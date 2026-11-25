कऱ्हाड: कृष्णा-कोयनेच्या प्रीतिसंगमावर विसावलेल्या आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीदिनी त्यांच्या समाधिस्थळी अभिवादन करण्याची राज्याच्या राजकीय वर्तुळातील एक प्रतिष्ठित परंपरा आहे.२५ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील सहकारी, विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि मान्यवर कऱ्हाडमध्ये येऊन यशवंतरावांना अभिवादन करतात. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेल्या दोन वर्षांपासून कऱ्हाडमधील समाधिस्थळी अभिवादनासाठी आलेले नाहीत. मुंबईतूनच यशवंतरावांना अभिवादन केले जात असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा आता राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत यशवंतराव चव्हाण यांचे योगदान अतुलनीय आहे. राज्यनिर्मितीनंतर महाराष्ट्राला विकासाची दिशा देताना त्यांनी सहकार, कृषी, शिक्षण, उद्योग, साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचा भक्कम पाया घातला. केवळ प्रशासकीय निर्णयांतूनच नव्हे, तर सर्वसमावेशक राजकीय दृष्टिकोनातून त्यांनी महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली..त्यामुळे त्यांच्या पुण्यतिथीदिनी कऱ्हाडच्या समाधिस्थळी उपस्थित राहणे, ही केवळ शासकीय औपचारिकता नसून महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेचा सन्मान मानला जातो.मुंबईतून अभिवादन करण्यापेक्षा कऱ्हाडमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून समाधिस्थळी नतमस्तक होणे, ही यशवंतरावांच्या कार्याचा आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वारशाचा अधिकृत सन्मान ठरली असती अशी भावना यशवंतप्रेमींनी व्यक्त केली..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.यशवंतरावांचा वारसा केवळ भाषणापुरता?यशवंतराव चव्हाण हे केवळ एका राजकीय पक्षाचे नेते नव्हते, तर आधुनिक महाराष्ट्राच्या उभारणीचे शिल्पकार होते. त्यांच्या नेतृत्वाने राज्याला विकासाची दिशा आणि राजकारणाला वैचारिक अधिष्ठान दिले. आजही सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, प्रत्येकजण त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगताना दिसतो. मात्र, हा वारसा जपण्याची जबाबदारी केवळ भाषणांतून आणि जयंती-पुण्यतिथीच्या संदेशांतून पूर्ण होत नाही. त्यांच्या समाधिस्थळी उपस्थित राहून अभिवादन करणे, ही त्या ऐतिहासिक योगदानाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची बाब आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कऱ्हाडला उपस्थित राहावे, ही यशवंतप्रेमींची अपेक्षा केवळ भावनिक नसून महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेशी जोडलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.