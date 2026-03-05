ढिंग टांग : दिल्ली की गल्ली..?

दादू : (बिचकत बाचकत फोन फिरवत) म्यांव म्यांव...म्यांव म्यांव...! सदू : (बिचकत बाचकत फोन उचलत) बोल दादूराया, मी ओळखलाय तुझा आवाज! दादू : (कौतुकानं) दरवेळी कसं काय ओळखतोस तू? कम्मालच आहे बुवा तुझी! सदू : (थंडपणाने) कशासाठी फोन केला आहेस? लौकर सांग, मी जरा कामात आहे!! दादू : (नाराजीनं) आखडूपणा करू नकोस! मोठा आलाय कामाचा! कुठंतरी बटाटेवडा किंवा साबुदाणा वडा खायला जाणार असशील!! कामात आहे म्हणे!! सदू : (ओशाळून) खरंच बिझी आहे, दादूराया! पटकन कामाचं बोल!! .दादू : (संकोचानं) जरा एक सल्ला हवा होता...सदू : (उत्साह न दाखवता) विचार की मग! सिनेमे कसे काढावेत, आणि मुलाखती कशा घ्याव्यात यापासून बोंबील कसे तळावेत, यापर्यंत कुठल्याही विषयावर मी सल्ले देऊ शकतो! बिनधास्त विचार!!दादू : (समाधानाने) कित्ती आधार वाटला मला, तुझं हे आश्वासक बोल ऐकून!! खरंच!!सदू : (उदास सुरात) माझ्याकडे ना संख्याबळ ना मतांचं पाठबळ! सल्ल्याशिवाय मी काय देऊ शकतो तुला? आज मेरे पास तुम्हे देने के लिए कुछ भी नही...दादू : (अभिमानाने) आपल्याकडे मराठी अस्मितेचं बळ आहे, सदूराया! दुनिया की कोई भी ताकद वो मुझसे छीन नहीं सकती!!सदू : (पटकन विषय बदलून घड्याळाकडे बघत) आपका समय शुरु होता है अब! बोलो!!.दादू : (कुजबुजत्या आवाजात) राज्यसभा बरी की विधान परिषद?सदू : (कपाळाला आठ्या घालून) हे काय विचारणं झालं? अर्थात राज्यसभा! विधान परिषदेवर काय कोणीही जाईल!!दादू : (डोकं खाजवत) आमच्या पक्षाचे लोक म्हणतात की तुम्ही राज्यसभेवर जा, तिथं राष्ट्रीय पातळीवर तुमच्या नेतृत्वाची गरज आहे! नाहीतरी दिल्लीत कोणीतरी जबरदस्त ताकदीचा नेता हवा! तुमच्यासारखा लायक उमेदवार नाही, असा आग्रह होतोय मला!!सदू : (पिन मारत) म्हंजे काय? हे काय बोलणं झालं? दिल्लीत गेलास तर त्या मोदी आणि शहांची कढी पातळ करशील तू, दादूराया! तुला बघून दिल्लीतले मोगल चळाचळा कापतात!! तुला बांदऱ्यात राहून त्यांना घाम फोडता येतो, दिल्लीत पोचलास तर मला वाटतं, ते ची ची करत पळतच सुटतील!!.दादू : (शंका येऊन) चेष्टा करतोयस ना?सदू : (आवरतं घेत) पण तुला ते येऊ देतील तर ना? ऐनवेळी तुझ्या विरोधात कमळाबाईनं उमेदवार देऊन आघाडी फोडली तर? तेलही गेलं, तूपही गेलं...असं होईल!!दादू : (चिंतामग्न सुरात) तीच तर भीती आहे! हात दाखवून अवलक्षण कशाला?सदू : (दिलखुलासपणाने) खाणारी तोंड तीन, आणि कमावणारा कुणीच नाही, अशी अवस्था आहे तुमच्या आघाडीची! अशा परिस्थितीत अंथरुण पाहून पाय पसरावेत, या मताचा मी आहे....दादू : (व्यावहारिकपणाने)...म्हणून मी म्हणतो की आपली आमदारकीच बरी!! काय? उगीच भलभलती दिवास्वप्न बघून हाती काय लागणार?सदू : (पोक्तपणे सल्ला देत) मला वाटतं, आधी दिल्ली ट्राय करावी, तिथं डाळ शिजली नाही तर आमदारकी आहेच! कसं?दादू : (तिनके का सहारा ढूंढते हुए...) पण तुझी साथ आहे ना रे सदूराया! आपण एकत्र आलोय, एकत्र राहण्यासाठी! हो ना?सदू : (एक डेडली पॉज घेत) कधी साथ, कधी लाथ...हेच राजकारण आहे दादूराया! कुणी सांगावं, भविष्यात काय घडेल? जय महाराष्ट्र!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.