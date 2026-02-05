Satara News: मुंबईला जाणाऱ्या एसटी पुन्हा साताऱ्यात; प्रवाशांची गैरसोय, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर नेमकं काय घडलं?

सातारा : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर काल टँकरमधून गॅस गळती झाल्याने गेल्या २४ तासांपासून वाहतूक विस्कळित झाली आहे. या घटनेमुळे मुंबईच्या दिशेने जाणारी व मुंबईवरून पुण्याच्या दिशेने येणारी वाहने एकाच जागेवर उभी आहेत. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.याचा परिणाम सातारा विभागातील एसटी बसवरही झाला असून, आज दुपारी सातारा डेपोतून मुंबईच्या दिशेने सोडलेल्या एसटी तळेगाव व वाकडवरून पुन्हा साताऱ्याच्या दिशेने आल्या आहेत. या प्रकारामुळे प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली आहे..मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्गावर एका गॅस टँकरमधून गळती झाली. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली होती. याचा परिणाम एसटी बससह खासगी वाहनांवर झाला आहे.सातारा-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शिरवळ, खंडाळा, सारोळे या ठिकाणी सेवा रस्त्यावर वाहतूक पोलिसांनी खासगी वाहने थांबवून ठेवली आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...सातारा विभागाने मुंबईला जाण्यासाठी आज दुपारपर्यंत एसटी सोडल्या होत्या. मात्र, एक्स्प्रेस वेवर वाहतूक बंद असल्याने या एसटी सायंकाळी माघारी आल्या. रात्री उशिरापर्यंत पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर गॅस गळती झालेला धोकादायक ट्रक हटविला नसल्याने वाहतूक बंदच होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.