ढिंग टांग : फुटवाफुटवी आणि फुटाफूट..!

राज्यसभेची एक जागा आणि विधान परिषदेची एक जागा या दोन जागा आहेत, आणि आपल्या आघाडीत पक्ष तीन आहेत.
ब्रिटिश नंदी
प्रिय आदरणीय उधोजीसाहेब, आपुलकीचा जय महाराष्ट्र! सध्या दिवस कठीण आहेत. राज्यसभेची एक जागा आणि विधान परिषदेची एक जागा या दोन जागा आहेत, आणि आपल्या आघाडीत पक्ष तीन आहेत. रेटारेटी बरीच चालू झाली आहे. राजकारण म्हटले की रेटारेटी होणारच.

