ढिंग टांग : बघता काय, सामील व्हा...!

दादू : (घाईघाईने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव...म्यांव म्यांव..!सदू : (थंड आवाजात) मी ओळखली आहे तुझी डरकाळी, दादूराया!दादू : (ओशाळून) मांजराच्या आवाजाला डरकाळी म्हणतात वाटतं तुमच्यात..! सदू : (भावुक होत) नाही! पण तुझ्या 'म्यांव म्यांव'मध्ये दडलेली वाघाची डरकाळी मी एकटाच ऐकू शकतो! दादू : (जाम इमोशनल होत) कसाही असलास तरी माझा भाऊ आहेस तू!! देव तुझं भलं करो!! सदू : (चौकशा करत) मग? कसला अर्ज भरणार? राज्यसभेचा की विधान परिषदेचा?.दादू : (आणखी ओशाळून) छे रे, कुठं काय? दिल्ली बहुत दूर हय!! दक्षिण मुंबईसुद्धा फार जवळ नाही! परवा मला सव्वा तास लागला!केवढा ट्राफिक! ह्या:!!सदू : (चिडून) मुंबईची वाट लावली या लोकांनी! परवा मी ठाण्यात जाऊन उपमुख्यमंत्र्यांना सांगून आलो की विकासाच्या नावाखाली तुम्ही मुंबईचा जो चुथडा केला आहे नं, तो महागात पडेल तुम्हाला!दादू : (दुप्पट चिडून) नाव काढू नकोस त्या गद्दाराचं! निमक हराम, पाजी, विश्वासघातकी, आईचं दूध विकणारी अवलाद, फितुरांचा म्होरक्या, खंजीर खुपशे...आणि...आणि...सदू : झालं पुन्हा तुझं सुरु? गेली साडेतीन वर्ष महाराष्ट्र हेच ऐकतोय, दादूराया! आता तरी थांब!!.दादू : (दात ओठ खात) नाही थांबणार! मुळीच्च नाही थांबणार! का म्हणून थांबू? मी बोलणार! बोलल्याशिवाय राहणार नाही! किंबहुना कुणीतरी बोललंच पाहिजे...सदू : (समजूत घालत) झालं आता, संपल्या निवडणुका! आता चाळीसेक महिने महाराष्ट्रात एकही निवडणूक होणार नाहीए!! आता आपले आरामाचे दिवस सुरू झाले, दादूराया! मजा कर!!दादू : (चुळबुळत) मला तेच करायचंय, पण आमचे लोक थंड बसू देत नाहीत! आता ही राज्यसभेची आणि विधान परिषदेची कटकट मागे लावून ठेवली आहे!सदू : (धोरणीपणाने) एकेक तर जागा आहे, आघाडीतल्या इतर दोन पक्षांना एकेक देऊन टाक, आणि विषय मिटव!! कोण ते दिल्लीबिल्लीला जाईल? आपलं दादर-बांद्रा बरं आहे की!!.दादू : (टोमणा मारत) कोल्ह्याला द्राक्षं आंबट!!सदू : दादूरायाऽऽ!! कळतात मला तुझे टोमणे! या निवडणुकीतही लोकांनी आम्हाला मतं दिली नाहीत, म्हणून इतकं नको हिणवायला!! तुम्हालाही मुंबईकरांनी नाकारलंच ना!!दादू : (संतापातिरेकानं) ही सगळी त्या कमळेची कारस्थानं! पण मी सोडणार नाही, राज्यसभा आणि विधान परिषदेवर मी भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही!!सदू : (हसू दाबत) गेले ते दिवस, दादूराया!!.दादू : (निर्धाराने) राज्यसभेची खासदारकी कुणाला द्यायची, आणि आमदारकी कुणाला बहाल करायची, याचा निर्णय मी घेतला आहे, सदू!! आता माघारी वळणे नाही!सदू : (पिन मारत) मग तुमच्या अभेद्य आघाडीचं काय होणार, दादूराया!दादू : (बेफिकिरीनं) इथं कुणाला पर्वा आहे? त्या आघाडीत नाहीतरी होतंच काय? इनमीन तीन पक्ष...तुटपुंज्या ३७ मतांच्या जोरावर किती उड्या मारायच्या याला काही लिमिट?सदू : (पोक्तपणाने) तुमच्या आघाडीत सर्वात शक्तिमान तूच आहेस, दादूराया!!.दादू : अर्थात! त्यामुळेच मी सांगेन तोच खासदार होईल, आणि आमदारही होईल!!सदू : (डेडली पॉज घेत) ते कठीण आहे!!दादू : (नाराजीनं) माझ्यावर विश्वास नाही वाटतं!!सदू : (अखेरचा टोला...) खासदार आणि आमदार कोण होणार, हेसुद्धा हल्ली दिल्लीतच ठरतं, माहिताय ना? जय महाराष्ट्र!!