सातारा

Soldier Martyred: मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाचे स्वप्न अपुरेच! १५ दिवसांवर असताना उरीत जवान अर्जुन जाधव हुतात्मा, बाबा येणार होते घरी...

Indian Army jawan martyred near Line of Control in Uri: उरी सेक्टरमधील स्फोटात शहापूरचा सुपुत्र अर्जुन जाधव वीरमरण पावल्याने गावात शोककळा; १५ जूनला सुटीवर येऊन मुलाचा पहिला वाढदिवस साजरा करण्याचे स्वप्न चुरडले
Just 15 Days Before Leave, Soldier Arjun Jadhav Attains Martyrdom in Uri Sector

Just 15 Days Before Leave, Soldier Arjun Jadhav Attains Martyrdom in Uri Sector

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोपर्डे हवेली : जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमध्ये कर्तव्य बजावत असलेले शहापूर (ता. कऱ्हाड) येथील जवान हॅण्ड ग्रेनेडच्या स्फोटात हुतात्मा झाले. अर्जुन राजेंद्र जाधव (वय ३०) असे या जवानाचे नाव आहे. त्यांच्या जाण्याने शहापूरसह परिसरात शोककळा पसरली आहे.

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