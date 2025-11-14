satirical-news

ढिंग टांग : ऑप्शन मोड, ॲक्शन मोड…!

मतदारांच्या! लेकाचे दुबार, तिबार, चौबार मतं टाकतात, त्यांची नावं खटॅक खट उडवतोय!
dhing tang

dhing tang

sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

दादू : (गंभीर सुरात) सदूऽऽ..!

सदू : (सुप्रसिद्ध खर्जात…) बोल, दादूऽऽ…!

दादू : (खोल आवाजात) आल्या की रे निवडणुका!

सदू : (दिलासा देत) येऊ देत! कितीक आल्या, आणि गेल्या!!

दादू : (खंतावून) तुला काहीच कसं वाटत नाही?

सदू : (पुन्हा दिलासा देत) वाटतं ना!..कटकट वाटते!!

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
mns
Voters
british nandi
Maharashtra Politics
voter list
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com