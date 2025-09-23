ढिंग टांग : लाइफ इन मेट्रो..! (एक गतिमान वृत्तांत...)

ठाणे, ता. २२ - गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन या मेट्रो ४ ए मार्गावरील मेट्रोगाडीची चाचणी सोमवारी सकाळी यशस्वीरित्या पार पडली. पहिल्या चाचणीतच ठाणेकरांच्या गर्दीने सारे विक्रम मोडले, असे सूत्रांनी सांगितले. महाराष्ट्राचे लाडके कारभारी नानासाहेब फडणवीस आणि लाडके उपकारभारी कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे) या दोघांनीही जोडीने मेट्रो गाडी चालवून पाहिली..या दोघांना कुठलेही वाहन लीलया चालवता येते. समृध्दी महामार्गावर आणि अटलसेतुवरही त्यांनी आलटून पालटून आपले ड्रायविंग कौशल्य महाराष्ट्राच्या जनतेला दाखवले होतेच. पुढल्या खेपेस हेलिकॉप्टर सेवेच्या शुभारंभाला तेही उडवू, असा आत्मविश्वास कर्मवीर भाईसाहेबांनी यावेळी व्यक्त केला, आणि चमकून नानासाहेबांकडे पाहिले..ठाण्याची मेट्रो ऐतिहासिक आहे. सोळा हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आली आहे. एवढा सगळा खर्च खरोखर आपल्यासाठीच आहे, यावर अजून ठाणेकरांचाच विश्वास बसत नाही. बाहेरुन ठाण्यात येणाऱ्यांसाठी ही सोय असावी, असा संशय काही ठाणेकरांनी व्यक्त केला. ठाणे मेट्रो प्रकल्प अल्पावधीच पांढरा हत्ती होईल, अशी टीका भांडुपच्या एका सुविख्यात समाजसंशोधक आणि विचारवंतांनी केली..मेट्रोच्या ट्रायल रनच्या वेळी प्रचंड गर्दी झाली होती. या मेट्रोसाठी प्रचंड संघर्ष करणारे हाडाचे कार्यकर्ते आता परिवहन मंत्री आहेत. एस्टी बसची काळजी ते वाहतात. (पण स्वत: ‘टेस्ला’ खरेदी करतात!) त्यांनी एकेकाळी मेट्रोची मागणी करुन ठाणेकरांच्या दु:खाला वाचा फोडली होती. त्यामुळे मेट्रोची उभारणी ही आपणच केल्याच्या आविर्भावात ते गर्दीत हिंडत असताना दिसले..मेट्रोच्या मोटरमनच्या क्याबिनीत नानासाहेब आणि कर्मवीर भाईसाहेब यांच्यात अल्प संवाद येणेप्रमाणे झाला :नानासाहेब : (ओठातल्या ओठात पुटपुटत) टीव्ही वाहिन्यांचे क्यामेरे आहेत! गाडी तुम्ही चालवणार की मी चालवू?कर्मवीर : (हात पसरत) घ्या! गेले वर्षभर सांगतोय की मीच चालवतो, मीच चालवतो! पण तुम्ही ऐकताय कुठे? द्या इकडं चाक!.नानासाहेब : (पुटपुटत) हळू बोला हो! चाक खाली आहे! मेट्रोला ड्रायवरची गरज नसतेय! नुसता गर्दीला हात हलवून दाखवा!कर्मवीर : (कानात कुजबुजत) आपलं हे डबल इंजिनच बेस्ट आहे! दोघात तिसरा आला की घसरा होतो! काय, बरोबर ना?नानासाहेब : चाकण मेट्रोच्या वेळी ते आणि मी असे दोघे असू!!कर्मवीर : (आंबट चेहऱ्याने विषय बदलत) ड्रायवर नाही तर चालते कशी? आश्चर्यच आहे! आमच्या ठाण्यात काहीही होऊ शकतं म्हणा…परवा आमच्या प्रतापरावांनी टेस्ला घेतली! कुठायत प्रतापराव? (गर्दीतून प्रतापराव पुढे आले. त्यांना वाटले की मेट्रोचे शिल्पकार म्हणून त्यांचा सत्कार होणाराय. पण तो गैरसमज होता.).नानासाहेब : (हात पुढे करत) अभिनंदन प्रतापराव, तुम्ही टेस्ला घेतलीत म्हणे?कर्मवीर : (स्टोरी पुढे सांगत) तेच सांगत होतो, यांनी टेस्लाच्या शोरुममध्ये जाऊन पैसे भरले, चावी घेतली आणि घरी आले! थोड्या वेळाने टेस्ला आपोआप दारात स्वत: येऊन हजर!! काय हो, बरोबर ना? (प्रतापरावांनी मान डोलावली.)नानासाहेब : (सिग्नल बघून) उतरा!कर्मवीर : (खचून जात) का? तिसरा पॅसेंजर नाहीए, मला का उतरवता?.नानासाहेब : (खुलासा करत) विजय गार्डन स्टेशन आलं! उतरा! ही गाडी सध्या चारच किलोमीटर धावते! अजून प्रकल्प पूर्ण व्हायचाय ना!!…महायुती मेट्रोचा कारभार गतिमान असल्याचे कौतुकोद्गार काढत ठाणेकर ट्रायल रनवरुन परतले. त्यातले सगळेच विनातिकिट होते, हे ओघाने सांगणे आलेच. इति..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.