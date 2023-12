एज्यु कॉर्नर : वर्षभर व्हायला हवा संविधानाचा जागर

लेखक : के. एस. आझाद

२६ नोव्हेंबरला संपूर्ण देशात संविधान दिन साजरा करण्यात आला. पुढील महिन्यात २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करु. संविधानाचे महत्त्व केवळ या दोन दिवसांपुरते मर्यादीत राहू नये.

जगातील सर्वांत मोठी आणि प्रबळ लोकशाही असलेल्या देशात सर्व जाती, धर्म, वेगवेगळी भौगोलिक परिस्थिती, विशिष्ट अंतरावर बदलणारी संस्कृती या सर्वांना एकत्र आणण्याचे काम संविधानाने केलेले आहे, म्हणूनच संविधान समजून घेण्याची सुरुवात शालेय जीवनापासून व्हायला हवी.

संविधानाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून देणे हे पालक, शाळा या दोघांची सामूहिक जबाबदारी आहे.