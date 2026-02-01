Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेरी मर्जी’ पद्धतीने काम सुरू केल्यावर युरोपीय युनियनमधील देशांना नवा सहकारी शोधण्याची गरज भासू लागली. या गरजेमधूनच भारताबरोबरचा करार झाला. हा करार पूर्णपणे अमलात यायला वेळ लागणार आहे. मात्र हा करार आणि त्यामागची कारणे याचा वेध... .जगातील प्रचलित आणि सवयीची व्यवस्था किती वेगानं बदलते आहे याचं दर्शन मागचा आठवडा घडवत होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका, पश्चिम युरोप यांचा समूह एक समान भू-राजकीय भूमिका घेऊन उभा होता. मुक्त अर्थव्यवस्था, लोकशाही आणि नाटोचं सुरक्षा कवच हे त्याचे आधार होते. हे सारं ढासळत आहे. त्याचं अत्यंत कठोर विश्लेषण दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी केलं. अमेरिकेशी अर्थकारणात अत्यंत घट्ट जोडलेला कॅनडा चीनसोबत वाटाघाटी करत आहे, भारतासोबतचा तणाव मागं टाकून मिडल पॉवर देशांनी एकत्र यावं यावर बोलतो आहे. आठ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनचे पंतप्रधान चीनमध्ये जाऊन वाटाघाटी करताहेत, १९ वर्षे रखडलेला भारत आणि युरोपीय महासंघातील व्यापार करार प्रत्यक्षात येतो आहे. ट्रम्प यांच्या ग्रीनलॅंड गिळंकृत करण्याच्या स्वप्नाला युरोपातील देश ब्रेक लावायचा निदान प्रयत्न तरी करताहेत. ही शीतयुद्धानंतर साकारलेल्या व्यवस्थेचा अस्त होत असल्याची लक्षणं आहेत. यातील युरोप सोबत व्यापार करार भारतासाठी महत्त्वाचा. उभय बाजूंनी तो करण्याची तातडी दाखवली याचं कारण ट्रम्पपीडेचं समान दुखणं.नवा मार्ग शोधण्याची गरजतेच कारण संपन्न आणि अमेरिकेवर विसंबून राहिलेल्या युरोपला भारतापासून चीनपर्यंत पर्याय शोधायला भाग पाडतं आहे. जागतिक अर्थकारणात अमेरिकेला वगळणे सध्या तरी अशक्य असलं, तरी अमेरिकेपलीकडं मार्ग शोधण्याची सुरुवात म्हणून या घडामोडींकडं पाहिलं पाहिजे. भारत आणि युरोपीय महासंघात अखेर मुक्त व्यापार करार झाला. त्याची भलामण आधीपासूनच मदर ऑफ ऑल डिल्स अशा स्वरूपात केली जात होती. हे मुक्त व्यापाराचं प्रकरण सुमारे दोन दशकं रेंगाळलं होतं. या करारातून भारतानं आंतरराष्ट्रीय व्यापारात फार मोठी उडी घेतली असल्याचा गाजावाजा रीतीला धरून आहे, या करारामुळं अमेरिका ज्या रीतीनं भारतावर डोळे वटारते आहे, आवाज वाढवते आहे आणि त्यावर काही बोलताही येत नाही या स्थितीतूनही मुक्त होता येईल, अशी आशा सरकार समर्थकांना वाटली तर नवल नाही. असे आंतराराष्ट्रीय करार होणं स्वागताचं, त्यात शंकेचं कारण नाही, मात्र त्यामुळं निदान लगतच्या भविष्यात युरोपचा किंवा भारताचाही अमेरिकेसोबतच्या व्यापाराला पर्याय निर्माण होईल, ही भाबडेपणाचीही हद्द आहे..Premium| हुलकावणी देणारा व्यापार करार.नव्या प्रकाराचं जागतिकीकरणअमेरिका जगातील सर्वांत मोठा ग्राहक देश आहे. या देशांशी व्यापार करणं बहुतेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांची गरजही आहे. भारत युरोपातील देशांच्या कराराचा परिणाम तर इतकाच, की अमेरिका पलीकडं एकमेकांना समजावून घेत आपापल्या देशातील बाजारपेठा खुल्या करण्याची सुरुवात या निमित्तानं झाली. हे असं खुलं करणं म्हणजे परकी मालानं आपल्या बाजारपेठा भरणं, देश विक्रीला काढणं असल्याच्या समजुतीतून आपला देश असे करार साजरे करायचं निमित्त असतं इतका पल्ला गाठतो आहे हेही बरंच घडतं म्हणायचं. दुसऱ्या बाजूला हे केवळ अर्थकारणापुरतं राहणार नाही. एक नवी जागतिक व्यवस्था साकारण्याकडं ही वाटचाल जाऊ शकते. जी-२ किंवा अमेरिका आणि चीन या दोहोंपासून त्यांना पूर्णतः न वगळता त्याच्यावरचं अवलंबन कमी करत जायची तयारी ज्यांना मध्यम शक्ती असं म्हटलं जातं, ते भारतासह ब्रिटन, जर्मनी, जपान, कॅनडा, ब्राझीलसारखे देश करू लागतील. काही जण याचं वर्णन नव्या प्रकारचं जागतिकीरण असंही करू पाहताहेत.किमान वर्षभराचा कालावधी...हे घडायचं तर तत्कालीन छोट्या लाभांच्या बदल्यात मध्यम शक्तींच्या एकत्रीकरणातून व्यापक दीर्घकालीन लाभांकडं दुर्लक्ष न करण्याची खबरदारी घ्यावी लागेल. हे सोपं नाही याचं दर्शन अमेरिकसोबत ज्या रीतीनं यातीलच अनेक देशांनी टॅरिफवरून वाटाघाटी केल्या त्यातून घडलं होतं. युरोपीय महासंघाशी या कराराविषयी भारतात प्रचंड कुतूहल सुरू आहे. कराराचे तपशील पाहिल्यानंतरच त्याच कधी, किती लाभ होईल. त्यात भारताला काय मिळालं आणि युरोपला काय मिळेल याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. करारानंतर लगेचच काही लाख कोटींचा व्यापार वाढेल यासारखे आकडे मांडले जात आहेत, त्याकडं या तपशिलांच्या नजरेतून पाहिलं पाहिजे. या करारानंतर भारत आणि युरोपीय महासंघातील २७ देशांमधील व्यापार अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. करार झालेल्या देशांची लोकसंख्या २०० कोटी आहे आणि जगाच्या जीडीपीतील वाटा सुमारे २५ टक्के आहे. म्हणूनच व्यापारातील वाढीच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ शकतात. होऊ शकतात असं म्हणायचं कारण असं, की मुक्त व्यापार म्हटलं तरी हा काही सर्वार्थानं मुक्त व्यापाराचा करार नाही. उभय बाजूंनी त्यात अनेक गोष्टींचा समावेश नाही. ज्यांचा आहे त्यातही अनेक पण, परंतु आहेत. तो लागू व्हायलाही अजून किमान वर्षभराचा अवधी जाईल. त्यासाठी युरोपीय संघाची मान्यता घ्यावी लागेल..युरोपातील देशांनी अलीकडं मुक्त व्यापार करार या नावानं करार करताना प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजालणी टप्प्याटप्प्यानं होईल, अशी तजवीज करायला सुरुवात केली आहे. म्हणजे भारताशी झालेला कारार पूर्ण लागू व्हायला सुमारे पाच सहा वर्षेही लागू शकतात. ९० टक्के वस्तूंचा व्यापार करारात समाविष्ट होईल हे खरे असले, तरी ते कधीपासून आणि तो सामविष्ट होण्यातील मर्यादा काय, हे प्रश्न उरतात. या करारानं भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमधील ९९.५ टक्के निर्यात शुल्क कपातीचा लाभ होईल असं जाहीर झालं आहे. तर युरोपमधून भारतात येणाऱ्या ९७.५ टक्के वस्तूंवर शुल्क कपात होईल. युरोपातील देश इतका रखडलेला करार करताना आता इतके सक्रिय का झाले, याचं उत्तर ट्रम्प यांच्या व्यवहारात आहे तसंच युरोपातील भांडवलदारांच्या चिंतेतही आहे. युरोपातील मोटार निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांसमोर एका बाजूनं अमेरिकेच्या आयात शुल्काचं संकट आहे. दुसरीकडं चीनमधील इलेक्ट्रिक वाहनांची स्पर्धा अत्यंत तीव्र आहे. साहजिकच युरोपीय वाहनांसाठी दुनियेतील अन्य बाजारपेठा शोधणं क्रमप्राप्त ठरतं. खास करून भारी किमतीच्या वाहनांसाठी हे आवश्यक बनतं आहे. अशा किमतीवाहनांवर भारतात करारापूर्वी ११० टक्के आयात शुल्क होतं ते लागू करताना अर्थातच देशांतर्गत उत्पादनांना संरक्षण देण्याचं धोरण होतं. आता हे शुल्क ४० टक्क्यांवर येईल भविष्यात ते १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणलं जाईल. युरोपसाठी हा सगळ्यात लक्षवेधी लाभ असेल.औषध उत्पादकांना लाभदायकमात्र एका वर्षात दोन लाख वाहनांनाच भारतातील आयातीत ही सवलत लागू होईल. युरोपला त्यांच्याकडील मद्य उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ हवी आहे. करारानुसार युरोपातील मद्यावर असलेलं १०० ते १२५ टक्के आयात शुल्क टप्प्याटप्प्यानं कमी केलं जाईल. त्यातही अत्यंत महागड्या मद्यावर लगेचच सवलत लागू होईल. ऑटो पार्ट आणि केमिकल्सवरही आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात घटेल, जी युरोपची मागणी होती. भारताने दिलेल्या सवलतीमुळे युरोपातील उत्पादकांचे चार लाख युरो वाचतील, असा युरोपातील देशांचा दावा आहे. भारतीय मालावरही युरोपात सवलत मिळणार असल्यानं असाच लाभ भारतीय उत्पादकांना होईल. भारतात उत्पादन होणाऱ्या बहुतेक वस्तूंना करारामुळे युरोपच्या बाजारपेठेत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल. भारतातील लाभाचे सारे दावे एकताना करार होण्याआधीही भारतातून होणाऱ्या निर्यातीपैकी ७५ टक्के मालावर आधीही १० टक्क्यांहून कमी आयात शुल्क होते. हे वास्तव विसरायचं कारण नाही. म्हणजेच लाभ ९९ टक्के मालास होणार असला तरी त्यातील ७५ टक्के मालासाठी तो आधीही मिळत होता. कापड, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू, दागिने मौल्यवान खडे, औषधं, सेंद्रिय रसायनं आदींवरील आयात शुल्क आणखी घटेल. त्याच लाभ या व्यवसायांना होईल. औषधांवरील शुल्क ११ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यानं त्याचाही लाभ भारतातील उत्पादकांना होईल. १३७ अब्ज डॉलरच्या उभयपक्षी व्यापारात भारताची निर्यात ७६ अब्ज डॉलरची आहे म्हणजेच भारतासाठी युरोपातील व्यापार लाभाचा आहे..कार्बन उत्सर्जनावर सवलत नाहीज्याची फारशी चर्चा झाली नाही असा एक अडथळा दूर करण्यास युरोपीय संघानं नकार दिल्याचं दिसतं. युरोपात येणाऱ्या वस्तूवंर कार्बन बाॅर्डर ॲडजेस्टमेंट मेकॅनिझम या नावानं अतिरिक्त शुल्क लागू केल जातं. त्याला कार्बन कर म्हणतात. तो कोणत्याही टॅरिफ विषयक वाटाघाटींचा भाग नाही असा युरोपचा पवित्रा असतो. कार्बन उत्सर्जनावर मर्यादांसाठी युरोपनं जगातील पहिला या प्रकारचा प्रयोग २०२१ मध्ये सुरू केला, तेव्हा त्यावर भारतानं आक्षेप घेतला होता याचं कारण भारतातून निर्यात होणाऱ्या पोलाद, सिमेंट, ॲल्युम्युनियम, रसायने आदी उत्पादनांवर याचा परिणाम होईल. या उत्पादनांच्या निर्यातीवर सुमारे ३५ टक्के अधिकचा भार पडेल ज्यामुळे करारानुसार मिळणारा आयात शुल्कातील घटीचा लाभ संपून जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. ही रचना या वर्षी पूर्णांशानं अस्तित्वात येईल. नव्या करारात यातून कोणतही सवलत द्यायला युरोपनं नकार दिला आहे. यात अन्य कोणालाही सवलत दिली जाणार नाही, इतकं आश्वासन मात्र भारतानं मिळवलं.मध्यम शक्तीची भूमिका ठरेलयुरोपनं जंगलतोड झालेल्या जमिनीतून घेतलेल्या उत्पादनांवर बंदी घातली आहे. काॅफी, रबर यांसारखे पदार्थ २०२० नंतर जंगल तोडून तयार झालेल्या जमिनीवर उत्पादन केलेले नाहीत याची खात्री निर्यातीसाठी द्यावी लागेल. यासाठी व्यवस्था करणं हे खर्चीक काम आहे. साहजिकच या निर्यातीवर करारात सवलत मिळाली, तरी वास्तवात ती पदरात पडेल काय हा प्रश्न कायम असेल. हा करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी युरोपातील सर्व देशांनी त्याला मान्यता द्यावी लागले..ती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. साहजिकच तातडीनं त्याचा लाभ मिळणार नाही मात्र दीर्घकाळात असे करार उभयपक्षी लाभाचेच असू शकतात. हा करार प्रामुख्यानं व्यापाराविषयी आहे आणि त्याच आधारे त्यातून काय मिळेल याचं मोजमाप केल जातं आहे, ते रास्त असलं तरी अपुरं आहे. याचं कारण हा करार ट्रम्प यांच्या आततायीपणामुळं लवकर प्रत्यक्षात येतो आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळं जगभरात व्यापारात नव्या भिंती घातल्या जातील आणि जागतिकीकरणाचं पर्व संपुष्टात येण्याची सुरुवात होईल. या तर्काला छेद देणारी पावलं टाकली जात आहेत. त्यात हा करार एक महत्त्वाचं पाऊल बनू शकतं. अमेरिका नियमानुधारित आणि स्थिर रचनेकडून मेरी मर्जी थाटाच्या मनानमीकडं वळत असताना अन्य महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्था नियमाधारित व्यवस्था बळकट करणारी पावले टाकताहेत. चीनला रोखणं हे प्राधान्य असलेले युरोपातील देश अमेरिकेच्या धोरणामुळे चीनशी चीनला रोखणं हे प्राधान्य असलेले युरोपातील देश अमेरिकेच्या धोरणामुळे चीनशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करताहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेखेरीज मध्यम शक्ती म्हणणारे देश जगाच्या आकाराला येत असलेल्या व्यवस्थेला वळण लावू शकतील का, हा यातील कळीचा मुद्दा. आर्थिक आघाडीवरचे करार या व्यापक पटावरचे मोहरे सोयीनं हलवण्यासारखेच.. 