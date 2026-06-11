Soldier Martyred: मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाचे स्वप्न अपुरेच! १५ दिवसांवर असताना उरीत जवान अर्जुन जाधव हुतात्मा, बाबा येणार होते घरी...

कोपर्डे हवेली : जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमध्ये कर्तव्य बजावत असलेले शहापूर (ता. कऱ्हाड) येथील जवान हॅण्ड ग्रेनेडच्या स्फोटात हुतात्मा झाले. अर्जुन राजेंद्र जाधव (वय ३०) असे या जवानाचे नाव आहे. त्यांच्या जाण्याने शहापूरसह परिसरात शोककळा पसरली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शहापूरमधील अर्जुन जाधव हे गेल्या नऊ वर्षांपासून सैन्यदलात कार्यरत आहेत. लष्कराच्या बॉम्बे इंजिनिअरिंग ग्रुपचे ते जवान होते. सध्या जम्मू- काश्मीरमधील आठ आरआरमध्ये ते कार्यरत होते. उरी सेक्टरमध्ये त्यांची नियुक्ती होती. उरी सेक्टरमध्ये मंगळवारी उशिरा कमलकोट भागात नियंत्रण रेषेजवळ गस्त घालताना भीषण स्फोट झाला. त्यात लष्कराच्या दोन जवानांना वीरमरण आले. ते दोघेही महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत. त्यात अर्जुन यांचा समावेश आहे. .अन्य सहकाऱ्यांनी जखमींना उपचारासाठी श्रीनगरच्या बदामीबाग येथील ९२ बेस हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. वीरमरण आलेले दुसरे जवान विक्रम चव्हाण हे ऐरोली (नवी मुंबई) येथील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात आले..स्फोट नेमका कशामुळे झाला? तो भूसुरुंग होता, की अन्य कोणत्या कारणामुळे झाला? याचा तपास लष्कराकडून केला जात आहे. दोन्ही हुतात्मा जवानांचे पार्थिव कायदेशीर प्रक्रियेनंतर लष्करी इतमामात त्यांच्या मूळगावी रवाना केले जाणार आहे. शुक्रवारी (ता. १२) त्यांचे पार्थिव शहापूरला येईल, असे सांगितले जात आहे. अर्जुन यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, आई-वडील, भाऊ, बहिणी असा परिवार आहे. त्यांचा लहान भाऊ ऋषी हे नौदलात कार्यरत असून, ते सध्या सुटीवर गावीच आहेत..खबरदारी घेऊनही...अर्जुन यांचा लहान भाऊ ऋषी हे सध्या गावीच आहेत. त्यांना अर्जुन यांना वीरमरण आल्याची बातमी सकाळी समजली. ही बातमी ऐकून त्यांना धक्काच बसला. मात्र, स्वतःला सावरत त्यांनी हा धक्का घरातील अन्य लोकांना सहन होणार नाही, हे ओळखून अर्जुन यांना वीरमरण आल्याची बातमी पाेहोचू न देण्याची खबरदारी घेतली. त्यासाठी गावातील लोक घरापासून काही अंतरावर थांबून त्यांच्याकडे येणाऱ्या पै- पाहुणे व अन्य लोकांना तेथूनच परत पाठवून देण्याची व्यवस्था केली होती. मात्र, अनेकांनी वीरमरण आलेल्या अर्जुन यांना श्रद्धांजली वाहणाऱ्या पोस्ट, स्टेटस समाज माध्यमावर ठेवल्याने कुटुंबातील लोकांपर्यंत ही दुर्दैवी बातमी पोहोचली. त्यानंतर घरातील लोकांनी त्याची खातरजमा करण्यासाठी अर्जुन यांना त्यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही. त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना अश्रू अनावर झाल्याने रडू कोसळले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मुलाच्या वाढदिवसाचे स्वप्न अपुरेअर्जुन यांचा मुलगा सर्वेशचा २५ जूनला पहिला वाढदिवस होत आहे. तो साजरा करण्याची त्यांनी जय्यत तयारी केली होती. त्यासाठी ते १५ जूनला सुटीवर घरी शहापूरला येणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच झालेल्या दुर्दैवी स्फाेटात त्यांना वीरमरण आल्याने जाधव कुटुंबासह संपूर्ण शहापूरवर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.