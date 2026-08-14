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ढिंग टांग : झुरळांचा झपुर्झा..!

दिवसभर सांदीसपाटीत दडून, दोन मिश्यांच्या अंटिना रोखून, विश्वाचा अदमास घेत, बाहेर पडणाऱ्या निशाचर प्रजातीचा.
Cockroach

Cockroach

sakal

ब्रिटिश नंदी
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दिवसभर सांदीसपाटीत दडून

दोन मिश्यांच्या अंटिना रोखून

विश्वाचा अदमास घेत

बाहेर पडणाऱ्या निशाचर प्रजातीचा

सेनापती क्रॉक्रोचिअस याने

मोरीना बेटावरल्या सुग्रास उष्टान्नावर

हल्लाबोल केला, तेव्हा बहुधा

अमावस्या होती...

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