Minister Makarand Patil: पालिकेची निवडणूक घड्याळ चिन्हावरच: पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील; वाईत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा

NCP Gears Up for Wai Municipal Elections: मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘पालिका निवडणूक ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची असून, त्यासाठी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी कामाला लागावे; परंतु निवडणुकीत कोणी गाफील राहता कामा नये.
“Minister Makrand Patil addressing NCP workers’ meeting in Wai; confirms party will contest civic elections on ‘Clock’ symbol.”

वाई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपल्या मित्रपक्षांनी अस्तित्वासाठी पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, त्यामुळे राष्ट्रवादीनेही ‘घड्याळ’ चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागणार असल्याने कार्यकर्त्यांनी त्यादृष्टीने कामाला लागावे, असे आवाहन मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी केले.

