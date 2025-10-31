ढिंग टांग : बघता काय, सामील व्हा...!

satirical-news

ब्रिटिश नंदी
देशभरात मोठमोठे गैरव्यवहार होत आहेत. चोऱ्या होत आहेत. परंतु, सर्वात मोठा गैरव्यवहार हा मतचोरीचा आहे, हे कोणीही मान्य करेल! यात गैरव्यवहारही आहे आणि चोरीही आहे. इतका डब्बल गुन्हा घडत असूनही निवडणूक आयोग पोलिस आऊटपोष्टातल्या हवालदाराप्रमाणे खुर्चीत पाय मुडपून मोबाइलमध्ये रिळे बघत बसला आहे काय?

