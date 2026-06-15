Satara PNG Gas: साताऱ्यात ऊर्जा क्रांती! ४०० घरांमध्ये पाइप गॅस पोहोचला, १० हजार घरांना मिळणार मोठा दिलासा

-प्रशांत घाडगे सातारा : ग्राहकांना स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनवतर्फे (बीपीसीएल) राबविण्यात येणाऱ्या सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) प्रकल्पांतर्गत शहरालगत पहिल्यांदाच संभाजीनगर व समर्थ नगर परिसरातील ४०० घरांना पाइपद्वारे नॅचरल गॅस (पीएनजी) जोडणी देण्याचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. या जोडणीनंतर घरोघरी टेस्टिंग घेण्यात आली असून, नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक इंधन उपलब्ध होणार आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...गेल्या काही महिन्यांपासून पाइपलाइन टाकणे, घरगुती जोडण्या देणे, सेवा रेग्युलेटर उभारणे व सुरक्षा तपासण्यांची कामे करण्यात आली आहेत. आता प्रत्यक्षात घरोघरी गॅस सुरू होणार असल्याने पहिल्या टप्प्यात शहराचा काही भाग सुरक्षित आणि शाश्वत ऊर्जा व्यवस्थेकडे वाटचाल करू लागणार आहे..दहा हजार घरांना सहा महिन्यांत गॅससातारा शहर आणि परिसरातील सुमारे दहा हजार घरांना नैसर्गिक वायू गॅस जोडणी देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. सध्या महामार्गालगत खेड ग्रामपंचायत हद्दीतील विठ्ठलनगर, आदित्यनगरी, चाहूर आणि आदर्शनगर येथे मुख्य पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे, तसेच पालिका हद्दीतील जयविजय सोसायटी, पिरवाडी, सदरबझार (सारंग हॉल परिसर), विलासपूर, सहजीवन सोसायटी, गोळीबार आणि शाहूनगर या भागांमध्ये लवकरच पाइपलाइनसाठी खोदकाम सुरू होणार आहे. या सर्व भागांमध्ये येत्या पाच ते सहा महिन्यांत घरगुती गॅस सेवा सुरू होणार असल्याची माहिती भारत पेट्रोलियमतर्फे देण्यात आली..एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबत्व कमी होणारपाइपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठा सुरू झाल्याने घरगुती ग्राहकांचे पारंपरिक एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबत्व कमी होणार आहे. घरापर्यंत थेट मिळणाऱ्या गॅसमुळे सिलिंडर बुकिंग, वाहतूक आणि बदलण्याची गरज राहणार नाही. अखंड गॅसपुरवठा, अधिक सुरक्षितता आणि वापरातील सुलभता यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात मोठी सोय निर्माण होणार आहे..दर दोन महिन्यांनी आकारणीघरोघरी पाइपद्वारे गॅस सेवा सुरू झाल्यानंतर दर दोन महिन्यांनी मीटर रीडिंग घेतले जाईल. त्यानंतर ग्राहकांना वीज बिलाप्रमाणे वापरावर आधारित बिल दिले जाणार आहे. गॅसचे मोजमाप एससीएम (स्टॅंडर्ड क्युबिक मीटर) या एककात केले जाते. सध्या एका एससीएमचा दर सुमारे ५० रुपये असून, जितका वापर तितकेच बिल येणार आहे. बाजारस्थितीनुसार एससीएमच्या दरात वेळोवेळी चढ- उतार होऊ शकतात..संभाजीनगर परिसरातील जोडण्या झालेल्या घरांचे टेस्टिंग घेण्यात आले आहे. उर्वरित घरांमध्ये काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण करून लवकर पीएनजी गॅस सुरू करावा.- वैभव फडतरे, ग्राहक.Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.पीएनजी प्रकल्प हा परिसरातील ऊर्जा क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. सुरक्षितता, अखंड पुरवठा आणि पर्यावरणपूरक इंधन या तिन्ही बाबींना प्राधान्य देत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आगामी काळात शहराच्या उर्वरित भागांमध्येही गॅस जोडण्या देऊन अधिकाधिक घरांना या सुविधेशी जोडण्याचे नियोजन आहे.- अमित कदम, प्रकल्प अभियंता, बीपीसीएल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.