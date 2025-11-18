satirical-news

ढिंग टांग : चित भी मेरी, पट भी मेरा..!

अहो, स्थानिक निवडणुका आल्या आहेत ना तोंडावर! तयारी नको का करायला? तुम्ही कामाला लागला असालच म्हणा!!
ब्रिटिश नंदी
स्थळ : अज्ञात. वेळ : सोयीची मध्यरात्र. पात्रे : ट्रिपल इंजिन!

नानासाहेब : (खेळीमेळीने सुरवात करत) कशी काय चालली आहे तयारी?

दादासाहेब : (घड्याळात बघत) कसली तयारी?

नानासाहेब : (गडबडीनं) अहो, स्थानिक निवडणुका आल्या आहेत ना तोंडावर! तयारी नको का करायला? तुम्ही कामाला लागला असालच म्हणा!!

दादासाहेब : (थेट मुद्द्यावर येत) त्यात कसली करायची तयारी? आपलं अजून ठरलं नाही काहीच, मग आम्हाला कामाला लागावं लागलं!

