सातारा

Satara ZP Election Winner List 2026 : सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी

Satara Panchayat Samiti Election Results 2026 : सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालांनी जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलली असून अनेक ठिकाणी नव्या नेतृत्वाचा उदय झाला आहे.
Satara ZP Election Winner List 2026

Satara ZP Election Winner List 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Satara Panchayat Samiti Election Results 2026 : सातारा जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांमधील सत्तासमीकरणे यंदा उत्सुकतेचा विषय ठरली होती. विशेषतः सातारा (Satara) पंचायत समितीमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Congress
NCP
Maharashtra Politics
Satara Zilla Parishad
shivsena

Related Stories

No stories found.