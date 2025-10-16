सातारा

Minister Makarand Patil: ‘झिरो ऑर्डर’साठी जिल्हा बॅंकेचे योगदान: पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील; सोसायट्यांबाबत सहकारमंत्र्यांशी चर्चा

District Bank Supports Zero Order Program: खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘संस्थाची बँक खाती गोठवून ठेवण्याच्या सूचना आयकर विभागाकडून जिल्हा बँकांना मिळालेल्या आहेत. याबाबत विकास सेवा संस्थांचे सचिव व पदाधिकारी यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
Updated on

सातारा : विकास सेवा संस्थांना आयकर लागल्यास संस्थाची कामकाजाची कार्यक्षमता राहणार नाही. या संस्थांचे बहुतांशी व्यवहार हे कर्ज वाटप व वसुलीशी निगडित असल्याने खात्यावर मोठ्या रकमेचे व्यवहार होतात. ही बाब सहकारमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर विकास सेवा संस्थांना कर भरण्याच्या अनुषंगाने ‘झिरोची ऑर्डर’ घेण्यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला यश मिळाले आहे, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले.

