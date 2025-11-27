ढिंग टांग : माकड, मानव…आणि बिबटे!

सांप्रतकाळी महाराष्ट्रात काय चालले आहे तेच कळत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अचानक बिबट्यांचा मानवी वस्त्यांमधला संचार वाढल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. बिबट्यांचा हैदोस थांबत नाही तोवर माकडांच्या टोळ्यांनी उच्छाद मांडल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत..बिबटे आणि माकडांच्या उपद्रवाचा आणि स्थानिक निवडणुकांचा अर्थाअर्थी संबंध काही नाही, हे आम्हाला समजते. पण सतत पराभव होऊ लागल्यावर जसा काही राजकीय नेत्यांना इव्हीएमवर संशय येतो, तसेच आमचे झाले आहे.तथापि, बिबट आणि मानवांच्या या वाढत्या उपद्रवाची दखल राज्याच्या वन विभागाने घेतली असून तसा शासननिर्णयही काढण्यात आला आहे..पुणे ग्रामीण परिसरात आणि औंधात सिंध सोसायटीत पहाटे चारला बिबट्या दर्शन झाल्याचे समजते. पहाटे चारला बिबट्या बघणारा औंधवासीय जागा का होता, हा खरा मुद्दा आहे. बिबट्यांचे राहू द्या, सिंधुदुर्ग, रायगडसह कोकणात अनेक ठिकाणी माकडांनी मानवी वस्तीत उच्छाद मांडला असून वन विभागाचे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.छळवादी माकडांस अलगद पकडून देणाऱ्यास प्रतिमाकड रुपये सहाशे फक्त इतके मानधन दिले जाईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. शासन निर्णयात जी कलमे स्पष्टपणे नमूद नाहीत, ती आम्ही खालीलप्रमाणे देत आहो :.१) प्रतिमाकड ६०० रुपये मानधन मिळवणारा इसम हा मानव प्रजातीचा असावा. तसे सिद्ध करावे लागेल!२) दहा माकडे पकडल्यावरच प्रतिमाकड ६०० रुपये मिळतील. एकदोन माकडे आणू नयेत!३) तेच तेच माकड परत परत आणून दाखवू नयेत. ४२०ची चाप्टर केस लावण्यात येईल!४) विशिष्ट ठिकाणी माकडे उच्छाद मांडत असल्याचा व्हिडिओ वन विभागाकडे पाठवून रीतसर तक्रार करावी. मग परिक्षेत्र अधिकारी येऊन माकडांची पाहणी (लांबून) करतील! त्यांनी माकडे पकडण्यायोग्य आहेत, असा निर्वाळा दिला की मगच पुढील कारवाईस लागावे.५) नायलॉनचे जाळे, गोणपाटे, पिंजरा अशी सामग्री वापरुन माकड पकडावे लागेल. हाताने पकडू नये! सदरील माकडास चाकलेटे, गुंगीचे औषध (उदा. क्वार्टर), छर्ऱ्याची बंदूक वगैरेचा वापर करुन पकडल्यास गंभीर परिणामांस तोंड आणि बरेच काही द्यावे लागेल..६) माकडास पकडताना त्यास कुठलीही इजा होणार नाही याची काळजी माकड पकडणाऱ्याने घ्यावी. सक्षम वन अधिकाऱ्यास जेरबंद माकड दाखवून ते दहा किलोमीटरच्या परिसरातील झाडाझुडपात परत सोडणे अनिवार्य आहे.७) माकडमुक्तीचे रिलीज सर्टिफिकेटही सक्षम वन अधिकाऱ्याकडून घ्यावे लागेल.८) काही माकडे अन्नाच्या शोधात स्वत:हून अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा अप्पलपोट्या वान्नरांकडे बघू नये.९) दहा माकडे पकडून झाली की थांबावे. दुसरे उद्योग नाहीत का? अकराव्या माकडापासून मानधन तीनशे रुपयांवर येईल. एकविसाव्या माकडानंतर प्रतिमाकड दीडशे, मग ७५ अशी घट होत जाईल. साठ-सत्तर माकडे पकडणाऱ्यास प्रतिमाकड रोख तीस हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल..१०) माकडांस सहाशे रुपये इतका रेट असला तर बिबट्याला किती अशा चौकशा वनविभागाकडे करु नयेत. बिबट्या पकडण्यासाठी कुठलीही योजना कार्यान्वित करणेत आलेली नाही.११) बिबटे तूर्त सीसीटीव्हीतच पकडावेत, आणि तशी चित्रफित ताबडतोब टीव्ही वाहिन्यांकडे पाठवण्याची व्यवस्था करावी. लोक बघून घेतील!!१२) बिबटे आणि माकडांचा उपद्रव आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी आल्याने परिस्थिती संभ्रमात टाकणारी आहे. अतएव बिबटे, माकडे आणि माणसे यात गल्लत न करता योग्य ती पावले उचलावीत, अशा सूचना देणेत येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.