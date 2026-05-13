ढिंग टांग : चणे खावे लोखंडाचे..!

आजची तिथी : रौद्र संवत्सर श्रीशके १९४८ वैशाख कृ. दशमी.आजचा वार : ट्यूसडेवार.आजचा सुविचार : जीभ दाताने चाविली । कोणी बत्तिशी तोडिली? । चणे खावे लोखंडाचे । तैं ब्रह्मपदी नाचे ।।नमो नम: नमो नम: नमो नम: नमो नम: (१०८ वेळा लिहिणे) सकाळी उठून एकच प्लेट पोहे खाल्ले. दुसरी प्लेट टाळली. म्हटले, आता यापुढे काटकसरीने राहणे शिकले पाहिजे. खानसाम्याने कढईच उचलून आणली. 'साहेब, त्याच प्लेटीत दोनदा पोहे घेतले तर अलाउड आहे ना?' मला मुद्दा पटला. दोन प्लेट खाण्यापेक्षा एकाच प्लेटीत दोनदा खाल्ले तर बिघडले कुठे? शेवटी त्याला म्हटले, 'आण!''.मोटारीत चार माणसे भरून मगच निघावे. त्यामुळे डिझेल वाचते. सकाळी सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक होती. माझ्या निवासस्थानापासून 'सह्याद्री' काही मीटर अंतरावर आहे. मी म्हटले, चालत जाऊ. हवी कशाला मोटार? पण पीए म्हणाले की, ''साहेब, साडेतीन मिनिटे उशीर होईल!'' वेळेला मूल्य असते. हीच साडेतीन मिनिटे महाराष्ट्राच्या सेवेत घालवता आली तर चांगलेच. शेवटी मोटारीने गेलो. आणखी तिघे गाडीत घ्यावेत म्हणून वाट पाहिली. पण थोड्या वेळाने आपण शेअर टॅक्सीवाले आहोत, असे वाटू लागले..सगळ्या सहकाऱ्यांना काटकसरीचे महत्त्व पटवून दिले. सोने विकत घेऊ नका, असे सगळ्या उच्च अधिकाऱ्यांना बजावून सांगितले. त्यावर काहींनी ''आम्ही कधीच सोने विकत घेत नाही, साहेब!'' असे शपथपूर्वक सांगितले.यंदा कुणीही उन्हाळ्याच्या सुटीत युरोपच्या टूरवर जायचे नाही, असे मी सगळ्यांना निक्षून सांगितले. दुर्दैवाने अनेक सहकारी आणि अधिकारी आधीच निघून गेले होते. युरोप सहलीवर गेले की विनाकारण युरो, डॉलर्स खर्ची पडतात.माझे सहकारी सांस्कृतिक खात्याचे सर्वेसर्वा शेलारमामा आले आणि म्हणाले, ''मी कान फेस्टिवलला निघालो होतो. तिकिटेही काढली होती, पण आता जाणार नाही. कानकडे कानाडोळा करीन!'' मी म्हटले, ''शाब्बास, असाच त्याग करत राहा!'' त्यांनी डोळे पुसले. पर्यटनाला परदेशी कशाला जायचे? देशातल्या देशात फिरावे..एका अधिकाऱ्याने निमूटपणाने आपली परदेश सहलीची तिकिटे रद्द केली. त्याऐवजी कोकणात जाण्याचे ठरवले. त्या अधिकाऱ्याला (एक वर्षानंतर) मी प्रमोशन देण्याचा विचार करीन. निदान चांगल्या ठिकाणी बदली तरी करीन. असे प्रोत्साहन देणे, हे माझे कर्तव्यच नाही का?मला काँग्रेसच्या राहुलजींचे काही कळतच नाही. वंदनीय मोदीजींनी काटकसरीचा उपाय सांगितला, तो त्यांना समजलाच नाही. त्यांना अनेक गोष्टी समजतच नाहीत. विदेशी मुद्रा वाचवण्यासाठी हे सारे चालले आहे. वंदनीय मोदीजी परदेशी जातात, ते गुंतवणूक आणायला! देशासाठी करावेच लागते. ते का नुसती भाषणे करायला जातात? पण बाकीच्यांनी संयम पाळायला नको का?.सोने हा धातू मला मुळात आवडत नाही. मुझे सोना पसंद नही! त्याचा ना कुणाला उपयोग, ना फायदा. मी तर सोने वापरतच नाही. महाराष्ट्रातील नागरिकांनी वर्षभर सोने विकत घेतले नाही तर वर्षभरानंतर सोनेच सोने मिळेल! जरा कळ सोसा, इतकेच. सोन्याचा मला इतका तिटकारा आहे की, एका अधिकाऱ्याचे आडनाव केवळ सोनावणे होते, म्हणून त्याची बदली करावी की काय, असा विचार मी करतो आहे.चणे खावे लोखंडाचे, तेव्हा ब्रह्मपदी नाचे! 'काटकसरीची सुरवात स्वतःपासूनच करावी. माणसाने कसे आधी केले, मग सांगितले, असे वागले पाहिजे' असा मंत्र वंदनीय मोदीजींनीच आम्हाला दिला आहे. आता जास्त लिहीत नाही. शाई वाचवली पाहिजे..