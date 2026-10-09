Nana Patekar: दुष्काळी गावांना जलसंधारणाचा आधार; नाना पाटेकरांच्या मायेच्या आठवणींनी बाळासाहेब शिंदे भावुक, घट्ट मिठीतून व्यक्त होणारी माणुसकी

-राजेंद्र शिंदेखटाव : दुष्काळाने होरपळलेल्या गावांच्या मातीला ओलावा देताना माणसांच्या आयुष्यातही मायेचा झरा निर्माण करणारे नाना पाटेकर आज आठवणींच्या रूपाने मनात उरले आहेत. नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कामाला बळ देणाऱ्या नानांनी केवळ पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हातभार लावला नाही, तर ग्रामीण भागातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या कष्टाची दखल घेत त्यांना काम करण्याची संधीही दिली. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...जाखणगावात लोकसहभागातून उभ्या राहिलेल्या जलसंधारणाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी नाम फाउंडेशनच्या स्थापनेनंतर नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी दिलेली भेट, गरजू शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संचांचे मोफत वाटप आणि सामान्य कुटुंबातील व्यक्तीला दिलेली मोठी जबाबदारी, या आठवणी आजही मनाला हळवे करतात. नाम फाउंडेशनचे पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक बाळासाहेब शिंदे यांनी दै. ‘सकाळ’शी बोलताना नानांच्या सहवासातील अनेक आठवणींना उजाळा दिला..दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जाखणगाव ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून केलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी मनापासून कौतुक केले. गावकऱ्यांच्या एकजुटीतून उभे राहिलेले काम पाहून त्यांनी केवळ समाधान व्यक्त केले नाही, तर त्याला प्रत्यक्ष मदतीची जोडही दिली. त्यानंतर लगेचच परिसरातील गरजू शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संचांचे मोफत वाटप करण्यात आले. दुष्काळाशी दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत मोलाची ठरली..या कामाच्या निमित्ताने नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्याशी बाळासाहेब शिंदे यांचा संपर्क आला. श्री. शिंदे यांची त्यांनी फाउंडेशनच्या पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयकपदी निवड केली. या संधीमुळे राज्याच्या विविध भागांत काम करण्याचा अनुभव मिळाल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले, ‘‘आज माझ्यासारखा जेमतेम शिक्षण घेतलेला माणूस जिल्हाधिकाऱ्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या मान्यवरांना सहज भेटू शकतो. त्यांच्याशी संवाद साधू शकतो, हे केवळ नाम फाउंडेशनने दिलेल्या संधीमुळेच शक्य झाले आहे. नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी माझ्यासारख्या सामान्य माणसावर विश्वास टाकला, माझ्या कामाची दखल घेतली आणि काम करण्यासाठी मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. त्यांनी दाखविलेला विश्वास आणि दिलेली संधी ही माझ्यासाठी आयुष्यभराची शिदोरी आहे.’’.राज्यातील विविध ठिकाणी कामाच्या निमित्ताने नानांसोबत जाण्याचा योग अनेकदा आला. ‘कोण बनेगा करोडपती’ या कार्यक्रमालाही नाना आणि मकरंद अनासपुरे यांनी आम्हाला सोबत नेले होते. तेथे अमिताभ बच्चन यांच्याशी प्रत्येकाची वैयक्तिक ओळख करून देत आमच्या कामाचे स्वरूप सांगितले. एका सामान्य कार्यकर्त्याला मिळणारा हा सन्मान आणि त्याच्या कामाची मोठ्या व्यासपीठावर करून दिलेली ओळख मनात कायमची घर करून राहिली, असे शिंदे यांनी सांगितले..आपुलकीचा आधारनाना पाटेकर यांचे जाणे ही केवळ एका ज्येष्ठ कलाकाराची उणीव नाही. दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या गावांसाठी ते मदतीचा हात होते. सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी विश्वासाचे बळ होते आणि अनेक कुटुंबांसाठी आपुलकीचा आधार होते. जाखणगावसारख्या गावांत त्यांनी निर्माण केलेल्या विश्वासाच्या आठवणी आजही जिवंत आहेत..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.घट्ट मिठीतून व्यक्त होणारी माणुसकीनानांच्या आठवणी सांगताना शिंदे भावुक झाले. कामाच्या निमित्ताने बैठकीत भेट झाली, की नाना घट्ट मिठी मारायचे. केवळ कामापुरता संवाद न ठेवता कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची आपुलकीने विचारपूस करायचे. त्यांच्या वागण्यात कुठेही मोठेपणाचा आव नव्हता. त्यांच्या सहवासात असताना आपण एखाद्या मोठ्या कलाकारासोबत काम करत आहोत, असा विचार कधी मनातही आला नाही. ते नेहमीच आपलेपणाने वागले. त्यांच्यासाठी माणूस आणि त्याचे काम महत्त्वाचे होते, असे शिंदे यांनी सांगितले. कुटुंबातील सदस्यांशीही आत्मीयतेने संवाद साधणाऱ्या नानांच्या भेटीने पुन्हा एकदा त्यांच्या माणुसकीचा प्रत्यय दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.