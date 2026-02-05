सातारा

Satara News: मुंबईला जाणाऱ्या एसटी पुन्हा साताऱ्यात; प्रवाशांची गैरसोय, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर नेमकं काय घडलं?

Satara to Mumbai ST Bus Travel Problem: गॅस गळतीमुळे वाहतूक ठप्प; एसटी बस पुन्हा साताऱ्यात
Passengers waiting near ST buses in Satara after Mumbai-bound services were halted due to expressway disruption.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर काल टँकरमधून गॅस गळती झाल्याने गेल्या २४ तासांपासून वाहतूक विस्कळित झाली आहे. या घटनेमुळे मुंबईच्या दिशेने जाणारी व मुंबईवरून पुण्याच्या दिशेने येणारी वाहने एकाच जागेवर उभी आहेत.

Satara
pune
Mumbai
ST
district
Traffic
Mumbai Pune Expressway

