ढिंग टांग : डोकेदुखी : नवी, जुनी..!

सुविख्यात आयुर्वेद धन्वंतरी आणि 'निघंटु'कार खलौषधी निर्माते श्रीश्री आयुर्जितशास्त्री वाचस्पती हे नाव आपण ऐकले आहे काय? ते आम्हीच. नाडीपरीक्षेत आम्ही प्रवीण आहोत, हे तर आमच्या पायघोळ पैजाम्यावरुन कोणीही ओळखेल. नाडी सोडा, (सोडा म्हणजे, विषय सोडा याअर्थी-) नुसत्या दृष्टिक्षेपानेही आम्ही रुग्णाची हालत जाणून घेतो. रक्तदाब तपासण्यासाठी आम्हाला आजवर कधीही रुग्णाचा हात बगलेत मारावा लागलेला नाही..आमचे निदानकेंद्रात अनेक रुग्ण येतात. त्यापैकी एक प्रतिष्ठित रुग्ण माननीय नानासाहेब. त्यांचे खरे नाव आम्ही रुग्ण-वैद्य गोपनीयतेच्या संहितेनुसार गुप्त ठेवीत आहो.नानासाहेबांची डोकेदुखी ही संपूर्ण महाराष्ट्राची डोकेदुखी असल्याने ती तात्काळ दूर होण्याची गरज आहे, अशी विनंती आम्हाला करण्यात आली. जी आम्ही विनम्रपणे मान्य केली....तर या सदरहू नानासाहेबांचे डोके भारी दुखत होते. कधी ते डाव्या बाजूचे दुखायचे, कधी उजव्या बाजूचे. या विकाराला अर्धशिशी असे म्हणतात. आम्हाला अर्धशिशी हा विकार म्हणजे बध्दकोष्ठाचाच प्रकार वाटत असे, पण तो डोकेदुखीचा निघाला, ही एक वेगळीच डोकेदुखी झाली..नानासाहेबांवर महाराष्ट्राचा कारभार हाकण्याची मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे शिरावर ओझे नाही म्हटले तरी खूप असते. ओझे वाढले की मानदुखी सुरु होते. त्यास 'मन्यस्तंभ' ऊर्फ स्पांडिलिसिस असे अलोपाथीवाले म्हणतात. अलोपाथीवाल्यांना औषधातले काही म्हणता काही कळत नाही.लेकाचे रुग्णालाच विचारतात, 'काय होताऽऽय?' मग रुग्ण सगळी लक्षणे सांगणार, आणि मग हे कागद फरकावून त्यावर औषधे लिहून देणार!! हॅ:!! आम्ही नुसते बघून लक्षणे सांगतो. (आमचे हे लक्षण कधीतरी अंगलट येईल, असे इशारे आम्हाला अनेकांनी दिले, पण आम्ही ऐक्कत नाही.) पण ते जाऊ दे. विषयांतर नको..नानासाहेबांना आम्ही हरप्रकारे तपासून काढले. त्यामुळे सुरवातीला हा मान अवघडण्याचाच प्रकार असावा, असाही संशय आला. पण माझ्या मानेला काहीही झालेले नाही, असे नानासाहेबांनी ताठ मानेने ठणकावून सांगितल्यामुळे आमचा तो संशय फिटला…शिवाय एकदा आम्ही त्यांना पाठीमागून 'नानासाहेब' अशी हांक मारताच गर्रकन मान वळवून त्यांनी पाहिले.तसेच आणखी एकदा मंत्रालयात समोरुन उधोजीसाहेब चालत येताना पाहूनही त्यांनी मोहरा चपळाईने बदललेला आम्ही पाहिला. याचा अर्थ ही मानदुखी नसावी, हे निदान आम्हाला सहज करता आले. पुन्हा असो..'कधीपासून त्रास होतो?' आम्ही पृच्छिले.'झाले अकरा महिने! सुरवातीला ही बाजू दुखायची, आता ही दुखते,' त्यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते डोक्याची उजवी बाजू बोटांनी चोळत होते. आम्ही ताबडतोब मुद्रा गंभीर केली. हसरा वैद्य शोधणे कठीण असते कारण प्रसन्न आयुर्वेदाचार्याची प्राक्टिस बोंबलते, असा अनुभव आहे. असो, असो.'यास बारामतीस्ताप असे म्हणतात. हे विकतचे दुखणे आहे,' आम्ही निदान केले. त्यासरशी नानासाहेबांनीही चेहरा टाकला.'यावर उपाय काय, वैद्यराज?' त्यांनी विचारले..'निवडणुकांचा हंगाम आहे, असल्या व्याधी उपटणारच. पण काळजीचे कारण नाही. रोज रात्री हे व्याघ्रमलम (पक्षी : टायगर बाम) लावा, सकाळी आंघोळ करायला विसरू नका!' आम्ही एक मलमाची डब्बी पुढे करत म्हणालो.'पण च्यामारी, हा टायगरछाप बाम लावला की डावी बाजू दुखते त्याचं काय?' नानासाहेबांनी रडकुंडीला येऊन विचारले.'ते जुने दुखणे आहे, नानासाहेब! ते सहन करत जगायला शिकले पाहिजे, नाही का?' आम्ही नाइलाजाने म्हणालो. त्यावर नानासाहेबांनी मान डोलावली, आणि ते निघाले. काही काही (राजकीय) व्याधी दुर्धर असतात. चालायचेच..