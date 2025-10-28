satirical-news

ढिंग टांग : ..क्यों की हर घर कुछ कहता है..!

मन भरून आलेले आहे. भरून येण्याआधी ते उचंबळून आले होतेच. त्यात ते भरून आले. अशा वेळी फार पंचाईत होते.
ब्रिटिश नंदी
मन भरून आलेले आहे. भरून येण्याआधी ते उचंबळून आले होतेच. त्यात ते भरून आले. अशा वेळी फार पंचाईत होते. आमची ही अवस्था झाली ती मुंबईत उभ्या राहणाऱ्या आमच्या लाडक्या पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयाच्या भूमिपूजनामुळे. तिथे कुदळ पडली, आणि इथे आमच्या मनाचे कारंजे उडाले!

Bjp
Mumbai
Amit Shaha
Party
british nandi
Bhumipujan

