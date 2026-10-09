सातारा

Nana Patekar: दुष्काळी गावांना जलसंधारणाचा आधार; नाना पाटेकरांच्या मायेच्या आठवणींनी बाळासाहेब शिंदे भावुक, घट्ट मिठीतून व्यक्त होणारी माणुसकी

Nana Patekar Supported Drought Hit Villages Through Water Conservation: दुष्काळी गावांना जलसंधारणाचा आधार; नाना पाटेकरांच्या मायेच्या आठवणींनी शिंदे भावुक
Nana Patekar Helped Farmers Through Water Conservation and Drip Irrigation as Balasaheb Shinde Recalls His Kindness and Support

Nana Patekar Helped Farmers Through Water Conservation and Drip Irrigation as Balasaheb Shinde Recalls His Kindness and Support

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सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेंद्र शिंदे

खटाव : दुष्काळाने होरपळलेल्या गावांच्या मातीला ओलावा देताना माणसांच्या आयुष्यातही मायेचा झरा निर्माण करणारे नाना पाटेकर आज आठवणींच्या रूपाने मनात उरले आहेत. नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कामाला बळ देणाऱ्या नानांनी केवळ पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हातभार लावला नाही, तर ग्रामीण भागातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या कष्टाची दखल घेत त्यांना काम करण्याची संधीही दिली.

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