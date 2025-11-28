ढिंग टांग - बोम्बेचोरीचा घोटाळा…!

गेल्या दहा-अकरा वर्षात अनेक प्रकारच्या चोऱ्या उघडकीस आल्या आहेत. त्या आधी घोटाळे किंवा स्कँम उघडकीस येत होते. आता चोऱ्या उघड होतात. नुकताच व्होटचोरीचा एक भयंकर प्रकार उघडकीस आला. काही बुद्धिमान आणि चिरतरुण नेत्यांनी प्रेझेंटेशन करुन तो जनतेसमोर आणला. सारे सिद्ध झाल्यामुळे व्होटचोरीचे आरोप वगैरे करावेच लागले नाहीत. थेट पुरावेच देण्यात आले. .तथापि, हा चोऱ्यांचा सुळसुळाट आता कळसाला पोचला आहे. महाराष्ट्राच्या नाकावर टिच्चून सरळ सरळ मुंबईच चोरण्याचा डाव रचला जात आहे, आणि मराठी माणूस गाई गाई करतो आहे, हे चित्र मनाला विलक्षण वेदना देणारे आहे. मुंबई ही आधी मुंबई असली तरी मधल्या काळात इंग्रजांनी तिचे ‘बाँम्बे’ केले. ‘बॉम्बे’ ठीक होते, पण कालौघात गुजराथी बांधवांनी ‘बॉम्बे’चे बोम्बे केले. मराठी माणूस तेव्हाही गाई गाईच करत होता. आता हीच बोम्बे आणि लगतचे बीएमआर क्षेत्र गुजरातला हळूचकन जोडून घेण्याचा डाव असल्याचा जबरदस्त गौप्यस्फोट आमचे शिवाजी पार्कचे महाराष्ट्र नेते माननीय साहेबांनी केला, तेव्हा आम्ही हतबुद्ध झालो. (खुलासा : बीएमआर, बॉम्बे मेट्रोपोलिटन रीजन) ‘मनी हाइस्ट’ या लोकप्रिय ओटीटी मालिकेप्रमाणे ‘मुंबई हाइस्ट’ अशी महामालिका करण्यासाठी एखाद्या मातबर मराठी निर्मात्याला सांगावे असे आम्हाला वाटले होते. पण…जाऊ दे!.एखाद्याने घड्याळ चोरले, समजू शकते. धनुष्यबाण मारले, तेही समजू शकते. इतकेच काय जमीन हडपली तर तेही समजू शकते. पण आख्खीच्या आख्खी बृहन्मुंबई चोरुन नेण्याचा हा प्रकार म्हणजे दरोडा आहे दरोडा!! आख्खे महानगर चोरुन नेण्याआधी ते मराठी माणसांकडूनच पुरेसे विकसित करुन घ्यावे, या कुटिल हेतूने आजवर मुंबई महाराष्ट्रात आहे, याची कोणाला जाणीव आहे काय? एका मोठ्या चोरीची कल्पना आधीच दिल्यामुळे माननीय साहेबांना धन्यवाद देण्यासाठी आम्ही ‘शिवतीर्था’वर गेलो..‘‘कायेऽऽ रे!’’ साहेबांनी प्रेमभराने खेकसून विचारले, आणि नाकाला रुमाल लावलान! आम्ही दिसायला थोडे ‘हे’ असलो तरी अगदीच परप्रांतीय दिसत नाही. ‘‘मुंबईचोरीचा कट तुम्ही उधळून लावलात, अभिनंदन आणि धन्यवाद!’’ आम्ही. ‘‘हंऽ, तुम्ही काढा झोपा!’’ ते करवादून म्हणाले. मग त्यांनी सगळी स्टोरी सांगितली. ...जीतेंद्र सिंह जम्मूवाले नामक एका दिल्ली स्थित मंत्रीमहोदयांनी मध्यंतरी मुंबईत येऊन ‘पवईच्या आयआयटीचे बॉम्बेच राहिले, मुंबई झाले नाही, हे बरेच झाले’ असे सूचक उद्गगार काढले. तेव्हाच माननीय साहेबांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. नेमका तेव्हा मात्र त्यांनी नाकांस रुमाल लावला नव्हता. परिणामी, कटाचा वास त्यांना लागलीच आला!.मुंबई ही मराठी माणसाची आहे, हे काही लोकांच्या डोळ्यात सलते. मुंबई ही वापी, सूरत, अहमदाबादप्रमाणे गुजरातचाच भाग असावी, किंबहुना वापीपासून पुढील सर्व भाग गुजरात राज्यातच समाविष्ट असावा, असे काही लोकांना वाटते. मुंबईकरांचे जीवन घड्याळाला बांधलेले असते, असे म्हणतात. पण त्या घड्याळास अलार्मची सोय नाही हे खरेच. अन्यथा एवढी मुंबई चोरीला जात असताना मुंबईकर जागा होत नाही, हे योग्य नव्हे. ‘‘लेको, आता तरी जागे व्हा, नाहीतर मुंबईसकट तुम्ही जाल गुजरातेत!’’ साहेबांनी निर्वाणीचा इशारा दिला, आणि आम्ही खरोखर जागे झालो. मुंबई बचाव मोहिमेला तातडीने सुरवात करायला हवी, अन्यथा मुंबई चोरीला जाईल, हे आम्ही तीन-चार मराठी लोकांना सांगून पाहिले, पण व्यर्थ! सगळे म्हणाले, ‘‘काय राव, मस्करी करता! मुंबय चोरुन नेणार?...असं कुठं अस्तं का राव! इलेक्शन तरी लागू द्या!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.