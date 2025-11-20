ढिंग टांग : बिबटे : ठिपके आणि ठपके..!

वन्यजीवशास्त्रात आम्ही थोडे ‘हे’ आहो. जंगलात जावे, वन्यजीवांचे भरपेट निरीक्षण करावे, त्यांचे फोटोबिटो काढून ते नॅशनल जिओग्राफिक, नेचर, आदी मान्यवर नियतकालिकांना विकावेत, अशी आमची जीवनविषयक कल्पना आहे. दुर्दैवाने ते आजवर शक्य झालेले नाही, हा भाग अलाहिदा..तथापि, बिबट या मार्जारकुलातील प्रजातीबद्दल आमचा अभ्यास मात्र दांडगा आहे. कां की बिबट्यांचे निरीक्षण करावयास हल्ली जंगलात जाण्याची गरज उरलेली नाही. बिबटेच गावात येतात! ‘करा हवे तितके निरीक्षण’ अशी खुल्ली ऑफर दिल्यागत वावरुन कोंबडी, कुत्री, आदी सावजे टिपतात. माणसांवरही हल्ले चढवून दाखवतात..बिबट आणि मानव यांच्यातील संघर्ष सांप्रतकाळी विकोपाला गेल्याचे चित्र असून आम्ही चिंतित आहो. मानवी अधिवासावर अतिक्रमण करुन बिबटे स्वार्थी आणि अमानुष वर्तन करीत आहेत, असा ठपका बिबटेप्रजातीवर ठेवण्यात आला आहे. ठिपक्यांची सवय बिबट्यांना असली तरी ठपका मात्र निखालस राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची समस्त बिबटेकुलाची भावना आहे.बिबटे मानवी वस्त्यांमध्ये वावरु लागले, याला कारणीभूत सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, हे सरकारी यंत्रणा लक्षात घेणार आहे काय? पूर्वी हे क्यामेरे नव्हते, तेव्हा बिबटे येत नव्हते. हल्ली सेल्फी आणि क्यामेऱ्यांचा सुकाळु झाला असून आपणही रिळे बनवावीत, असे बिबटेप्रजातीस वाटले तर त्यास स्वार्थी कसे म्हणावे? पण हल्ली बिबटे राजरोस डांबरी सडकेवरुन फिरताना दिसू लागले आहेत….परवाचीच गोष्ट. आम्ही भल्या सकाळी परसात दात घासत कुठेतरी (घाईघाईने) निघालो होतो, तेवढ्यात समोर बिबट्या!! काय करणार? आल्या पावली (सावकाश) परत आलो!! असे वारंवार होऊ लागल्याने आम्हाला नैसर्गिक विधीच्या वेळा बदलाव्या लागल्या.एवढेच नव्हे तर, बिबट्यांमुळे गावातील अनेकांना पचनाचे विकार जडल्याचा वास आम्हाला आला आहे. पण असेच वास बिबट्यांना कसे येत नाहीत? आणि वास आले तरी ते वारंवार कसे मानवी वस्तीत येतात? हे आम्हाला कोडे आहे..जगभरात सुमारे साडेसात लाख बिबटे आहेत, अशी एक आकडेवारी आहे. बिबटे मोजायला कोण इतके हिंडले? हे विचारायचे कारण नाही. यापैकी दहाएक हजार बिबटे भारतात असून त्यातलेही तीन हजार आठशे बिबटे महाराष्ट्रात आहेत.या तीन हजार आठशे बिबट्यांपैकी बरेचसे बिबटे आता गतिमान शहरीकरणामुळे जंगले सोडून स्थलांतरित होताना आढळतात. अनेक बिबटे शहरांमध्येच येऊन स्थायिक होण्याचा गंभीरपणाने विचार करीत आहेत, असेही सूत्रांकडून कळते. याला पुरावे आहेत..नाशकात काही बिबटे गंगापूर साईडला बंगले-बिंगले बघून गेल्याच्या बातम्या आहेत. वनखात्याचे लोक, स्थानिक पोलिस आणि बघे असे सर्व मिळून अशा बिबट्यांना पकडण्यासाठी जाळी घेऊन धावताना आम्ही टीव्ही वाहिनीवरील बातम्यांमध्ये पाहिले.थोड्यावेळाने सदरील जाळ्यात एक फौजदार, दोन बघे आणि वनखात्याचे तीन कर्मचारी आढळले, बिबट्या पसार झाला होता! बिबट्यांना गुंगीचे औषध असलेले इंजेक्शन मारण्याची बंदूक घेऊन आलेला गुंगीतज्ञ गर्दीतील बघ्यांचे पाठमोरे भाग तपासून बघत होता, हे मागाहून कळले!! सारांश इतकाच की बिबट्या पकडणे सोपे काम नाही..तीन हजार आठशे बिबट्यांचा हा मामला आहे. यापैकी काही बिबटे गुजराथेत जामनगरला ‘वनताऱ्या’त पाठवावेत, काही बिबटे (चित्त्यांच्या बदल्यात) केनिया, आफ्रिकेला निर्यात करावेत, असा तोडगा आम्ही सुचवला आहे.परंतु, पोलिस, वनकर्मचारी आणि बघे यांनी मिळून बिबटे पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण करण्याची मोहीम अत्यंत जोखमीची आहे, हा वैधानिक इशारा आम्ही आधीच देऊन ठेवतो. भलते घोळ नकोत! असो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.