ढिंग टांग : चित भी मेरी, पट भी मेरा..!

स्थळ : अज्ञात. वेळ : सोयीची मध्यरात्र. पात्रे : ट्रिपल इंजिन! नानासाहेब : (खेळीमेळीने सुरवात करत) कशी काय चालली आहे तयारी?दादासाहेब : (घड्याळात बघत) कसली तयारी?नानासाहेब : (गडबडीनं) अहो, स्थानिक निवडणुका आल्या आहेत ना तोंडावर! तयारी नको का करायला? तुम्ही कामाला लागला असालच म्हणा!! दादासाहेब : (थेट मुद्द्यावर येत) त्यात कसली करायची तयारी? आपलं अजून ठरलं नाही काहीच, मग आम्हाला कामाला लागावं लागलं! .भाईसाहेब : (पेपरमिंटची गोळी चघळत) मी तुमच्या फोनची वाट बघत बसलो होतो…नानासाहेब : (मखलाशी करत) मी बिहारमधल्या निवडणुकांच्या गडबडीत होतो, त्यामुळे उशीर झाला! पण आपण जमेल तितकं महायुतीत लढूया…कसं?भाईसाहेब : (हात उडवत) तुम्ही म्हणाल तसं! तुम्ही म्हणालात युतीत लढू तर युतीत लढू! तुम्ही म्हणालात वेगळं लढू, तरीही आम्ही युतीतच लढू! तुम्ही म्हणालात की एकमेकांविरुध्द लढू, तरी आम्ही युतीतच लढू!! कारण आम्ही पहिल्यापासूनच युतीधर्माला जागतोय!दादासाहेब : (फटकळपणाने) तुम्हाला चॉइस तरी काय आहे?.नानासाहेब : (सामोपचाराने) काहीही झालं तरी आपण मित्र आहोत, लढलो तरी दोस्तीतच लढायचं आहे बरं का!भाईसाहेब : (पुन्हा हात उडवत) तुम्ही म्हणाल तसं! दोस्तीला पर्याय नाही!!दादासाहेब : (थेट विचारत) दोस्तीत लढायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं?नानासाहेब : (आचारसंहिता सुचवत) एकमेकांना रडवायला परवानगी आहे, पण चिडवायचं नाही! टोमणे मारायला परवानगी आहे, पण अपमान करायचा नाही! आरोप करायला परवानगी आहे, पण पुरावे द्यायचे नाहीत! टप्पल मारायला परवानगी आहे, पण टाळकी सडकायची नाहीत…असं बरंच काही ठरवता येईल!!.भाईसाहेब : (नेहमीप्रमाणे हात उडवत) तुम्ही म्हणाल तसं!दादासाहेब : (अवघड झाल्यागत) थोडक्यात, माझ्या पाटावर बस, पण जेवू नको! असंच ना?नानासाहेब : (समजूत घालत) या स्थानिक निवडणुका आहेत, इथली गणितं वेगळी असतात! आणि शेवटी ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे, आपली कुठाय? आपली झाली की मागल्या टायमाला! फार लक्ष घालू नका, म्हंजे झालं!!भाईसाहेब : (नेहमीचंच पालुपद) तुम्ही म्हणाल तसं! थोडक्यात दर वेळी शिव्या घालताना, आधी 'आपण मित्र आहोत, पण-' असं जोडलं की झालं! पुढचं सगळं नीट होईल!!.दादासाहेब : (करवादत) एकमेकांचे कार्यकर्ते फोडायला परमिशन आहे का? ते सांगा आधी!!भाईसाहेब : (सबुरीचा सल्ला देत) परमिशन दिली तरी तुमच्याकडे कोण येणार, दादासाहेब? सगळ्यात मोठं इनकमिंग आमच्याकडे चालू आहे!नानासाहेब : (इशारा देत) सगळ्यात मोठं वॉशिंग मशीन आमच्याचकडे आहे, हेही विसरु नका!!दादासाहेब : (निर्वाणीच्या भाषेत) हे असले छक्केपंजे आपल्याला जमत नाहीत! एकतर युतीत लढा, नाहीतर वेगळं लढा!! उगाच आपलं काहीतरी गूळ काढत बसणं आपल्याला परवडणारं नाही!.नानासाहेब : (धोरणीपणानं) वेगळे लढलो तरी आपण एकच आहोत! 'एक जान है हम' हाच मेसेज लोकांमध्ये जायला हवा!! जिंकलो तर फटाके वाजवायचे, हरलो तरी पेढे वाटायचे! कळलं?भाईसाहेब : आणि ते महाविकास आघाडीवाले जिंकले तर?नानासाहेब : (आत्मविश्वासाने) तरीही समाधान व्यक्त करायचंच! कारण तसं झालं तर लोकशाही जिंकेलच ना!! मग कसली व्होटचोरी नि कसलं काय!...चांगभलं!!दादासाहेब : (मूठ वळून) लोकशाही चिरायु होवो!भाईसाहेब : (न विसरता) आदरणीय मोदीजींचा विजय असो!!