ढिंग टांग : माझा संघ, माझा सामना..!

स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान. वेळ : संभ्रमात टाकणारी.राजाधिराज उधोजी महाराज अस्वस्थपणे अंत:पुरात येरझारा घालत आहेत. भिंतीवर एक बंद टीव्ही आहे. अधूनमधून ते हातात ब्याट उगारुन टीव्हीकडे धावतात, आणि ऐनवेळी आघात करण्याचे टाळतात. असे वारंवार होते. अब आगे…उधोजीराजे : (बॅटने हाताचा तळवा थापटत) कोण आहे रे तिकडे?संजयाजी फर्जंद : (घाईघाईने प्रवेश करत) मुजरा महाराज! कशापायी याद केलीत?.उधोजीराजे : (वैतागून डोळे मिटत) किती वेळा सांगायचे फर्जंदा, आम्ही कुणाचीही याद करत नाही, उलट याद राखा असे फर्मावतो!संजयाजी फर्जंद : (खालमानेनं) ऱ्हायलं! सॉरी!उधोजीराजे : (हळूच खाकरत) आज काय खबर?संजयाजी फर्जंद : (साळसूदपणाने) मस्त चाललंय की! सकाळी साडेनऊला मी क्रिकेट म्याचवरुन जाम हाणाहाणी केली, महाराज! त्यामुळे शत्रूच्या गोटात खळबळ उडाली आहे!उधोजीराजे : (खुशालून) भले शाब्बास! असं काय म्हणालात तुम्ही?संजयाजी फर्जंद : (सहज सांगितल्यागत) नेहमीचंच सगळं, पण म्हटलं, तुमच्यात अर्ध रक्त पाकड्यांचं आहे….उधोजीराजे : शाब्बास रे माझ्या पठ्ठ्या! लेकाचे क्रिकेट खेळताहेत! इथं परिस्थिती काय, आणि यांचं चाललंय काय! अरे, काही लाजलज्जा! मी बघा, टीव्ही बंदच ठेवला आहे केव्हापासून!संजयाजी फर्जंद : (भोळेपणाने) केबल कापली जणू? मागल्या टायमाला बिल भरलं नाही म्हणून-उधोजीराजे : (हतबुद्ध होत) तुम्हाला पाचपोच कसा नाही हो फर्जंद? आमची केबल कापणारा अजून महाराष्ट्रात जन्माला यायचाय!! कोण हिंमत करेल? आम्ही स्वत:हून ठेवलाय टीव्ही बंद!! गेला उडत तो सामना!संजयाजी फर्जंद : (अजीजीनं) म्याच म्हणा हो!.उधोजीराजे : (चपापून) बरं बरं, म्याच तर म्याच! पण तुम्ही सगळे टीव्हीपासून दूर बसा हं! चुक्कूनही कुणी मॅच बघितली तर हीच बॅट डोक्यात घालीन! कपाळमोक्षासाठी तयार रहा, म्हणावं! त्या नतद्रष्ट कमळाबाईला तर मी आता बघतोच! एरवी ही बया राष्ट्रभक्तीच्या गमजा मारते, आणि आता कुठे जातो यांचा राष्ट्रधर्म?संजयाजी फर्जंद : फार वंगाळ काम झालं बघा!उधोजीराजे : (निक्षून सांगत) कोणीही म्याच टीव्हीवर बघायची नाही, रेडिओवर ऐकायची नाही, आणि मोबाइलवरही स्कोर तपासायचा नाही! ज्जाव जहन्नम में!!संजयाजी फर्जंद : (मोबाइलमध्ये बघत) टॉस पाकड्यांनी जिंकला! टॉसवर बेटिंग खूप होते, महाराज!.उधोजीराजे : (संतापून) तुम्हाला कसं कळलं कोणी टॉस जिंकला? हा देशद्रोह आहे…संजयाजी फर्जंद : (कानाला लागून कुजबुजत) असू दे हो! पाकड्यांनी निस्त्या बेटिंगवर पंचवीस हज्जार कोटी कमावले म्हणतात!!उधोजीराजे : (प्रक्षुब्ध होत) हद्द झाली! दुश्मनाच्या तिजोऱ्या भरायला यांना लाज कशी वाटत नाही?संजयाजी फर्जंद : (आणखी काडी टाकत) दीड लाख कोटीचं बेटिंग झालं अशी माझी गुप्त खबर आहे, महाराज!.उधोजीराजे : (दु:खातिरेकाने) अरे, यांना काळीज तरी आहे की नाही? अवघा भारत आमच्या हाकेला ‘ओ’ देऊन आमच्या अभियानात सामील झालाय, आणि केवळ पैश्यासाठी यांनी स्वाभिमान गहाण ठेवावा? (कानोसा घेत) हे तोफांचे आवाज कसले? बाप रे! युद्ध सुरु झालं काय?संजयाजी फर्जंद : (थंडपणाने) इंडिया जिंकली, महाराज! इंडिया जिंकली!! ब्राव्हो!!उधोजीराजे : (विजयी मुद्रेने बॅट उंचावत) पाकड्यांचं नाक ठेचलं! लेकाच्यांना क्रिकेटच्या रनभूमीतही धूळ चारली! शाब्बास रे माझ्या वाघांनो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.