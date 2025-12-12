ढिंग टांग - बिबटे : एक अभ्यास..!

सांप्रतकाळी महाराष्ट्रात बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. पूर्वी वाघाचा आवाज होता. पण बिबट्यांनी आपले वाघपण टाकले, आणि त्यांचे बिबटे झाले, असे राजकीयदृष्ट्या पाहू गेल्यास म्हणता येईल. एरवी जंगलात शांत जीवन व्यतीत करणारे बिबटे गल्लीतल्या श्वानांप्रमाणे गावगल्ल्यांमध्ये कां हिंडू लागले? अचानक त्यांची संख्या वाढण्याइतके त्यांचे वन्यजीवन रोम्यांटिक का बरे झाले? बिबट्यांस मानवाशी मैत्री करायची आहे की दुश्मनी? अधिवास नेमका कोणी कोणाचा ढापला? माणसाने बिबट्यांचा की बिबट्यांनी माणसांचा? असे अनेक प्रश्न जबडा वासून सुळे दाखवत उभे आहेत. .बिबटे हे मार्जार कुलातील (Felidae Family) वन्यजीव आहेत. त्यांस शास्त्रीय भाषेत Panthera Pardus असे म्हणतात. इतके भयानक शास्त्रीय नाव असूनही हा प्राणी उच्छाद मांडतो आहे, हे योग्य नव्हे. बिबट्याला बिबळ्या किंवा वाघरु असेही म्हणतात. वाघरु खूप कमी लोक म्हणतात, पण थोर मराठी साहित्यिक गो.नी. दांडेकर यांनी वाघरु ही कादंबरिका लिहिल्याने लोक वाघरु म्हणू लागले, असे ऐकिवात आहे. महाराष्ट्रात बिब्ब्याची झाडे आहेत. बिब्याच्या बिया असतात. (संदर्भ : ‘बिबं घ्या, बिबं, शिककाई, गल्लीब्वोळातनं वरडत जाई’ हे फेमस फिल्मी गीत.) काही लोकांच्या अंगावर बिबा उततो. बिब्याच्या बियांसारखे ठिपके अंगावर असल्याने या वाघरास लोक बिबट्या म्हणू लागले..सांप्रतकाळी महाराष्ट्रातील जंगलात तीन हजार आठशे बिबटे आहेत. पण ऊसाच्या शेतांमध्ये दोनेक हजार बिबटे आहेत. याचा अर्थ पाचेक हजार बिबटे सध्या महाराष्ट्रात असावेत. ऊसात कोल्हे असतात हे ठाऊक आहे. (ऐका : ‘तुझ्या ऊसाला लागंल कोल्हा’ हे इशारागीत.) पण बिबटेही तिथेच राहू लागले, हे अतिच झाले. ते कोल्ह्यांना अडचणीचे आहेच, पण माणसांनाही ऊस (मुळासकट) खाणे अवघड होऊन बसले. महत्त्वाच्या कामी माणसे ऊसाच्या फडात जात असत. त्याच इराद्याने बिबटे ऊसातून गावात येत असतील का, ही प्राणीतज्ज्ञांपुढील शंका आहे..बिबट्यांची एक उपप्रजाती जंगलात न निपजता ऊसात पैदा होऊ लागली. तिथेच वाढून तिथेच बिबटवंश वाढीस लागला. हा प्राणी आता वन्यजीव उरला नसून ‘इक्षुजीव’ म्हणजे ऊसातलाजीव ठरला आहे, असे मनोज्ञ मत वनमंत्र्यांनीच व्यक्त केले असल्याने प्रश्नच मिटला आहे.एका महान लोकप्रतिनिधीने एखाद खोका (कोटी) शेळ्यामेंढ्या जंगलात सोडून लाडक्या बिबट्यांची अन्नाची सोय करावी, अशी भूतदयार्द्र सूचना केली आहे. पण यामुळे एकवेळ जंगलातले बिबटे तग धरतील, पण ऊसातल्यांनी काय करावे, हा गहन प्रश्न आहे..बिबट्या एकदा ऊसातला जीव म्हणून अधिकृत ठरला की त्याला ‘शेड्यूल वन’मधून ‘शेड्यूल दोन’ मध्ये टाकणे सोयीचे होणार आहे. खरे तर हे बिबट्याचे डिमोशन आहे. मामलेदाराचा एकदम पट्टेवाला होणे, ही काही योग्य बाब नाही. पण जैसी करनी, वैसी भरनी! गावातील कुलुंगी श्वानाप्रमाणे राजरोज गल्ल्याकुच्यांमध्ये हिंडताना बिबट्याने ताळतंत्र सोडल्याने त्याला शिक्षा होणे स्वाभाविक आणि लोकशाहीला धरूनच आहे. अर्थात ही वेळखाऊ सरकारी गोष्ट आहे. बिबट्यांची गणना, केवायसी, रीकेवायसी आदी सोपस्कार पूर्ण झाले की मगच बिबट्याची बढती रोखता येईल..तूर्त बहुतेक बिबटे पाठीत लाकूड बसलेल्या मांजराप्रमाणे शेपूट दाबून पळत सुटले आहेत, कारण काही बिबट्यांस आफ्रिकेत सोडून येण्याचे घाटत असून उरलेल्या देशी बिबट्यांचे निर्बिजीकरण करण्याचा गांभीर्याने विचार केला जात आहे. यापेक्षा बिब्याच्या फुल्या अंगावर उठल्या, तरी पर्वडले, असा विचार बिबटकुलाकडून केला जात असल्याचे सूत्रांकडून कळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.