Eknath Shinde : गेम फिरणार? शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; अचानक एकनाथ शिंदे साताऱ्यातील दरे गावात

Eknath Shinde Supreme Court Hearing : एकनाथ शिंदे सातारा जिल्ह्यातील दरे गावात दोन दिवसांच्या मुक्कामासाठी दाखल झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर महत्त्वाची सुनावणी सुरू असतानाच शिंदे यांचा हा अचानक दौरा झाल्याने विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील संघटनात्मक बांधणी, स्थानिक राजकीय घडामोडी आणि आगामी सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे..शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाच्या खटल्याची महत्त्वाची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला असून, गुरुवारीही त्यांचा युक्तिवाद सुरू राहणार आहे..दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या दरे गाव दौऱ्याबाबत पश्चिम महाराष्ट्रातील संघटना अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा असल्याचे सांगितले जात आहे. मुक्कामादरम्यान ते शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संघटनात्मक स्थितीचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच सातारा जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नेत्यांशी चर्चा होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Sanjay Shirsat & Eknath Shinde : अभिजीत दिपकेला भेटल्याने संजय शिरसाट यांचे मंत्रीपद जाणार? भाजपमधून शिंदेंवर दबाव?.सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत पक्ष आणि पक्षचिन्हाबाबत महत्त्वाची चर्चा झाली. पक्षचिन्हाचा संबंध राजकीय पक्षाशी की विधिमंडळ पक्षाशी, हा या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे या खटल्याच्या पुढील सुनावणीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.