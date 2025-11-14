ढिंग टांग : ऑप्शन मोड, ॲक्शन मोड…!

दादू : (गंभीर सुरात) सदूऽऽ..! सदू : (सुप्रसिद्ध खर्जात…) बोल, दादूऽऽ…! दादू : (खोल आवाजात) आल्या की रे निवडणुका! सदू : (दिलासा देत) येऊ देत! कितीक आल्या, आणि गेल्या!! दादू : (खंतावून) तुला काहीच कसं वाटत नाही?सदू : (पुन्हा दिलासा देत) वाटतं ना!..कटकट वाटते!! .दादू : (कुतुहलाने) काय करतोयस?सदू : (तंद्रीत) याद्या तपासतोय.दादू : (उत्साहाने) इच्छुक उमेदवारांच्या ना?सदू : (सावधगिरीने) नाही, मतदारांच्या! लेकाचे दुबार, तिबार, चौबार मतं टाकतात, त्यांची नावं खटॅक खट उडवतोय!दादू : (वशिला लावत) मलाही एक कॉपी दे! पण नकोच देऊस! तुझी यादी, तीच माझी यादी!!सदू : (शांतपणे) ते काय विरजण आहे की वाटीभर साखर? दुसऱ्यांच्या याद्या वापरू नयेत!.दादू : (सलगीने) दे रे, इतका आखडूपणा बरा नव्हे! तरी बरं तुझ्याकडे एकही माजी नगरसेवक नाही की कुणी मेंबर नाही की काही नाही!! तुझी पार्टी हमेशा एव्हरग्रीन आहे! पदार्पणासाठी कायम उत्सुक उभरता हुआ सितारा!! हाहा!!सदू : (खवळून) दादूऽऽ, टोमणे मलाही मारता येतात!!दादू : (जुळवून घेत) रागावू नकोस, गंमत केली! आता नगरपरिषदा आणि पंचायतीच्या निवडणुका लागल्या आहेत, त्या सोड! पण महापालिकेचा निकाल जानेवारीत लागेल ना? तेव्हा काय करशील?सदू : (सावधपणे) काय करणार, कपाळ? आमचे लोक साध्या मतदारांच्या याद्या तपासून आणत नाहीत! परवा पुण्याहून मी संतापून परत आलो! कोणीही याद्या आणल्या नव्हत्या!!.दादू : (समजूत घालत) मतदारयाद्या होत राहतील रे! त्यात काय येवढं? मी इच्छुक उमेदवारांच्या याद्या मागवल्या आहेत!सदू : (कुत्सितपणाने) उरलेत का कुणी इच्छुक?दादू : (भडकून) सद्याऽऽ, मी अजून हरलेलो नाही! लेकाचे व्होटचोरी करतात म्हणून ही वेळ आली आहे आपल्यावर!सदू : (विषय बदलत) जाऊ दे! यावेळी मी आमच्या लोकांना सांगून टाकलंय, प्रत्येक निवडणूक निकरानं लढवायची! आपल्याला मतं मिळतात, पण ती आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत! यावेळी प्रत्येक मत माझ्यापर्यंत पोचलं पाहिजे!!.दादू : (अविश्वासानं) माझंही तसंच झालं असेल का रे?सदू : (ठामपणाने) अलबत! रात्र वैऱ्याची आहे, दादूराया! आता बेसावध राहायचं नाही! बेसावध राहिलो तर मुंबई हातातून निसटलीच म्हणून समज! मग काय करशील?दादू : (काळजीत पडून) मला माझी काळजी नाही, पण आपल्या पुढल्या पिढीनं-सदू : (गंभीरपणाने) मग मी एवढी मेहनत का घेतोय असं वाटतं तुला? अरे, मुंबईकरांच्या भविष्याची काळजी आपण नाही करायची तर कुणी करायचं, अं?दादू : (एकमताने) लाख बोललास, बघ! पण आपण आता काय करायचं?सदू : (चमकून) निवडणुका ताकदीनं लढवायच्या, दुसरं काय करणार?.दादू : (जुळवाजुळव करत) हो…पण ते मनोमीलन वगैरे?सदू : (झटकून टाकत) ते झालं ना आता? पुन्हा काय तेच तेच?दादू : (कळकळीनं) आपल्याला दुसरा काही ऑप्शन नाहीए, सदूराया!!सदू : (सावधगिरीने) काही विषय सध्या ऑप्शनला टाकलेले बरं, दादूराया!दादू : (निर्वाणीचा इशारा देत) आरक्षण सोडत जाहीर झालीये! अर्थ कळतो ना?सदू : (छद्मीपणाने) काय बरं अर्थ…सांगा तरी!दादू : (नाइलाज झाल्यागत) …आता आपल्याला ॲक्शन मोड हवाय!...ऑप्शन मोड नकोय! हाच याचा अर्थ!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.