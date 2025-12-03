ढिंग टांग - बॉम्बेम ते मुंबई..!

सांप्रतकाळी बॉम्बेचे मुंबई कोणी केले, यावरुन श्रेय-अपश्रेयाची लढाई सुरु आहे, ती पाहून आम्हाला वाईट वाटते. जम्मूस्थित जीतेंद्र सिंह नामे कुण्या दिल्लीकराने मध्यंतरी मुंबईत येऊन ‘आयआयटी बॉम्बे’ हेच नाव योग्य अशी उगाचच मल्लिनाथी केली. त्यामुळे मुंबईतील मराठी अस्मितेची जखम चिघळली. त्या चिघळलेल्या जखमेमुळे नवाच वाद निर्माण झाला. मुंबई नावाबद्दल आग्रही असलेल्या मुंबईवादी मराठीजनांच्या तारणहार नेत्यांनी आपल्या मुलांची शिक्षणे ‘बॉम्बे स्कॉटिश शाळेत’ केली, ‘तेव्हा कोठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ ऐसा सवाल बॉम्बेवादी करु लागले. ‘मुंबई आधी की बॉम्बे?’ अशी ऐतिहासिक मांडणी होऊ लागली. आम्ही हे प्रकरण मुळातून तपासण्याचे ठरवले. त्यातून आमच्या हाती लागलेली माहिती भयंकर म्हणजे भयंकर स्फोटक आहे. .बॉम्बे हेच मुंबईचे मूळ नाव आहे! बॉम्बे या नावाचा पुढे ब्रिटिशांच्या काळातच मुंबई असा भ्रंश झाला. स्वातंत्र्यानंतर सत्ता देशी साहेबांच्या हाती आल्यानंतर पुन्हा मुंबईचे बॉम्बे झाले. नंतर ४ मार्च १९९५ रोजी बॉम्बेचे पुन्हा मुंबई झाले. ते आजतागायत काही ठिकाणी चालू आहे. काही ठिकाणी अजूनही बॉम्बे हेच चालू आहे. वरील परिच्छेदातून तुम्हाला असे वाटेल की हा इसम लंबी लंबी फेक रहेला हय! परंतु, वाचकहो, तसे नाही. आम्ही सारे काही पुराव्यानिशी सिद्ध करु शकतो..मुंबई ही मूळची कोळ्यांची वस्ती, त्यांचे दैवत मुंबादेवी किंवा मुंबाई हा युक्तिवाद प्रचलित आहे. तो काहीसा ग्राह्यदेखील आहे. वेदकाळात मुंबई अस्तित्वातच नव्हती. सात बेटे आणि त्यावरचा बराचसा चिखल यापलिकडे काहीही नव्हते. पण महाभारतकाळात राजा बांबायु म्हणून एक स्थानिक राजा होता. त्याने भारतीय युद्धात भाग घेतल्याची अस्फुट नोंद आहे. सदरील बांबायु राजाने अठरा दिवस चाललेल्या भारतीय युद्धात नऊ दिवस कौरवांकडून आणि नऊ दिवस पांडवांकडून युद्ध खेळल्याचे कळते. तेव्हापासून मुंबईकरांचे हे असे तळ्यात मळ्यात सुरु असते, असे वाटते. असो..या बांबायु राजाची नोंद सापडत नाही, पण त्याच्या नावावरुनच हा इलाखा बांबालँड म्हणून जगभर ओळखला जाऊ लागला. बंबईची व्युत्पत्ती येथे सापडते ती अशी! पुढे बांबालँडचा पाडाव झाल्यानंतर कोळी बांधवांची सत्ता आली. पुढे पोर्च्युगीझांनी येथे पाय ठेवल्यावर स्थानिक पुजाऱ्यास विचारले की, ‘व्हॉट लँड?’ सदरील पुजारी वेदोक्त इतिहासावर विश्वास ठेवणारा होता असावा. परिणामी त्याने, ‘ बॉम्बेर्महाराष्ट्रस्य राजधान्यस्ति…एतन्नगरम भारतदेशस्य विशालम प्रगतम च नगरम’ असे उत्तर दिले. त्यावर शेजारी उभ्या असलेल्या कोळी बांधवाने ‘अगं बाबौ!’ असे आश्चर्योद्गार काढले. .त्यानंतरही त्याने काही उद्गार काढले, पण ते काही कारणाने येथे उदधृत करता येणार नाहीत. पोर्च्युगीझ लालतोंड्या माकडांनी संस्कृतमधील ‘बॉम्बेम’ हेच नाव उचलले. त्यांनी बऱ्याच गोष्टी उचलल्या, त्यात नावही उचलले. इतकेच नव्हे तर हेच बॉम्बेम दहेजमध्ये ब्रिटिशांना देऊन टाकले. तेव्हाही कोळी बांधवांनी काही उद्गार काढले, तेही येथे देता येण्यासारखे नाहीत. असो. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सगळेच नेते सर्रास बॉम्बेच वापरु लागले. नेतेच काय अभिनेते आणि गायकांचेही बॉम्बेशिवाय पान हलेना. (ऐका : पूना-बॉम्बे हीच गो तुज्या सासरची वाऽट…सांग गो चेडवा दिस्ता कसॉ खंडाळ्याचो घाट.) .आता पूना-बॉम्बेचा उल्लेख कोंकणी गाण्यात का आला, या शंकेला काहीही अर्थ नाही. सारांश : बॉम्बे म्हणा किंवा मुंबई…अपुनकू क्या करने का है? अपुन मस्ती में रेहनेका! वैसे भी अपुन हिंदीमेइच बात करता हय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.