ढिंग टांग : मोरुचे शिलंगण..!

दसरा उजाडला. मोरुचा बाप मोरुला म्हणाला, 'अरे मेल्या, मोऱ्या, दसरा उजाडला, तू अजून अंथरुणात घोरताहेस. किती रे हा मस्तवालपणा! सणासुदीला असे पासलें पडू नयें, त्याने दळिद्र येते.' उत्तरादाखल मोरुने घोरण्याच्या लयीत अंमळ बदल केला, आणि न्यम न्यम न्यम ऐसा आवाज काढून झोपेतच मिटक्या मारल्या..परंतु, त्याची निद्रा कांही भंगली नाही. त्याने इसाळ आलेल्या बापाचा पारा चढला. देहाचा 'त' करुन आडवारलेल्या मोरुच्या डोकीवरील पांघरुण खस्सकिनी ओढून मोरुच्या बापाने आपली संतप्त प्रतिक्रिया नोंदविली. मोरुचा मस्ताळशीमेदादिपुष्ट अतिनिद्रांकित देह किंचित वळवळला. कूस बदलून पुनश्च घोरुं लागला.'मोऱ्या, नतद्रष्टा, किती रे अवलक्षणी आहेस! जगात काय चालू आहे, आणि त्वां पासला पडून राहिला आहेस. बाहेर बघ, दिवस कासराभर वरी आला, जनलोक स्नानादिकर्मे उरकून श्रीखंड आणावयास हलवायाच्या दुकानी रांगा लावून उभे आहेत. आल्यागेल्यांस सोने वाटीत आहेत, आणि आपल्या घरी साराच अंध:कार आहे, काय हे?' मोऱ्याच्या बापाने अगतिकतेचा सूर लावला. तरीही मोरश्वराची समाधी काही ढळली नाही..'अरे अरे अरे, कुलदूषणा, मोऱ्या, तुझ्या देहाची मोरी तुंबून फुटेल अशाने! जा, ऊठ, थोबाड विसळ, दातांस राखुंडी लाव, चहा ढोसून हाडे पाण्यात बुचकळ, आणि बाहेर पड कसा! जग बघून ये.., अरे मुन्शिपाल्टीचे इलेक्शन तोंडावर आले, एका मिनिटात उठून शिलंगणास गेला नाहीस, तर मी तुजवर टॅरिफ लावीन, आणि तुज आयुष्यातून उठवीन,' मोरुच्या बापाने विक्रमादित्याप्रमाणेच हट्ट सोडला नाही..इलेक्शन आणि टॅरिफचे नाव काढताच मात्र मोरुने डोळे किंचित किलकिले करुन त्यायोगे मर्त्यलोकात पुनर्प्रवेश केला. दोन्ही हात तत्वचिंतकाप्रमाणे मस्तकाच्या पाठीशी नेत, डावा पाय उजव्या गुडघ्यावर धोतराप्रमाणे वाळत टाकत पहुडलेल्या अवस्थेत तो म्हणाला, 'बाप हो, तुम्ही गाढव आहात!'मोऱ्याच्या आक्रमक शैलीमुळे बापाची हबेलंडी उडाली. एरव्ी कोण पोरटे आपल्या बापास गाढव म्हणते? मोरु पुढे म्हणाला, 'तुम्ही ट्रम्पतात्याप्रमाणे कितीही धमक्या दिल्यात तरीही हा मोरु ढिम्म हलणार नाही, हे लक्षात ठेवा..मोरु पुढारला असून थोड्याच वेळात स्नानादिकर्मे उरकून विकसितही होणार आहे. तुमच्या टॅरिफला कोण विचारतो? झोप हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी मिळवणारच. कितीही आयातशुल्क लावले तरी माझ्या घोरण्यात किंचितही कमी होणार नाही. वर्षानुवर्षाची तप:साधना आहे...'मोरुचा बाप सर्द झाला. झोपेतही पोरगे आव्हानाची भाषा करीत आहे, हे पाहून बापांस घाम फुटला. बोबडी वळल्याप्रमाणे तो मोरुकडे पाहात राहिला. मोरु म्हणाला, 'बाप हो!, इलेक्शनचे दिवस अजून दूर आहेत, अजुनी म्हणावा तसा माहौल बनलेला नाही, तोवर तरी आम्हांस झोपा काढू द्या!.'इलेक्शनचा माहौल नाही कसा? नेतेमंडळींची शिवराळ भाषा तुजला ऐकू येत नाही काय?' ओढून ताणून चंद्रबळ आणून मोरुच्या बापाने युक्तिवाद केला.'शिवराळ भाषा बारोमास चालू असते, बाप हो! त्याचा इलेक्शनशी काय संबंध? भोंगे आणि 'भ'कार या निरंतर चालणारे भाषिक आविष्कार आहेत, त्याचा इलेक्शनशी संबंध नाही, आणि मराठीच्या अभिजात दर्जाशीही नाही,' मोरुने भाषाविज्ञान पाजळले. मोरुचा बाप निरुत्तर झाला..'बाप हो, ट्रम्पतात्यांची वक्रदृष्टी असो की अस्मानी अतिवृष्टी असो की भाषेचा अतिसार, याचा यत्किंचितही सुगावा संवेदनशील मनास लागता कामा नये, म्हणून मी जीवन झोपेतच व्यतीत करण्याचे ठरवले आहे, हेच माझे शिलंगण होय! शुभ दसरा!' इतके म्हणून मोरु पुन्हा बिनघोर घोरु लागला..