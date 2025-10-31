ढिंग टांग : बघता काय, सामील व्हा...!

देशभरात मोठमोठे गैरव्यवहार होत आहेत. चोऱ्या होत आहेत. परंतु, सर्वात मोठा गैरव्यवहार हा मतचोरीचा आहे, हे कोणीही मान्य करेल! यात गैरव्यवहारही आहे आणि चोरीही आहे. इतका डब्बल गुन्हा घडत असूनही निवडणूक आयोग पोलिस आऊटपोष्टातल्या हवालदाराप्रमाणे खुर्चीत पाय मुडपून मोबाइलमध्ये रिळे बघत बसला आहे काय? .आपण दिलेले मत योग्य त्या पक्षाच्या योग्य त्या उमेदवाराला न पोचता भलत्याच पक्षाला पोचते, हा अनुभव सत्ताधारी पक्ष सोडून सर्वच पक्षांना आला. तुम्हालाच मत दिले होते, असे ठामपणे सांगणारे हजारो मतदार भेटले, पण त्यांची मते काही भेटली नाहीत.त्यामुळे संतापलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यावेळी मतचोरी रेडहँड पकडण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यांचा संताप पाहून एका सत्ताधारी पक्षाला मत देऊन आलेल्या मतदारालाही अपराधी वाटू लागले!!.मतदानाच्या दिवशी आपले मत भलताच कोणीतरी देऊन जातो. इतकेच नव्हे तर आपण मेलेले असूनही आपल्या नावाने मतदान दर निवडणुकीत होते, असेही ज्ञान अनेकांना मरणोत्तर झाले. काही मतदारांना तर आपण जिवंत आहोत, हे मागाहून कळले!मागल्या खेपेला आमचाच मतदारयादीतला पत्ता भलताच निघाला. मतदार ओळखपत्रानुसार आम्ही एका ठिकाणी राहात असूनही थेट कलेक्टरच्या बंगल्याचे घरनंबर मतदार यादीत नमूद करण्यात आले होते. आपण कलेक्टरसाहेबांच्या बंगल्यात राहातो, ही भावना क्षणैक सुखद वाटली तरी ही चोरीच होती..दुर्दैवाने मतचोरीच्या ‘महाघोटाळ्या’बद्दल जनतेलाही फारशी माहिती नाही. त्यासाठी मुंबईत शनिवारी महाप्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा केवळ जनजागृतीसाठीच आहे, त्यामुळे मुंबईकरांना त्रास होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोर्चासंबंधी काही सूचना येणेप्रमाणे :.१. मोर्चा मुंबईत आहे, पुण्यात नाही. त्यामुळे हा मोर्चा दुपारी १ ते चार या काळातच होईल.२. शनिवारी दुपारी दक्षिण मुंबईत अनेक कार्यालयांना सुट्टी असते, किंवा हाफ डे तरी असतो. याचा अर्थ लंच टाइमनंतर नो वर्क! तेव्हा हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे.३. मोर्चा फॅशन स्ट्रीट ते बीएमसी असा असेल. फॅशन स्ट्रीटवर मोर्चेकऱ्यांनी रेंगाळू नये. मोर्चाला येऊन स्वस्त मिळाले म्हणून टीशर्ट खरेदी करणे शोभादायक नाही. त्यामुळे मतचोरीचे गांभीर्य कमी होते.४. मोर्चात सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी होणार आहेत. एकमेकांच्या पक्षातले कोण कोण येणार आहेत, हे स्पष्ट झाल्यावर नेत्यांची नावे जाहीर होतील..५. बाकी पक्षांचे राहू दे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेतेही या मोर्चात (एकदाचे) सहभागी होणार आहेत. पण त्याआधी आपल्यात नेते कोण हे त्यांच्यात ठरू दे. मग ते ठरले की, ज्येष्ठ नेते कोण, हेदेखील ठरवावे लागेल. हे सगळे शनिवारच्या आत झाले तर त्यांचे नेते नक्की सहभागी होतील, असे सूत्रांकडून कळते.६. मतचोरी ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे. पण दुर्दैवाने ती कोणी मनावर घेत नाही. या चोरीत मतदाराचे प्रत्यक्ष नुकसान होत नसले तरी उमेदवारांचे आणि राजकीय पक्षांचे जबरदस्त नुकसान होते. तेव्हा नुकसान होत नाही, असे कोणी म्हणू नये..७. सत्ताधारी पक्ष नेमकी कशी मतचोरी करतात, हे आता बरेचसे शास्त्रज्ञांना कळून चुकले आहे. या विषयात तज्ज्ञता मिळवलेले विरोधी पक्षांचे नेते आता रीतसर ‘पॉवर पॉइण्ट प्रेझेंटेशन’ करुन दाखवू लागले आहेत. संधी मिळेल तेव्हा हा प्रेझेंटेशन कार्यक्रम रसिकांनी बघून यावे. इलेक्शननंतर हे कार्यक्रम लोकाग्रहास्तवसुद्धा होणार नाहीत.…बघता काय, स्सामील व्हा!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.