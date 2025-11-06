ढिंग टांग : बळे बळे स्वबळे..!

स्थळ : अज्ञात. वेळ : अज्ञात. पात्रे : ट्रिपल इंजिन!दादासाहेब : (अंधाऱ्या गुप्त खोलीत प्रवेश करत) कुणी बसलंय का हिते? डोळ्यात बोट घातलं तरी दिसंना! भाईसाहेब : (अंधारातून खुर्ची सरकवल्याचा आवाज) या, या, दादासाहेब! तुमची वाट बघत केव्हापासून येऊन बसलोय! दादासाहेब : (धडपडल्याचे आवाज) दिवे तरी लावा! भाईसाहेब : (पुन्हा खुर्ची सरकवल्याचा आवाज) नानासाहेब आले की पडेलच उजेड! इलेक्शनच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत, आता महाराष्ट्रभर उजेडच उजेड पडणार! तोवर घ्या इथं बसून! .दादासाहेब : (वैतागून) तुम्ही सारखी खुर्ची सरकवताय! माझा नेम चुकला म्हंजे?भाईसाहेब : मी धरुन ठेवली आहे खुर्ची, घ्या बसून पटकिनी!!दादासाहेब : (करवादून) कशासाठी अर्जंट मीटिंग बोलावली? पक्षाची किती कामं खोळंबली आहेत…इलेक्शन तोंडावर आलंय, अशावेळी कोण मीटिंगा घेतं?भाईसाहेब : (उत्साहात) आपल्या एकजुटीबद्दल नानासाहेबांना काही सांगायचं असेल!नानासाहेब : (धाडकन प्रवेश करत खोली उजळून काढत) अर्थात महायुती अभेद्य आहे, एनडीए अमर आहे!! आपण कितीही स्वबळाची भाषा केली तरी एनडीएचा डीएनए एकच आहे!...कसा आहे हा डायलॉग?दादासाहेब : (कडवटपणाने) बिहारला जाऊन आलात ना? इफेक्ट अजून गेला नाही वाटतं!!.भाईसाहेब : (घड्याळात बघत) तुम्ही बिहारमधून आलाय, आणि मी बिहारला जायला निघालोय! दिल्लीहून हायकमांडचा निरोप आला की असाल तसे बिहारला प्रचाराला या!! तुमच्याशिवाय काही खरं नाही, म्हणाले!!नानासाहेब : (किंचित नाराजीनं) मी बराच प्रचार करुन आलोय तिथं, बिहार जवळपास जिंकल्यात जमा आहे, तुम्ही जायची गरज नाही!! शिवाय मी सांगून आलोय की मी पुन्हा येईन!!दादासाहेब : (घाईघाईनं) तुम्ही बिहारमध्ये खुर्चीतून पडलात म्हणे! शुभशकुन आहे…नेता खुर्चीतून पडला की जीत होते!!नानासाहेब : (ओशाळत) खुर्ची मोडली, मी पडलो नाही! नाहीतरी मला खुर्चीचं आकर्षण नाहीच!भाईसाहेब : (मूळ मुद्द्याला हात घालत) ते ऱ्हायलं! येत्या इलेक्शनमध्ये आपण युती पाळायची आहे की वेगळं लढायचंय ते एकदा ठरवा! आमची दोन्हीची तयारी आहे!नानासाहेब : (मखलाशीयुक्त) मुंबई सोडून बाकी सगळीकडे जमेल तितकं वेगळं लढायचं, असं एकमतानं ठरलंय ना आपलं!.दादासाहेब : (खोचकपणाने) एकमतानं? कुणाचं एकमत?नानासाहेब : परवाच मोटाभाईंचा दिल्लीहून फोन आला की, प्रत्येकानं आपला स्वबळावर लढलं पाहिजे, असं त्यांचं एक मत पडलं!भाईसाहेब : (पवित्रा बदलत) मीही तेच म्हणत होतो…जमेल तिथं एकत्र स्वबळावर लढू, बाकी ठिकाणी एकजुटीनं स्वबळावर लढू!!दादासाहेब : एकजुटीनं स्वबळावर लढायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं असतं? असल्या निवडणुकीचा आम्हाला अनुभव नाही…नानासाहेब : (अघळपघळपणाने) तसं काही नाही हो! आपण मनानं एकत्रच आहोत, पण लोकशाहीच्या सोयीसाठी स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे उमेदवार द्यायचे! ताटातलं वाटीत, वाटीतलं ताटात! काय फरक पडतो? कळलं ना?.भाईसाहेब : (सावधगिरीनं) म्हणजे कोणीही जिंकलं तरी फटाके तिघांनी मिळून फोडायचे…असंच ना? मग आमचं काहीही म्हणणं नाही! आपण विकासासाठी एकत्र आलो आहोत! आदरणीय मोदीजी आणि मोटाभाई म्हणतील तसं करु!!नानासाहेब : (डोळा मिचकावत) हुशार आहात!!दादासाहेब : (डोकं खाजवत) झांगडगुत्ताच आहे सगळा! मला एक काय ते सांगा, स्वबळ की एकजूट?भाईसाहेब : (निर्धाराने) मोटाभाई म्हणतील तसं!नानासाहेब : (विजयी मुद्रेने) म्हणजेच एकजुटीचं स्वबळ! कळलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.