Satara ZP Election Winner List 2026 : सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी

Satara Panchayat Samiti Election Results 2026 : सातारा जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांमधील सत्तासमीकरणे यंदा उत्सुकतेचा विषय ठरली होती. विशेषतः सातारा (Satara) पंचायत समितीमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..यंदाची पंचायत समिती निवडणूक सुरुवातीला ५ फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र, नंतर ही तारीख बदलून ७ फेब्रुवारी करण्यात आली. तर मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करण्यासाठी ९ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली. या बदलामुळे स्थानिक पातळीवर प्रचारासाठी आणि राजकीय हालचालींसाठी पक्षांना अतिरिक्त वेळ मिळाला. त्यामुळे या निवडणुकांचे निकाल नेमके काय लागणार, याबाबत सातारा पंचायत समिती क्षेत्रात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. सातारा जिल्ह्याचा विचार करता, जिल्ह्यात एकूण १६ पंचायत समिती निवडणूक गण आहेत. याचबरोबर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद निवडणुकाही घेण्यात आल्या असून, सातारा जिल्ह्यात ८ जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आहेत. या निवडणुकीत दिग्गज नेत्यांच्या अस्तित्वाला धक्का बसला आहे..विजयी उमेदवारांची यादीपाटखळ गटशुभांगी जाधव (घड्याळ) विजयी 290 मतांनी विजयीगौरी नलावडे (कमळ) पराभवपाटखळ गणराहुल शिंदे (कमळ) विजयी 7141 मते, 2783 मतांनी विजयीहणमंत सोनटक्के (धनुष्यबाण) 4358 मतेशिवथर गणराजेश पवार (घड्याळ) 246 मतांनी विजयीकिशोर शिंदे (कमळ) पराभवलिंब गटराजेंद्र लावंघरे (घड्याळ)सर्जेराव सावंत (कमळ) विजयीलिंब गणप्रभाकर पवार (कमळ) विजयीजितेंद्र सावंत (अपक्ष)कोंढवेसर्वसाधारण : महेश गाडे (कमळ) विजयराजेंद्र लावंघरे (अपक्ष)खेड गटकामेश कांबळे (घड्याळ) विजयीसंदीप शिंदे (कमळ)खेड गणमधु कांबळे (कमळ)कोमल गायकवाड (घड्याळ) राष्ट्रवादी विजयीक्षेत्रमाहुली गणस्वाती जाधव (कमळ)राणी पवार (घड्याळ) राष्ट्रवादी विजयीकोडोली गटनिता खरात (कमळ) विजयीकांचन साळुंखे (घड्याळ)कोडोली गणराहुल कापले (घड्याळ) विजयीरामदास साळुंखे (कमळ)संभाजीनगर गणनिलम पवार (घड्याळ)विजया साळुंखे (कमळ) विजयीकारी गटदीपक कदम (धनुष्यबाण)राजू भोसले (कमळ) विजयीसचिन मोहिते (मशाल)कारी गणसुनिता कदम (तुतारी),कांचन जाधव (धनुष्यबाण)सुनंदा महामुलकर (मशाल)शोभा लोटेकर (कमळ) विजयीपरळी गणसचिन देशमुख (धनुष्यबाण)विद्याधर निकम (तुतारी)वसंत भंडारी (भाजप) विजयी.Patan ZP Election Result : पाटणच्या राजकारणात मोठा उलटफेर; पाटणकरांचा बालेकिल्ला ढासळला, शंभूराज देसाईंचे 'निर्भेळ' यश.शेंद्रे गटउर्मिला पडवळ (धनुष्यबाण),पुजा मोरे (कमळ) भाजपशेंद्रे गणकोमल दळवी (कमळ) भाजपमनिषा भोसले (धनुष्यबाण)निनाम गटनलिनी पवार (धनुष्यबाण)प्रमिला सुतार (कमळ) विजयीजावळीशिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे विश्वासू सहकारी ज्ञानदेव रांजणे यांच्या पत्नी अर्चना रांजणे यांचा 180 मतांनी पराभवम्हावशी गटराजेश वसंत पवार( भाजप) - ११७६३(विजयी)भरत शंकर साळुंखे (शिवसेना)- ११३८२भरत जगन्नाथ ढेरे (शिवसेना UBT) - ५९१अरविंद शांताराम महाबळ (मनसे)- १२०महेश मारुती तोडकर अपक्ष - ९२नोटा - १३८म्हावशी गणशंकर बाबुराव घाडगे (भाजप) - ६१६९(विजयी)मंगेश रामचंद्र मोळावडे (शिवसेना)- ४५३३शिवाजी परशुराम साळुंखे (शिवसेना UBT) - १६७नोटा - ९८चाफळ गणकमल प्रकाश झोरे (भाजप) - ५५२३राधिका प्रशांत पाटील (शिवसेना) - ७४२७ (विजयी)कोरेगावसातारारोड गट सारिका फाळके (शिवसेना), सातारारोड गण डॉ. संजय आवडे (राष्ट्रवादी), किन्हई गण सुरेखा पाटील (शिवसेना) विजयीमहाबळेश्वर-भिलार गणराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार वंदना भिलारे - विजयीभिलार गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार संजय केळग - विजयीकुसुंबी गटातील आंबेघर तर्फ मेढा गणआतिश कदम 5175विजय सपकाळ 4453722 मतांनी आतिश कदम विजयी (शिवसेना)सायगाव गणभाजपाच्या चारूशिला पवार 2085 मतांनी विजयीकुडाळ गटजयश्रीताई गिरी (भाजपा) 6716 मतांनी विजयी.Jawali Taluka ZP and Panchayat Samiti Election Results : जावळीचे 'किंग' मानकुमरेच! चुरशीच्या लढतीत सेनेच्या उमेदवारावर मात; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे 'तो' शब्द पाळणार?.औंध जिल्हा परिषद गटमनीषा फडतरे (घड्याळ) विजयीपंचायत समिती गण - औंध (घड्याळ) शुभम शिंदे विजयीपंचायत समिती कुरोली (घड्याळ) मनोज देशमुख विजयीपाटण तालुका - तारळे गटक्रांती बबन साळुंखे ( भाजप) ः ९७३४स्वप्ना अभिजित पाटील (शिवसेना) ः १४३३३ विजयीNota ३७६तारळे गणअभिजित शंकरराव जाधव ( भाजप) ः ५५९२विकास हरिभाऊ जाधव (शिवसेना) ः ६५०७ विजयीNota ३०१मुरुड गणरेखा संजय घाडगे ( भाजप) ः ४१३९सविता विजय पवार (शिवसेना) ः ७४५२ विजयीरुपाली सुनील निकम ः ३१९Nota १३३भुईंज जिल्हा परिषद गटभाजपचे दिलीप बाबर ८३३ मतांनी विजयी, त्यांना ११३४५ मते मिळाली. तर विरोधी राष्ट्रवादीचे प्रमोद शिंदे यांना १०५१२ मते मिळाली.पंचायत समितीच्या भुईंज गणात भाजपाच्या डॉ. सुरभी भोसले ८९४ मतांनी विजयी, त्यांना ५७२१ मते मिळाली तर विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ॲड.शीतल वारागडे यांना ४८२७ मते मिळाली.पाचवड गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राणी कांतिलाल पवार १५५० मतांनी विजयी, त्यांना ६५८८ मते मिळाली तर विरोधी भाजपच्या वनिता शिंदे यांना ५०३८ मते मिळाली.महाबळेश्वरतळदेव गटासह कुंभरोशी व तळदेव गणात शिवसेनेचा झेंडाउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय शिवसेनेचे उमेदवार अजित संकपाळ यांचा मोठ्या मत्ताधिक्याने विजय, राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते संजयराव गायकवाड यांचा धक्कादायक पराभवतळदेव गणातील शिवसेना उमेदवार संजय शेलार व कुंभरोशी गणातील संजय मोरे यांचा विजय. संपूर्ण तळदेव गटा व गटातील दोन्ही गणात शिवसेनेचे वर्चस्वबावधन गटराष्ट्रवादी काँग्रेसचे ऋतुजा शिंदे ३७७७ मतांनी विजयी, त्यांना १४५५२ मते तर विरोधी भाजपच्या दीप्ती शशिकांत पिसाळ यांना १०७७५ मते मिळाली.पंचायत समितीच्या शेंदुरजेने गणात राष्ट्रवादीच्या वर्षा जगताप ५४६४ मतांनी विजयी, त्यांना ९०६७ तर विरोधी भाजपच्या अनिता कोंढाळकर यांना ३६०३ मते मिळाली.बावधन गणात भाजपचे सचिन भोसले ३६७ मतांनी विजयी, त्यांना ६३३० तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम पिसाळ यांना ५९६३ मते मिळाली.वाठार स्टेशन गटराष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयश्री भोसले विजयी तर वाठार स्टेशन गणातून अनिता भोईटे भाजप तर अंबवडे गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नीलेश जगदाळे विजयीपाटण - मल्हारपेठ गटसुजाता कमलाकर कुंभार ( भाजप) ः८९४७विजया नानासो कुंभार (शिवसेना) ः१६२७५(विजयी)Nota ३३१मल्हारपेठ गणसुमन मोहन चव्हाण ( भाजप) ः५८३७अर्चना अमोल पाटील (शिवसेना) ः८२६८(विजयी)Nota २५५नाडे गणचंद्रशेखर सखाराम ढवळे ( भाजप) ः३३५३विजय भाऊसो पवार (शिवसेना) ः७५६३(विजयी)विकास संभाजी कदम (रासप) ः१६७Nota ११०पक्षीय बलाबलजिल्हा परिषद गटशिवसेना - ३भाजप -१गणशिवसेना - ७भाजप -१तळदेव गटविजयी उमेदवार - अजित रामचंद्र संकपाळ (शिवसेना शिंदे गट)मिळालेली मते - ७६७३पराभूतसंजय रामचंद्र गायकवाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस)मिळालेली मते - ४६७३सुभाष महादेव सोंडकर (भा.ज.पा)मिळालेली मते - ५५७तळदेव गणविजयी उमेदवार - संजय विठ्ठल शेलार (शिवसेना शिंदे गट)मिळालेली मते - ४२८२पराभूतसंजय महादेव उतेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)मिळालेली मते - २२७२गोविंद देवजी सकपाळ (पक्षाचे नाव)मिळालेली मते - ३९६कुंभरोशी गणसंजय हरिश्चंद्र मोरे (शिवसेना शिंदे गट)मिळालेली मते - २७७२पराभूतसचिन श्रीरंग उतेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)मिळालेली मते - २४३८सुरेश हरिभाऊ जाधव (भा.ज.पा)मिळालेली मते - २६८.भिलार गट संजय चंदर केळगणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) मिळालेली मते - ८७८८पराभूतरंजना संजय कदम (भा.ज.पा) मिळालेली मते - २६९५प्रदिप विठ्ठल चपटे (शिवसेना शिंदे गट) मिळालेली मते - ११७५ मेटगुताड गण - विजयी उमेदवार - शकुंतला रमेश चोरमले (राष्ट्रवादी काँग्रेस) मिळालेली मते - २७८४पराभूतअमिना नदिम शारवान (भा.ज.पा) मिळालेली मते - १६९८वैशाली संतोष जाधव (शिवसेना शिंदे गट) मिळालेली मते - १६५५ भिलार गण - विजयी उमेदवार - वंदना प्रवीण भिलारे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) मिळालेली मते - ५१३६पराभूतसुप्रिया अनिल भिलारे (भा.ज.पा) मिळालेली मते - ९९२पूनम निलेश गोळे (शिवसेना शिंदे गट) मिळालेली मते - ३६८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.