नेमकी तीथ सांगावयाची तर ती आश्विनातली दिवाळीनंतरची तीथ होती. टळटळीत सकाळ झाली. मुंबापुरीतील तमाम चाकरमानी आपापल्या उद्योगाला लागून लोकलगाडीला लटकण्यासाठी कळपाकळपाने निघाले होते. काहींनी बसला लटकून घेतले, काही विनाकारण दौडणाऱ्या मेट्रोकडे वळले. या धबडग्यापासून संपूर्णपणे अलिप्त अशा शिवाजी पार्कात मात्र कबुतरे घुमत होती. या मेल्या कबुतरांना दुसरे उद्योग नाहीत! शी:!! पण ते जाऊ दे. अशा शांतसमयी ‘शिवतीर्थ’ गडावरील वातावरण अद्रकयुक्त चहासारखे उकळलेले होते. .‘खामोश! ही हिंमत?’’ बालेकिल्ल्यात राजेसाहेब कडाडले. काही कबुतरे अस्मानात उडाली. काहीतरी विपरीत घडले, याची जाणीव होवोन गडाचे पायथ्याशी असलेले सरदार दरकदार वर धावले.‘‘छटाकभर संख्या नाही, छटाकभर कर्तृत्व नाही, छटाकभर हिंमत नाही, आणि आम्हाला आव्हान देतायत?’’ राजेसाहेब पुन्हा कडाडले. घडले होते एवढेच की, रेल्वे फलाट आणि डब्यांमधील सार्वजनिक उद्घोषणा यंत्रणेतून अचानक अगम्य भाषेतील गीताचे सूर उमटू लागल्याने मराठी चाकरमान्यांचे पित्त खवळले होते. लोकलगाडीला लटकलेल्या असंख्य कानांवर अचानक सूर पडले....काँच ही बाँस के बहंगिया,बहंगी लचकत जाए,होई ना बलम जी कहरिया,बहंगी घाटे पहुचाएं...मराठी माणूस जागच्या जागी खलास!! एका लटकलेल्या मराठी माणसाने शेजारी लटकलेल्या कानात विचारले, ‘‘ये कौनसा गाना हय रे भय्या?’’‘‘भोजपुरी लगता बा!’’ दुसरा लटकलेला म्हणाला. दोन मराठी माणसे रेल्वे डब्यात भेटली की आपोआप हिंदीत बोलतात, पण मनात मात्र मराठीचा जाज्वल्ल्य अभिमान वडापावच्या चटणीसारखा भरपूर भरलेला असतो..रेल्वे स्थानकांमध्ये जागोजाग चाकरमान्यांना भोजपुरी गाणी ऐकावी लागत असून हे षडयंत्र कुणी रचले आहे, याची कुणकूण शिवाजी पार्कात लागली, तोवर दहा-बारा गाणी वाजून गेली होती.राजेसाहेबांना हलकेच जागे करोन परप्रांतीयांचा हमला झाला आहे, याची वर्दी देण्यात आली. राजियांची तळपायाची आग मस्तकाला गेली. त्यांनी तात्काळ महाराष्ट्र सैनिकांना बलाऊ धाडिले की, ‘‘असाल तसे या, गनिम शिरजोर जाहला असून त्याची नांगी ठेचायास या!’’...येकच लगबग उडाली. आता मोठा गर्दावा होणार, या अंदाजाने उत्साह संचारला. राजियांनी बांदऱ्यातील आपल्या ज्येष्ठ बंधूंस हांक मारिली. ज्येष्ठ बंधूंनी ‘तुम्ही व्हा पुढे, आम्ही मागाहून येतोच’ ऐसे आश्वासन दिधले. मग.......मग बराच काळ काहीच घडले नाही!!मुंबापुरीतील बहुमोल पाणवठ्यापास गनिम जमा होवो लागला असल्याची ताजी खबर गुप्तहेराने आणली, वातावरण आणखीनच तंग जाहले. परप्रांतीय, उपरे, मराठीद्रोही!! यांना चांगलाच धडा शिकवला पाहिजे, ऐसे संतप्त सूर उमटले.तेवढ्यात आणखी एका गुप्तहेराने खबर आणली की, गनिमाने राजियांच्या फौजांना ललकारले आहे. म्हणाले, ‘उदईक येता, ते आजच या! दुपार टाळून येत असाल, तर आत्ताच या! स्वागतास तयार आहोत!’हे ऐकोन राजे किंचित दबकले, पण किंचितच...लागलीच त्यांच्या तळपायाची आग पुन्हा एकदा मस्तकात गेली. नेहमी असेच होते...किती वेळा ती आग मस्तकात धारण करावी, अं?.‘‘राजे, तुमचा सबूद म्हंजे देवावरचे फूल! म्हणाल तर आत्ताच जुहू किनाऱ्यावर जमलेल्या गनिमांवर चाल करोन जाऊ! येता जुहू, जाता कुहू!!’’ महाराष्ट्राच्या कदीम सेवकांनी गुडघ्यावर वीरासनात बैसोन बेलभंडार उचिलला. राजे खिडकीतून बाहेर बघत जागच्या जागी धुमसत होते.‘‘मोहिमेवर निघू काय, राजे?’’ येका सैनिकाने अधीरतेने विचारले.‘‘छट, अजिबात नाही! हाच तो कमळेचा कुटिल डाव!! त्यांनी बोलावले म्हणोन लढू काय? ह्या!..गुमान घरी जा, आणि दिवाळीचा उरलेला फराळ संपवा!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.