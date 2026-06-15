सातारा

Satara PNG Gas: साताऱ्यात ऊर्जा क्रांती! ४०० घरांमध्ये पाइप गॅस पोहोचला, १० हजार घरांना मिळणार मोठा दिलासा

BPCL city gas distribution project in Satara city: पीएनजीमुळे साताऱ्यात स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक इंधनाचा नवा अध्याय; एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबत्व कमी होऊन घराघरात अखंड गॅसपुरवठा
Direct Gas at Doorsteps: Satara’s PNG Project Brings Major Relief to Residents

Direct Gas at Doorsteps: Satara’s PNG Project Brings Major Relief to Residents

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सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रशांत घाडगे

सातारा : ग्राहकांना स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनवतर्फे (बीपीसीएल) राबविण्यात येणाऱ्या सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) प्रकल्पांतर्गत शहरालगत पहिल्यांदाच संभाजीनगर व समर्थ नगर परिसरातील ४०० घरांना पाइपद्वारे नॅचरल गॅस (पीएनजी) जोडणी देण्याचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. या जोडणीनंतर घरोघरी टेस्टिंग घेण्यात आली असून, नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक इंधन उपलब्ध होणार आहे.

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