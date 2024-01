दृष्टीकोन - लग्न : जीवनातील अविभाज्य घटक

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

हिंदू संस्कृतीमध्ये आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात लग्न या संकल्पनेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मनुष्य समाजप्रिय प्राणी असल्यामुळे त्याला समूहाने राहायला आवडते.

त्यामुळे नातेसंबंधांमध्ये विस्तार व नवीन पिढीचा जन्म म्हणजेच अपत्य प्राप्ती, एकमेकांचे संरक्षण या नात्यातून लग्न ही संकल्पना उदयास आली असे म्हणता येईल. लग्न या संकल्पनेस पौराणिक कालापासूनचा वारसा आहे.

जसजसा काळ बदलत गेला तसतसं लग्न म्हणजेच विवाह संस्था याचे स्वरूपही बदलत गेले. अगदी सुरवातीच्या पौराणिक काळामध्ये देवदेवतांच्या विवाहपासून तर आता थेट डेस्टिनेशन मॅरेज असा लांबलचक प्रवास लग्नसंस्थेचा झालेला आपल्यास दिसतो.

काळानुरूप टप्प्याटप्प्याने लग्न संस्था व सोहळे यांचे स्वरूप बदलत गेले. मानवी जीवनात लग्न हा मनुष्याचा अविभाज्य घटक आहे असं म्हणायला हरकत नाही.