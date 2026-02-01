सप्तरंग

Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज

global trade: ‘ट्रम्पपीडेवरचा उपाय’ हा लेख डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनिश्चित आणि टॅरिफ-केंद्रित धोरणांमुळे बदलत असलेल्या जागतिक व्यापारव्यवस्थेचे विश्लेषण करतो. अमेरिका-युरोप युती कमजोर होत असताना युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील मुक्त व्यापार करार हा नव्या जागतिक संतुलनाचा भाग ठरत आहे.
India EU Trade Deal

India EU Trade Deal

esakal

श्रीराम पवार
Updated on

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेरी मर्जी’ पद्धतीने काम सुरू केल्यावर युरोपीय युनियनमधील देशांना नवा सहकारी शोधण्याची गरज भासू लागली. या गरजेमधूनच भारताबरोबरचा करार झाला. हा करार पूर्णपणे अमलात यायला वेळ लागणार आहे. मात्र हा करार आणि त्यामागची कारणे याचा वेध...

Loading content, please wait...
India
economy
global news
europe
Investment

Related Stories

No stories found.