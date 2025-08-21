satirical-news

ढिंग टांग : ऑल दि बेस्ट..!

बेस्ट पतपेढीचं इलेक्शन रे भावा!! इव्हीएम नव्हतं, तीस हजार मराठी मुंबईकर मतदार होते,
दादू : (बिचकत बाचकत फोन फिरवत) म्यांव म्यांव..!

सदू : (थंडपणाने फोन उचलत) बोल दादूराया, ओळखला तुझा आवाज!

दादू : (संशयानं) आसपास कोणी आहे का तुझ्या?

सदू : (थंडपणाचा कळस..) माझ्या आसपास नेहमी मीच असतो! मैं और मेरी तनहाई अक्सर ये बाते करते है, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता…

दादू : (हात चोळत) तुम होते तो ऐसावैसा होता, हे कोणी सांगितलं नाही आपल्याला!! जाऊ दे! आता पुढे काय करायचं?

सदू : (कोड्यात) जे आपण कधीच ठरवलं नाही तर आता का ठरवायचं?

