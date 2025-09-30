ढिंग टांग : दिल्ली अभी दूर है..!

आजचा दिवस : विश्वावसु संवत्सरे श्रीशके १९४८ अश्विन शु. अष्टमी. आजचा वार : मंडेवार.आजचा सुविचार : मैं ही मैं अब तुम्हारे ख़यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ, मैं तुम्हारे हर एक ख़्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नज़र के उजालों में हूँ, देखते हो मुझे, देखते हो जहाँ, मैं यहां हूं, यहां हूं यहां हूं यहांऽऽ…नमो नम: नमो नम: नमो नम: नमो नम: (१०८ वेळा लिहिणे. जपाचा लक्ष पुरा होत आला. वही बदलली पाहिजे.) दिल्लीला जाणे एक प्रकरणच होऊन बसले आहे. गपचूप गेले तर बोंबाबोंब होते, राजरोस गेले तरीही होते! माणसाने दिल्लीला जायचे तरी कसे? परवा मी दिल्लीला जाऊन आलो, आणि इथे महाराष्ट्रात गडबड उडाली. मी कायमचाच दिल्लीला गेलो, अशी अफवा कोणीतरी उठवली….हल्ली मी पाहून ठेवले आहे की, माझी कधी (एकदाची) दिल्लीला बदली होतेय, याची अनेक लोक वाट पाहात आहेत. नड्डाजींची राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षपदाची खुर्ची माझी वाट पाहून ऱ्हायली आहे, असे अनेकांना वाटते. का वाटते कुणास ठाऊक!मी दिल्लीला गेलो की, महाराष्ट्रात सारे काही आलबेल होईल, असा काही लोकांचा भ्रम आहे. दिल्लीला बदली झाली की माझे लक्ष हटेल आणि महाराष्ट्रात (आपापले) पक्ष सांभाळणे सोपे जाईल, असे विरोधकांना वाटते. मी मुंबईत असलो की काही लोकांना झोपा लागत नाहीत म्हणे!.माझी पीडा टळली की पक्षफुटीचे संकटही टळेल असे त्यांना वाटते. शेतकऱ्यांना ढगफुटीची भीती वाटावी, तशी विरोधकांना पक्षफुटीची भीती वाटते. आता त्याला मी काय करु? त्यांचे पक्ष फुटले याला तेच जबाबदार आहेत. मी पक्ष फोडणारा नाही तर जोडणारा आहे, हे त्यांनाही आता कळले असेलच.विरोधकांचे सोडा; परवा आमचे प्रॅक्टिकलमित्र दादासाहेब बारामतीकर भेटले, आणि सहज विचारल्यागत म्हणाले, ‘दिल्लीला काय असंच?’ मी म्हटले, ‘हो, असंच!’ त्यावर पुढे काय बोलावे हे त्यांना कळेना. आमचे ठाण्याचे इमोशनलमित्र कर्मवीर भाईसाहेब भेटले..त्यांनी चष्मा काढून साफ करत मला विचारले, ‘दिल्लीचं काय ठरलंय?’ आता हा म्हटला तर फुलटॉस होता, म्हटला तर फ्लिपर! पण मी बधलो नाही. म्हणालो, ‘पीकपाण्याचे हाल मोदीजींच्या कानावर घालून आलो. ते म्हणाले, प्रस्ताव पाठवा, बघू काय करता येतंय ते!’ मोदीजींचे नाव घेतल्यावर त्यांनी आपोआप छातीशी हात जोडले.‘तुम्ही दिल्लीला जात असाल तर मला आधी सांगा जरा, प्लीज!’ त्यांनी हळूच विनंती केली.‘नक्की!’ मी पिंकी प्रॉमिस देत करंगळी पुढे केली. ते करंगळीकडे बघत बसले. त्यांना काय बोलावे ते कळेना..दिल्लीहून परत आलो, तेव्हा पत्रकारांनी आल्या आल्या मला घेरले. दिल्लीला जाताय का साहेब? बाहेर जोरात अफवा आहे..,’ एक पत्रकार म्हणाला.‘हे फेक नॅरेटिव आहे, विशफुल थिंकिंग आहे, मी २०२९ पर्यंत मुंबईतच असेन. ही टर्म कंप्लीट करण्याचे आदेश आहेत, आणि नड्डाजींच्या खुर्चीच्या शर्यतीत मी नाही..,’ एका दमात मी खुलासा करुन टाकला. सगळी हवाच काढून टाकली. माझ्या खुलाश्यामुळे काही लोकांना निद्रानाशाबरोबर आम्लपित्ताचाही त्रास सुरु होईल, याची मला पुरेपूर कल्पना आहे. क्या करे?कोणी काहीही म्हणो, देव पाण्यात बुडवून बसो, मी इथ्थेच राहणार, इथ्थेच राहणार, इथ्थेच राहणार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.