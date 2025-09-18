ढिंग टांग : तुम जिओ हजारो साल…!

स्थळ : ७, लोककल्याण मार्ग, न्यू डेल्ही. वेळ : बप्पोरे.बंगल्याच्या आवारातले डझनभर मोर बर्थ डे पार्टीला नेमका कुठला डान्स बसवायचा, याची चर्चा करत आहेत. जन्मदिनाचा मानकरी ऊर्फ श्रीनमोजीभाई मोरांना शेंगदाण्याचा दैनंदिन खुराक वाटत आहेत. रोज ‘भडोचनी प्रख्यात खारी सींग’ खाऊन कंटाळलेल्या मोरांना आज निदान काजू बदाम मिळावेत! पण नाही. शेंगदाणेच पुढ्यात पडले…बंगल्याच्या पायऱ्यांवर गुडघे चोळत श्री. मोटाभाई चिंताग्रस्त अवस्थेत बसले आहेत. कधी संपणार शेंगदाणे? हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा भाव आहे. अब आगे….नमोजीभाई : (मोरांना बोलावत) ऑ ऑ ऑ ऑ…!मोटाभाई : (विनम्रपणे उठून नमस्कार करत) जे श्री क्रष्ण! सत सत प्रणाम! हेप्पी बर्थ डे!! तमे जिओ हज्जारो साल अने सालने दिवस हॉय पच्चास हज्जार!! (इथे मोर पिसारा फुलवून नाचण्याची पोज घेतात. पण नाचत नाहीत! कारण मोटाभाई डोळे वटारतात.)नमोजीभाई : (दाणे टाकत) ऑ ऑ ऑ…थेंक्यू मोटाभाई…ऑ ऑ ऑ…जे श्री क्रष्ण…ऑ ऑ ऑ…तमे क्यारे आव्या?मोटाभाई : (पायऱ्यांवर बसकण मारत) अमणाज! आजे तमारा बड्डे छे ने? मज्जानुं दिवस!! केटला उमर थया? (पिचत्तर, पिचत्तर, असे मोर केकाटतात. पण कुणी लक्ष देत नाही. मोराची भाषा येते कुणाला इथे?).नमोजीभाई : (खांदे उडवत) गॉड ओन्ली नोज!! (चेहऱ्यावर मंद स्मित झळकते, चेहऱ्याच्या मागील बाजूस तेजोवलय झळाळते…मोर लवून वंदन करीतात.)मोटाभाई : (गोपनीय माहिती सांगितल्याप्रमाणे) हुं मावानी केक लाव्या छुं!! (मोर खुश…शेंगदाणे टळणार तर!!)नमोजीभाई : (एकदम आठवल्याप्रमाणे) आपडे डोलांडभाईना कॉल आव्या हता, अमणाज!मोटाभाई : (हात पुढे करत) टाळी आपो! शुं कहे छे आपडा डोलांडभाई?नमोजीभाई : (अंगठा आणि तर्जनी जुळवत) जीवेत सरद: सतम!!मने कहे छे के ‘‘काय नमोभाय, केम छो! पार्टी कधी देणार? पेल्ला टॅरिफ, पछी पार्टी! यु आर माय ग्रेट फ्रेंड अँड ग्रेट पीएम!’ (मोर एकमेकांकडे चमकून बघतात, मग गप्पच बसतात.).मोटाभाई : (रागारागाने) बहु चालू माणस छे! पार्टी मांगे छे, उप्परथी टॅरिफ पण मांगे छे!! (मोर निषेधाची केकावली सुरु करतात. पण मोटाभाई पुन्हा डोळे वटारतात.)नमोजीभाई : (समजूत घालत) भावनाओं को समझो, मोटाभाई! आ बध्दा तो पररास्ट्र पोलिसी मां च्याले छे! डोलांड आपडा छे, ए वात तो पक्की छे! कछु सांभळ्यो? बाय द वे, महाराष्ट्रातून काय खबर? कोणी काही गिफ्ट पाठवला के? (मोरांची उत्सुकता कमालीची ताणली जाते…)मोटाभाई : (हिरमुसलेल्या सुरात) महाराष्ट्रातून खास काही नाही! तीन-चार शुभेच्छापत्रं, एक व्यंगचित्रं आणि दोन कविता आल्या आहेत!! (दोन मराठी मोर ‘जय महाराष्ट्र’ अशी घोषणा देण्याचा ट्राय करतात. पण छे, काहीही उपयोग नाही. दिल्लीत मराठी मोरांना आवाजच नाही…).नमोजीभाई : (दुप्पट हिरमुसून) ओन्ली शुभेच्छापत्रं? (दोन मोर कुत्सित हसल्यामुळे त्यांना झाडापाठीमागे नेले जाते.)मोटाभाई : (गंभीर मुद्रेने) महायुतीच्या फ्रेंड्सनी फकत लेटर पाठवला! हवे शुं करवानुं?नमोजीभाई : (चकित होत) हंऽऽ…मी बघून घेणार…मोटाभाई : (उलटी समजूत घालत) आ बध्दा तो होम डिपार्टमेंट पोलसी मां च्याले छे! महारास्ट्र ना बध्दा लोग आपडाज छे, ए वात तो पक्की! भावनाओं को समझो, नमोजीभाई!! कछु सांभळ्यो? मोर डान्स आयटमची तयारी करु लागतात! नमो नम:.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.