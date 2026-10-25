Premium|India US Oil Trade : तेलासाठी कायपण...

अमेरिका भारताच्या इंधन आयातीवर प्रभाव टाकू पाहते. अमेरिकेतून भारताची एलपीजी खरेदी १० टक्क्यांहून ६५ टक्क्यांवर पोचली आहे. दुसरीकडे भारतातील शुद्धीकरण केंद्राचा वापर करून तेल दर स्थिर ठेवण्याचा अमेरिका प्रयत्न करते आहे. अमेरिकेसारख्या जगातील सगळ्यात शक्तिशाली देशाचे परराष्ट्रमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अशा दुहेरी भूमिकेत असलेले मार्को रुबियो जामनगरमध्ये एका खासगी कंपनीच्या तेल शुद्धीकरण केंद्राला भेट देण्यासाठी आले, तेव्हा भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार करार रखडलेला आहे. तो कधी होईल, कसा होईल याची शाश्वती नाही. रुबियो यांनी भेट दिली तो शुद्धीकरण प्रकल्प रिलायन्स समूहाचा आहे. रुबियो यांना या कंपनीनं व्हेनेझुएलाचं तेल घ्यावं ते शुद्धीकरण करून अमेरिकेला, जगाला पुरवावं असं वाटतं. हे अमेरिकेच्या बदलत्या व्यूहनीतीचं निदर्शक आहे. तेल व्हेनेझुएलाचे. जो एक सार्वभौम देश आहे ते कुठं विकावं हे अमेरिका ठरवणार, ते भारतातील खासगी कंपनीनं घ्यावं हेही अमेरिका सांगणार, हा परस्पर उद्योग कशासाठी तर अमेरिकेला व्हेनेझुएलात सत्तापालट घडवल्यानंतर तिथल्या तेलाचं व्यवस्थापन करायचं आहे, शिवाय खुद्द अमेरिकेतील विद्यमान चढ्या तेलदरांवर नियंत्रण ठेवायचे आहे. अमेरिका भारताच्या इंधन आयतीवर प्रभाव टाकू पाहते. अमेरिकेतून भारताची एलपीजी खरेदी १० टक्क्यांहून ६५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे भारतातील शुद्धीकरण केंद्राचा वापर करून तेलदर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते आहे. व्यापार करारापासून अनेक मुद्द्यांवर भारत - अमेरिका संबंधांत दिसणारे घर्षण कमी करण्यात हा तेल व्यवहार मदत करेल काय, हा यातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा. तो पुन्हा एकदा भू-राजकीय समीकरणात तेल मध्यावर येत असल्याचे दाखवणारा आहे. यातील अमेरिकी हालचाली अर्थातच अमेरिकेच्या हितसंबंधांशी जोडलेल्या आहेत मात्र जगातील प्रचंड प्रमाणत तेल आणि गॅस आयातदार आणि प्रचंड शुद्धीकरण क्षमतेमुळं तसाच मोठा शुद्ध तेलाचा निर्यातदार या नात्यानं त्यात भारताला संधीही असू शकते, हा एक आशावादी सूरही आहे..Premium|Banking Sector Challenges and Credit Risk : बँका आणि एनबीएफसींसमोर नवी आव्हाने; कर्जतोटा आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर लक्ष.इंधनाभोवतीचं जागतिक राजकारणमार्को रुबियो मुंबईत का आले, दिल्लीत का आले नाहीत? यावरून आपल्याकडं जे काही तर्कवितर्क लढवले गेले किंवा विरोधकांनी त्यावर जी टीका केली ते सारं अनाठायी आहे. परदेशी नेत्यांनी राजधानी सोडून इतरत्र येण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही, ते दिल्लीत न गेल्यानं काही फरकही पडत नाही. मुद्दा ही भेट कशासाठी, त्यानं साधलं काय? हा असला पाहिजे. त्यासोबत ज्या प्रकारचा खेळ अमेरिकेनं भू-राजकीय समीकरणात मांडला आहे तो समजून घेतला पाहिजे आणि इंधनाभोवतीचं जागतिक राजकारण बदलतं आहे, ते आणखी बदलत जाईल हीच शक्यता अधिक हे ध्यानात घेऊन भारताच्या इंधन सुरक्षेचे पर्याय शोधले पाहिजेत. अमेरिका व्हेनेझुएलातील तेलावर नियंत्रणासाठी तिथल्या अध्यक्षांच्या घरात घुसून मुसक्या आवळत गुन्हेगाराप्रमाणं त्यांच्याशी व्यवहार करत असेल, युक्रेन युद्धातील रशियावर दबाव ठेवण्याचे मध्यवर्ती सूत्र असलेल्या रशियावरील आर्थिक निर्बंधांना तिलांजली देत रशियातून डिझेल खरेदी करणार असेल आणि भारतानं इंधन आयातीसाठी अमेरिकेडं पाहावं याचा दबाव एका बाजूला, दुसरीकडं भारतानं इंधन गरजांसाठी अनेक पर्याय वापरले पाहिजेत, यावर व्याख्यानही देणार असेल तर त्याची दखल घेतली पाहिजे. भारत पर्यायांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, देशाच्या इंधन सुरेक्षसाठी रशियाचं तेल घेत राहिला, तेव्हा अमेरकेला ते खुपत होतं. भारतानं यापूर्वी इराणचं तेल घेणं असो किंवा पूर्वी व्हेनेझुएलाचं तेल घेणं असो, अमेरिकेच्या गणितात बसणार नव्हतं. तेव्हा जमेल त्या मार्गानं अमेरिकेनं यात खोडा घातला असाच इतिहास आहे. अमेरिकेच्या भूमिकांशी सुसंगत बदल करणं ही भारतातील धोरणकर्त्यांची सर्वसाधारण वाटचाल राहिली आहे. रशिया, इराण किंवा व्हेनेझुएलातील तेल घेण्यावर यापूर्वी बंधन आणणारी अमेरिका आता भारताच्या इंधन सुरक्षेचा इतका का विचार करते, हे अक्रीत का घडलं असा प्रश्न पडू शकतो. याचं उत्तर आता असं करण्यात अमेरिकेचं भलं आहे. रुबियो यांच्या आधी ट्रम्प यांचा मुलगा आणि अन्य नातेवाइकांनी जामनगरला रिलायन्सच्या शुद्धीकरण केंद्राला भेट दिली होती. रुबियो यांनी या भेटीसोबतच मुंबईत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नहायन यांच्यासमवेत बैठक केली. त्यांच्या दौऱ्यात एस जयंशकर यांनी जोवर ‘‘तुम्हाला क्रिकेट समजत नाही तोवर भारताचे मित्र कसं म्हणता येईल,’’ असा विनोद करण्यावर, रुबियो यांनी अमेरिकी स्वातंत्र्याला २५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मुंबईत झालेल्या समारंभात हजेरी लावल्यावर किंवा त्यांच्या ‘वनतारा’ या अंबानींच्या वनप्रकल्पाला भेट देण्यावर झालेल्या चर्चेपेक्षा त्यांची जामनगर भेट आणि युएइच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसह बैठक अधिक महत्त्वाची होती..Premium|Europe Protests and Rising Public Discontent : शरद ऋतूतील पानगळ!.इराणचा अडसर मोठारुबियो यांनी केवळ उद्योजक मुकेश अंबानी यांची भेट घेतली नाही तर अदानी आणि टाटाचे चंद्रशेखर यांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या सध्याच्या प्राधान्यक्रमाचं दर्शन यातून घडतं. ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत टॅरिफ हे हत्यार बनवलं आणि जगात मोठ्या उलथापालथींना जन्म दिला तसेच मोठं टॅरिफ लादून नंतर वाटाघाटी करायच्या, या त्यांच्या तंत्रात जमेल तिथे अमेरिकेचा माल कसा खपवता येईल, खास करून अमेरिकी शेतीमालाला वाव देता येईल का आणि अमेरिकेत भांडवल आणता येईल का यावर भर होता. अमेरिकेनं करार केलेल्यांतील जपान, दक्षिण कोरिया असो की मध्यपूर्वेतील तेलसंपन्न देश. गुंतवणूक हा ट्रम्प यांच्या वाटाघाटीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. रुबियो भारतातील तीन मोठ्या उद्योग समूहांच्या प्रतिनिधींसोबत बोलतात, तेव्हा हाच धागा तिथंही असतो. ट्रम्पकालीन अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रमाशी हे सुसंगत असते. जामनगरच्या भेटीचं कारण स्पष्टपणे तेलाच्या व्यापारात आणि राजकारणातही आहे. तो पश्चिम आशियातील तेल पुरवठ्याला दणका देणारा संघर्ष आणि युक्रेन युद्धाच्या परिणामांशीही जोडला आहे.चीनची स्पर्धा इथेहीदुसरीकडे अमेरिकेची कितीही इच्छा असेल, तरी युक्रेनचं युद्धही तातडीनं संपवता येत नाही. रशियातील तेल प्रकल्पांचेही यात नुकसान झाले आहे. यातून तेलाच्या बाजारात अनिश्चितता कायम आहे. ती लगेच संपण्याची चिन्हं नाहीत. अशा वेळेस अमेरिकेला देशातील इंधन किमतीवर खास करून डिझेलच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवताना नवे पर्याय शोधणं अनिवार्य बनतं आणि त्यातच अमरिकेचे आणि तेथील सत्ताधाऱ्यांचेही हितसंबंध गुंतले असतील, तर अमेरिका काहीही करण्यास पुढं येऊ शकते. भारताला सुमारे ९० टक्के इंधन आयात करावं लागतं मात्र शुद्धीकरणाची भारतातील व्यवस्था जगातील सर्वांत मोठ्या व्यवस्थांतील आहे. ती सरकारी आहे आणि खासगीही.रिलायनस्चा जामनगर प्रकल्प हा जगातील सर्वांत मोठ्या आणि निरनिराळ्या प्रकारचं कच्चे तेल शुद्धीकरण करण्याची क्षमता असलेल्या प्रकल्पातील आहे. अशी क्षमता चीनच्या प्रकल्पातही आहे. अमेरिकेनं व्हेनेझुएलातील तेलावर नियंत्रण मिळवलं आणि तिथे अमेरिकेतील बड्या तेल कंपन्या गुंतवणूक करीत असल्या, तरी तेथील तेल शुद्धीकरण सोपं नाही. ते अत्यंत दाट तेल आहे. त्यावर प्रक्रियेची क्षमता जामनगरच्या प्रकल्पात आहे..व्हेनेझुएलाचं तेल बाजारात येणं ही त्या देशाची गरज आहे, त्याहून अधिक अमेरिकेची तेथील भांडवलदारांची गरज आहे. ते शुद्धीकरणाशिवाय बाजारात येत नाही आणि ती क्षमता जामनगरमध्ये आहे म्हणून रुबियो तिथे जातात आणि स्तुतिसुमनांची उधळणही करतात. भारताला शुद्धीकरणाची सुपर पॉवर म्हणतात. ही आपलं हित साधण्याची खास अमेरिकन स्टाईल आहे. अमेरिकेला इंडो पॅसिफिकमध्ये भारत अनिवार्य साथीदार म्हणून हवा होता तेव्हा तिथले एका पाठोपाठ एक अध्यक्ष भारत ही महान शक्ती असल्याचं सांगत होते. ओबामा यांनी तर भारत उदय होत असलेली नव्हे तर उदितमान झालेली जागतिक शक्ती असल्याचं सांगितलं होतं. त्याच अमेरिकेचा व्यवहार किती बदलला हे अलीकडं दिसतं आहे. आता तेलासाठी भारतातील कंपनी त्या क्षमतेची आहे, तेव्हा भाषा पुन्हा बदलली. अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीच्या राजकारणातही रिलायन्सने टेक्सास मध्ये शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी घेतलेला गुंतवणुकीचा निर्णय ट्रम्प राजवटीसाठी गरजेचा आहे. यातून ५० वर्षांनंतर अमेरिकेत नवा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होऊ घेतला आहे.हे सारं ट्रम्प यांच्या डिलमेकिंग शैलीशी सुसंगत आहे. भारताची अमेरिकेतून इंधन आयात वाढेल आणि भारतातील तेल शुद्धीकरणाच्या क्षमतेवर अमेरिकेचे अवलंबन वाढेल, तसा व्यापार करारातील अटींसाठीचा ट्रम्प यांचा दबाव कमी होऊ शकतो, हा एक आशवाद या सगळ्या घडामोडीत दाखवला जातो. तो दाखवताना ट्रम्प यांच्यावर भरवसा ठेवता येत नाही, हेच विद्यमान अमेरिकेसाठीचं भरवशाचं सूत्र आहे, हे विसरायचं कारण नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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