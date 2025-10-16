Minister Makarand Patil: ‘झिरो ऑर्डर’साठी जिल्हा बॅंकेचे योगदान: पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील; सोसायट्यांबाबत सहकारमंत्र्यांशी चर्चा

सातारा : विकास सेवा संस्थांना आयकर लागल्यास संस्थाची कामकाजाची कार्यक्षमता राहणार नाही. या संस्थांचे बहुतांशी व्यवहार हे कर्ज वाटप व वसुलीशी निगडित असल्याने खात्यावर मोठ्या रकमेचे व्यवहार होतात. ही बाब सहकारमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर विकास सेवा संस्थांना कर भरण्याच्या अनुषंगाने ‘झिरोची ऑर्डर’ घेण्यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला यश मिळाले आहे, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मंत्रालयात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या दालनात मंत्री मकरंद पाटील, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष व खासदार नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे, सहकार खात्याचे उपसचिव संतोष पाटील, मनोहर माळी आदींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्या वेळी सहकारमंत्री पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या कामाचे कौतुक करून विकास सेवा संस्थांना मार्गदर्शन करण्याची सूचना सनदी लेखापाल यांना केल्या आहेत..जिल्ह्यातील बहुतांशी विकास सेवा संस्था (सोसायटी) नफ्यात असतात. आयकर विभागाने विकास संस्थांचे व्यवहार टीडीएस अंतर्गत घेतल्याने या संस्थांना मोठ्या रकमेच्या कर भरण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, खासदार पाटील, मंत्री पाटील आणि संचालक यांनी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यापुढे वस्तुस्थिती मांडली..खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘संस्थाची बँक खाती गोठवून ठेवण्याच्या सूचना आयकर विभागाकडून जिल्हा बँकांना मिळालेल्या आहेत. याबाबत विकास सेवा संस्थांचे सचिव व पदाधिकारी यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यात ज्या संस्थांना टॅक्स भरण्यासाठी नोटिसा आल्या आहेत. त्याचा जिल्हा बँकेकडून आयकर कायद्याचा अभ्यास करून सेवा संस्थांना आलेल्या नोटिसांबाबत अपील फाइल करून आयकर विभागाकडून झिरोची ऑर्डर काढून घेण्यात आली आहे.’’.सातारा जिल्हा बँकेने या कामामध्ये एकसूत्रता यावी, याकरिता सनदी लेखापाल नागेश साळुंखे यांची नियुक्ती केली होती. बँकेने मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमोर कामकाजाबाबत सादरीकरण केले. बँकेचे अध्यक्ष पाटील व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी दिल्ली येथे सहकारमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, तसेच दिल्लीतील आयकर विभागाचे सचिव यांच्यासोबत बैठक घेऊन विकास सेवा संस्थांच्या कामकाजाची कार्यपद्धती समजावून सांगितली आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.बैठकीतील मागण्यासभासदांची शेअर्स मर्यादा वाढवावी.संस्थांना प्रलंबित सक्षमीकरण निधी मिळावा.दुबार ऊस पीक कर्ज घेणाऱ्या ११ हजार जणांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.