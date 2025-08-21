ढिंग टांग : ऑल दि बेस्ट..!

दादू : (बिचकत बाचकत फोन फिरवत) म्यांव म्यांव..! सदू : (थंडपणाने फोन उचलत) बोल दादूराया, ओळखला तुझा आवाज! दादू : (संशयानं) आसपास कोणी आहे का तुझ्या?सदू : (थंडपणाचा कळस..) माझ्या आसपास नेहमी मीच असतो! मैं और मेरी तनहाई अक्सर ये बाते करते है, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता…दादू : (हात चोळत) तुम होते तो ऐसावैसा होता, हे कोणी सांगितलं नाही आपल्याला!! जाऊ दे! आता पुढे काय करायचं?सदू : (कोड्यात) जे आपण कधीच ठरवलं नाही तर आता का ठरवायचं?.दादू : (दु:खातिरेकानं) ‘बेस्ट’चा निकाल लागला, सदूराया!सदू : (दुप्पट गोंधळून) कसलं बेस्ट? काय बेस्ट? बेस्ट फक्त आमच्या शिवाजी पार्कचा वडापाव असतो…दादू : (आवंढा गिळत) बेस्ट पतपेढीचं इलेक्शन रे भावा!! इव्हीएम नव्हतं, तीस हजार मराठी मुंबईकर मतदार होते, आठशे कोटींची पतपेढी असूनही आपलं पॅनल पडलं रेऽऽ, सदूराया!सदू : (सहजपणाने) पडलं तर पडलं! त्यात काय येवढं?.दादू : (नाक आणि डोळे पुसत) म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो! मी किती स्वप्न बघितली होती…जिंकलो असतो, तर दहा हजाराची माळ लावणार होतो!!सदू : (समजूत घालत) फटाके मीही आणून ठेवले होते, पण आता दुकानदाराला हाफ रेटमध्ये परत विकायचेत! असे मी बऱ्याच वेळा विकले आहेत! इतके की काही लोकांना मी फटाके विकण्याचा व्यवसाय सुरु केला की काय, अशी शंका आली…दादू : (दातओठ खात) शेवटी त्या कमळेनं घात केलाच!! ना तुला ना मला, घाल-सदू : (घाईघाईनं) जाऊ दे रे! आपण थेट मंत्रालयावरच भगवा फडकवू! कशाला काळजी करतोस?.दादू : (चिंतेने काळवंडून जात) आपल्या ब्रँडचं काय होणार? संपला का रे आपला ब्रँड?सदू : (आत्मविश्वासानं) छे, छे! उलट आपला ब्रँड मोठा झाला! असल्या पतपेढीच्या निवडणुकांचा आणि आपल्या ब्रँडचा काहीच संबंध नाही! हे म्हणजे नदीवर आंघोळीला जाताना शांपूची बाटली नेण्यासारखं आहे…दादू : (अचाट गोंधळात पडून) असं कोड्यात नको बोलूस! गोकुळाष्टमीला मटण हंडी खाल्ल्याचा हा परिणाम आहे, असं म्हणतायत लोक!सदू : (संतापानं) मी फक्त इतकंच बोललो होतो की दहीहंडीपेक्षा मला मटणहंडी आवडते!! आता यात काय आक्षेपार्ह आहे?.दादू : (तळहातावर मूठ हापटत) तिथंच तर घात झाला ना!! काय गरज होती असं बोलायची? त्यामुळेच माझा मराठी मतदार बिथरला!!सदू : (उडवाउडवी करत) हॅ:, असलं काहीही झालेलं नाही! मी सांगतो, आपल्याला मतदान झालंसुद्धा, पण आपल्यापर्यंत पोचलं नाही!!दादू : (हळहळून) एकवीसपैकी एकही जागा निवडून येऊ नये? दया, कुछ तो गडबड है…सदू : (संतापानं खदखदत) कमळबाईच्या पॅनलचेही फक्त चार जण निवडून आले! खांदा द्यायला आल्यासारखे!.दादू : (बेसावधपणाने) कोणाला?सदू : (विषय बदलत) बेस्ट को मारो गोली! येत्या रविवारी काय करतोयस? श्रावण संपतोय…!दादू : (घाबरुन) नको नको!! बेस्ट पतपेढीत आपलं पानिपत झालं, तेवढं पुरे झालं! पतही गेली, पेढीही गेली…सदू : (शहाजोग सल्ला देत) दादूराया, एक सल्ला देऊ? आता सवय करुन घे!! सुरवातीला वाईट वाटतं थोडं, मग होते सवय! जय महाराष्ट्र!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.