Minister Makarand Patil: पालिकेची निवडणूक घड्याळ चिन्हावरच: पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील; वाईत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा

वाई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपल्या मित्रपक्षांनी अस्तित्वासाठी पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, त्यामुळे राष्ट्रवादीनेही 'घड्याळ' चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागणार असल्याने कार्यकर्त्यांनी त्यादृष्टीने कामाला लागावे, असे आवाहन मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी केले..येथील बाजार समितीच्या शेतकरी भवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते. याप्रसंगी प्रदेश सचिव प्रतापराव पवार, तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे कार्याध्यक्ष संजय लोळे, जिल्हा महिला आघाडी उपाध्यक्षा लक्ष्मी कळंबे, शहराध्यक्षा निशा डाळवाले, दासबाबू गायकवाड, माजी नगराध्यक्ष रमेश गायकवाड, ॲड. श्रीकांत चव्हाण, अनिल सावंत, भूषण गायकवाड, राजाभाऊ खरात, शिवाजी जमदाडे, मोहन जाधव, विजयसिंह नायकवडी, शंकर शिंदे, अब्दुल मन्नान जमादार, महादेव मस्कर, मदन भोसले, शशिकांत पवार, दिलीप पिसाळ आदी उपस्थित होते..मंत्री पाटील म्हणाले, ''पालिका निवडणूक ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची असून, त्यासाठी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी कामाला लागावे; परंतु निवडणुकीत कोणी गाफील राहता कामा नये. पक्षश्रेष्ठी देतील तो उमेदवार निवडून आणण्याचे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. .लोकांच्या पसंतीचा, शहराच्या व प्रभागाच्या प्रश्नांची, सर्वसामान्यांच्या समस्यांची जाण असणाऱ्या प्रमाणिक कार्यकर्त्याला उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न राहील. शहरातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी २४ जागा या निवडून आल्याच पाहिजेत.'' काहींच्या चुकीच्या वागण्यामुळे पक्ष संघटना बदनाम होत असते. चुकीचे वागणाऱ्याला क्षमा केली जाणार नाही, अशी तंबी त्यांनी दिली..यावेळी माजी नगरसेवक भारत खामकर, चंद्रशेखर ढवण, दिलीप हगीर, गोविंद इथापे, राजेश गुरव, ॲड. रवींद्र भोसले, मोहज्जम इनामदार, श्रीकांत सावंत, सुनील शिंगटे, विलास देशमुख, अशोक सरकाळे, प्रदीप कांबळे, वैशाली शिंदे, निखिल सावंत, राहुल खरात, डॉ. हरियाल आदींचा समावेश आहे. तालुकाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले..