ढिंग टांग : बिबटे : ठिपके आणि ठपके..!

बिबट्यांचे निरीक्षण करावयास हल्ली जंगलात जाण्याची गरज उरलेली नाही. बिबटेच गावात येतात!
वन्यजीवशास्त्रात आम्ही थोडे ‘हे’ आहो. जंगलात जावे, वन्यजीवांचे भरपेट निरीक्षण करावे, त्यांचे फोटोबिटो काढून ते नॅशनल जिओग्राफिक, नेचर, आदी मान्यवर नियतकालिकांना विकावेत, अशी आमची जीवनविषयक कल्पना आहे. दुर्दैवाने ते आजवर शक्य झालेले नाही, हा भाग अलाहिदा.

