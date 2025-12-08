Karad: कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्यास प्रत्युत्तर देऊ: बाळासाहेब पाटील; कऱ्हाडातील वादावर निष्पक्षपातीपणे काम होणे अपेक्षित !

कऱ्हाड : पालिकेच्या निवडणुका शांततेत झाल्या. मात्र, नंतर कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांत वाद होत आहेत. त्या वादावर निष्पक्षपातीपणे काम होणे अपेक्षित असताना प्रशासन दबावाखाली काम करत आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार असेल, तर सहन करणार नाही. त्याला निश्चित योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा माजी मंत्री, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला..Satara politics: सातारकरांचे अंतर्गत पाठबळ आघाडीलाच: आमदार शशिकांत शिंदे; लोकांवर असलेल्या दबावाबात नेमकं काय म्हणाले?.पालिकेच्या निवडणुकांनंतर लोकशाही-यशवंत विकास आघाडीने पत्रकारांशी संवाद साधला, त्या वेळी ते बोलत होते. आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार व यशवंत आघाडीचे अध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव, लोकशाहीचे अध्यक्ष जयंत पाटील उपस्थित होते..श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘पालिकेच्या निवडणुका शांततेत झाल्या. कालावधी कमी असल्याने घाई झाली. मात्र, तांत्रिक मुद्द्यावर काही निवडणुका पुढे गेल्या. त्यात जिल्ह्यातील दोन पालिकांसह कऱ्हाडातील प्रभाग क्रमांक १५ (ब) ची निवडणूकही पुढे गेली. २१ डिसेंबरला मतमोजणी आहे. निवडणुकांत सर्व जाती-धर्माचे सहकार्य झाले. अपवाद वगळता प्रक्रिया शांततेत झाली. शहरात ७० टक्के मतदान झाले. पाणीप्रश्न, आरोग्य सुविधा, शाळांचा प्रश्न सुटला आहे. उर्वरित काळात रस्ता, त्रिशंकू भागात पिण्याची पाण्याची सोय अशी कामे आव्हानात्मक आहेत. त्यामुळे त्यावर लक्ष देत शांततामय सहजीवनासाठी हाक दिली. त्याला प्रतिसादही मिळाला. काही ठिकाणी मतदानादिवशी तक्रारी झाल्या, वादावादी झाली. त्याचा राग सध्या बाहेर येत आहे, ते चुकीचे आहे. त्यावर प्रशासनाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रशासन दबाव घेऊन काम करत आहे. पोलिसांच्या कामात होणारा हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. तसा दबाव न घेता प्रशासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांनी काम करावे, अन्यथा कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला, तसेच दबाव आल्यास आम्ही विरोधात आवाज उठविल्याशिवाय राहणार नाही.’’.श्री. यादव म्हणाले, ‘‘पालिका निवडणुकीत प्रतिसाद मिळाला. जनतेने सहकार्य केले. त्यांचे आभार मानण्यासही संधी मिळाली नाही. मात्र, मतदान उत्स्फूर्त झाले. गावाच्या विकासाची भूमिका घेऊन लोकशाही-यशवंत विकास आघाडी निघाली आहे. त्यासोबत लोक आहेत, ते निकालातूनही पुढे आल्याशिवाय राहणार नाही. निकालावरून प्रतिक्रिया येत आहेत. गडबडीची चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यावरही आमचे लक्ष आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही काटेकोरपणे काम करत आहोत. दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभा राहूच. त्यासह अन्याय सहन करणार नाही.’’.सत्तेत आल्यावर निर्णय घेऊशहरातील दत्त चौकातील अश्वारूढ पुतळ्याखाली फ्लेक्स लावला जातो, त्यातून पुतळ्यासाठी काम केलेल्यांचे कर्तृत्व झाकण्याचा प्रकार आहे का? या प्रश्नावर श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘हा प्रकार राज्यात सध्या सगळीकडेच सुरू आहे. मात्र, हा प्रकार चुकीचा आहे. सध्या सत्ता त्यांची आहे, त्यामुळे ते चालणार. मात्र, आपण काय करतो, कोणाला झाकतो, त्या गोष्टीचा असा प्रकार करणाऱ्यांनी विचार करावा. पालिकेत सत्ता आल्यानंतर सत्ताधारी नगरसेवक त्यावर योग्य निर्णय घेतली, अशी अपेक्षा आहे.’’.'ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला'; प्रचारसभेत काय म्हणाले CM फडणवीस?.समाधिस्थळाचे पावित्र्य राखाज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळाच्या पुनरुज्जीवन करण्याबाबत माजी मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळाच्या पुनरुज्जीवनाच्या निमित्ताने भाजपला त्यांची व त्यांच्या विचारांची आठवण झाली, तेच फार मोठे आहे. समाधिस्थळ बांधताना विचार व त्याचे पावित्र्य अबाधित राहावे, यासाठी विशेष प्रयत्न झाला आहे. सह्याद्री कारखान्याच्या प्रत्येक सभासदाची वर्गणी त्यात आहे. ती ज्यांनी उभारली त्यांचे नावही तेथे नाही. ती केवळ पावित्र्य जपणारी आणि ज्येष्ठ नेते चव्हाण यांची आठवण करून देणारी वास्तू आहे. त्याचा विसर पडू न देता व त्याच्या पावित्र्याला धक्का पोहोचू नये, असे काम झाल्यास विरोध नाही.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.