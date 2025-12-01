ढिंग टांग - लोकशाहीची लेकरे..!

आज आम्ही एका लोकशाही कुटुंबाचा परिचय करुन द्यायला उभे आहो. सदरील परिचयपत्र आम्ही उभ्यानेच लिहीत आहो, कां की अतीव आदराच्या भावनेने आम्ही बसू शकत नाही. आम्हीच काय कोणीही बसू शकत नाही. किंबहुना, हा मजकूर वाचता वाचता तुम्हीही आपोआप उठून उभे राहाल, आणि नकळत मजकुराचा कागद हातातून गळून पडेल. कां की तुमचे दोन्ही हात नमस्कारासाठी आपोआप जोडले जातील. गोरगरीबांचे कैवारी, जनतेचे आद्य सेवक, लोकशाहीचे शिपाई असलेले आदरणीय वंदनीय श्रीश्रीश्री आबासाहेब तिकटे यांच्याबद्दल आम्ही सांगत आहो. आबासाहेबांची यशोगाथा साधीसुधी दिवाळीतली कथा नव्हे, तर तो लोकशाहीचा पोवाडा आहे, जनसेवेचे संकीर्तन आहे. मानवतेचा मळा आणि गळाही आहे..अशा या लोकशाहीच्या आधारस्तंभाला त्यांचे विरोधक ‘लोकशाहीचा आधार खंबा’ असे टोमणे मारतात. पण आबासाहेब अशा गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीत. फक्त सायंकाळी सातनंतर त्यांच्यासमोर विरोधकांनी जाऊ नये. मग काही खैर नाही… आबासाहेबांचा परिचय आम्ही करुन देणे म्हणजे मुंगीयेने ऊसाच्या गुऱ्हाळाच्या मालकाची तारीफ करण्यापैकी आहे. आबासाहेबांनी लोकशाहीचा ऊस चरकात घालून घालून जनसेवेचा रस काढावा आणि उरलेल्या चिपाडावर आमच्यासारख्या मुंगीयेने मजा मारावी, तसेच झाले आहे..आबासाहेब हे एका व्यक्तीचे नाव नसून ती एक संस्था आहे. या संस्थेत किमान अकरा जण आहेत. आबासाहेब नगराध्यक्ष म्हणून गेली कैक वर्षे नगर सिंहासनावर बैसले, इतके की त्या खुर्चीस मधुमध खड्डाच पडला. पण आबासाहेब त्या खड्ड्यातून बाहेर येऊन लोकांची सेवा दिवसरात्र करत राहिले. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी असलेल्या आबासाहेबांच्या प्रचंड बंगल्या समोर चपलांचे ढिगारे त्यांची लोकश्रीमंती दाखवतात. मध्यंतरी निवडणूक आयोगाच्या लहरीपणामुळे आमची नगरपालिका ‘महिला राखीव’ झाली. आबासाहेब डगमगले नाहीत. त्यांनी त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ. वैनीसाहेब यांना निवडणुकीस उभे करुन बिनविरोध निवडून आणले, पण जनसेवेचे व्रत मोडू दिले नाही. लोकांसाठी इतके कोण करते? बाकीचे राजकीय नेते गडगंज संपत्ती निर्माण करतात. पण आबासाहेब म्हणतात, लोकांच्या संपत्तीचे आपण केवळ विश्वस्त आहो. भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने एक दमडीदेखील या घरात येता कामा नये. आबासाहेबांचे गावातच दोन बंगले आहेत. .या दोन्ही बंगल्यात त्यांचे आप्त राहतात. आबासाहेबांचे कुटुंबच्या कुटुंब लोकसेवेत दंग आहे. अण्णासाहेब, बापूसाहेब आणि नानासाहेब ही तिन्ही मुले वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत नगरसेवकपदाच्या माध्यमातून जनसेवा कंटिन्यू करत आहेत. त्यांचेही प्रत्येकी दोन बंगले आहेत. आबासाहेब अनवाणी राहतात. ते म्हणतात की माझ्या गावाकडचा शेतकरी आज चप्पल वापरत नाही, मी कशी वापरू? तेव्हापासून ते मर्सिडिझमधून थेट गालिच्यावरच उतरतात, पण चपला घालत नाहीत..नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आबासाहेबांनी आपल्या तिन्ही सुपुत्रांना नगरसेवकपदाची तिकिटे देववलीच, परंतु, आपल्या दोन सुना, एक भावजय, एक भाऊ (धाकटा), एक मानलेली बहीण, त्यांची दोन मुले, यांनाही तिकिटे देववून भरघोस मतांनी निवडून आणले. इतकेच नव्हे तर अनेक वर्षापूर्वी (पक्षी : तारुण्याच्या काळात) एका अबलेस त्यांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आधार दिला होता. हा आधार दिल्यामुळे वैनीसाहेब संतापल्या होत्या. पण घरदारच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करुन आबासाहेबांनी अबलेस आधार दिलाच. त्या अबलेस ऊर्फ म्याडम यांसही त्यांनी तिकिट देवविले. येणेप्रमाणे दहा जणांची टीम तयार झाली, अकरावे कर्णधार खुद्द आबासाहेब!! अशा या आबासाहेबांच्या घरी नुकताच नातू जाहला. भावी नगराध्यक्षाचे आम्ही बोरे उधळून स्वागत करितो. लोकशाही चिरायु होवो! घराणेशाही मुर्दाबाद!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.