किंग व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती आम्हाला कमळ पक्षाचे नागपूरचे एक एकनिष्ठ कार्यकर्ते स्वयंसेवक श्री. फडणवीस यांनीच दिली. हे फडणवीसजी नागपूरला थेट हेडक्वार्टरशी संबंधित असल्याने त्यांचे सगळेच ऐकत होते. ऐकावे लागतेच!.घडले ते साद्यंत असे : प्रथम वंदनीय मोटाभाईं आले. गंभीर चेहऱ्याने त्यांनी गाडीतून उतरून पुष्पगुच्छ स्वीकारले. पुष्पगुच्छही गंभीरच होते. ते येताच भूमिपूजनाच्या ठिकाणी अचानक शांतता पसरली. पुढल्या रांगेतले लोक स्वत:हून मागच्या रांगेत गेले, आणि मागल्या रांगेतले लोक उघड्यावर पडले! गंभीर चेहऱ्यानेच मोटाभाई भूमिपूजनाचे ठिकाणी आले, आणि त्यांनी लागलीच विचारणा केली, 'कोदलो क्यां छे?'आम्ही गडबडलो! हा आता कोदलो कोण? आम्ही घाबरुन तांतडीने शेजारी उभ्या असलेल्या प्रदेशाध्यक्ष रवी चव्हाणजींकडे बोट दाखवले. कोदलो म्हणजे गुर्जरभाषेत कुदळ हे आम्हाला अंमळ उशीरा कळले. तोवर नागपूरचे तत्पर कार्यकर्ते श्री. फडणवीसजींनी तत्परतेने त्यांच्या हातात कुदळ दिली होती. 'कुदळ मारीन तिथे पाणी काढीन' हा बाणा अंगात मुरलेल्या मोटाभाईंनी दाणकन कुदळ मारली. आम्हाला वाटते की आता इथेच पाणी लागते की काय!! पण नाही लागले….फारा वर्षांपूर्वी मोटाभाईंनी मुंबईत भव्य प्रदेश कार्यालय उभारण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्यासाठी त्यांना दिल्ली जिंकावी लागली. महाराष्ट्र जिंकावा लागला, मग चर्चगेटची जागा जिंकावी लागली. मुंबईतील प्रस्तावित कमळभवनात सुसज्ज लायब्ररी असेल, असे त्यांनी जाहीर केल्यावर उपस्थित कार्यकर्त्यांच्या गंभीर चेहऱ्यांवर प्रश्नचिन्हे उमटली.हल्ली महाराष्ट्रात वाचनसंस्कृती मंदावत चालली आहे, हे मोटाभाईंना माहीत नाही का? सहा बैठकीची दालने, भव्य लॉबी, सभागृह अशा अनेक सुविधांची रेलचेल नव्या कमळभवनात असेल, असे कळते..'आम्ही काचेच्या घरात राहणारे नाही, विरोधकांनी दगड मारु नयेत' असे नागपूरचे कार्यकर्ते फडणवीसजी तावातावाने कुणाला तरी सांगत होते, ते तितकेसे खरे नाही, असे आम्हाला वाटले. 'जागा बळकावणाऱ्यांनी आमच्यावर खोट्यानाट्या आरोपांचे दगड भिरकावू नयेत' असे ते संतापून बोलत असताना आम्ही ऐकले.नव्या वास्तुचे कल्पनाचित्र आम्ही निरखून पाहिले. बरेच काचेचे काम दिसले. निळ्या रंगांच्या काचांनी इमारत नटणार असल्याचे कल्पनाचित्रातून दिसले. याचा अर्थ भविष्यात आम्हा कार्यकर्त्यांना बरीच काळजी घ्यावी लागणार. नतद्रष्ट विरोधकांचा काय भरवसा?.कुठल्याही कार्यकर्त्यासाठी पक्ष कार्यालय हे एक घरच असते, मंदिरच असते, हे मोटाभाईंचे मनोज्ञ उद्गार ऐकून मात्र आम्ही धन्य झालो. ते ऐकून आमच्या कानात घंटानाद झाला. क्यों की हर घर कुछ कहता है! आम्ही चर्चगेट स्टेशनशी येऊन एक चहा कटिंग मागवला. तरीही कानात घंटानाद चालूच राहिला. चहावर चहा झाला पण, भरून आलेले मन काही केल्या रिकामेच होईना. काय करावे?.