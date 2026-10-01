MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा

सातारा: परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही ध्येयावर ठाम राहून सातत्याने प्रयत्न केले, तर यश मिळतेच, याचा प्रत्यय विशाखा हनुमंत शिर्के यांच्या यशोगाथेतून येतो. जावळी तालुक्यातील म्हसवे या गावातून आलेल्या विशाखा यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत स्थान मिळवले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क परीक्षेत महिला प्रवर्गातील SEBC मधून महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवत त्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले. त्याच वर्षी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या परीक्षेतही त्यांची कार्यकारी सहाय्यक पदावर निवड झाली. २०२५ मध्ये त्यांनी गट-ब अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा पात्रता मिळवली..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .विशाखा यांचे बालपण आणि शिक्षण मुंबईत झाले. त्यांचे वडील माथाडी कामगार म्हणून कार्यरत होते. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मुंबईत आलेल्या कुटुंबाला अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. एक वेळ अशी आली की, वडिलांची नोकरी धोक्यात आली आणि कुटुंब पुन्हा गावी जाण्याच्या विचारात होते. मात्र, मुलांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी आईने खानावळ सुरू केली आणि कुटुंबाला मुंबईतच थांबवले. आई-वडिलांच्या या संघर्षातूनच विशाखांच्या शिक्षणाचा आणि पुढील यशाचा पाया मजबूत झाला..विशाखा यांचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण कोपरखैरणे येथील रा. फ. नाईक विद्यालयात झाले. दहावीमध्ये त्यांनी ९४ टक्के गुण मिळवले. त्यानंतर याच विद्यालयातून विज्ञान शाखेत अकरावी-बारावीचे शिक्षण घेत ८५ टक्के गुण मिळवले. पुढे स्पर्धा परीक्षांची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी या क्षेत्रातच करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा, या उद्देशाने त्यांनी बारावीनंतर कला शाखेत प्रवेश घेतला. एसएनडीटी विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्र विषयात विशेष प्रावीण्यासह पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले..दोन वर्षांचे अपयश, पण प्रयत्नांची साथ सोडली नाहीविशाखा यांनी २०२१ मध्ये स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली. लॉकडाउनच्या काळात गावी राहून ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यास करावा लागला. अभ्यासासाठी आवश्यक साधने, वातावरण आणि परिस्थिती यांचा सामना करत त्यांनी तयारी सुरू ठेवली.२०२२ आणि २०२३ या सलग दोन वर्षांत परीक्षेत अपयश आले. या अपयशामुळे आपण हे क्षेत्र सोडून द्यावे, आपल्याकडून काही होणार नाही, असे विचार मनात येऊ लागले. मात्र, अशा कठीण काळात आई-वडिलांनी विशाखांना आधार दिला. अपयशाने खचून न जाता स्पर्धा परीक्षांच्या प्रवाहात राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.त्यानंतर विशाखांनी केवळ राज्यसेवेवर अवलंबून न राहता विविध स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याच निर्णयाने त्यांच्या यशाचा मार्ग खुला झाला..२०२४ मध्ये मेहनतीचे चीज२०२४ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या गट-क परीक्षेत विशाखांनी यश मिळवले. महिला प्रवर्गातील SEBC मधून महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवत त्यांनी आपल्या मेहनतीवर शिक्कामोर्तब केले. याच वर्षी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या परीक्षेतही त्यांची कार्यकारी सहाय्यक पदावर निवड झाली.यानंतरही त्यांनी अभ्यास थांबवला नाही. २०२५ मध्ये गट-ब अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी पात्रता मिळवत त्यांनी आपल्या यशाची पुढची पायरी गाठली..बहिणींचीही प्रेरणादायी वाटचालविशाखांच्या कुटुंबात आई-वडिलांसह दोन बहिणी आहेत. मोठ्या बहिणीने अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले असून त्या सध्या एल अँड टी कंपनीत कार्यरत आहेत. धाकटी बहीण राष्ट्रीय स्तरावरील कबड्डीपटू असून तीही सध्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहे. त्यामुळे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने आपापल्या क्षेत्रात मेहनतीची वाट निवडली आहे..Pune News: MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ब्रेक; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर २ ऑक्टोबरचे सत्याग्रह आंदोलन तात्पुरते स्थगित.विशाखांच्या यशामागे आई-वडिलांचा त्याग, बहिणींची साथ आणि अपयशानंतरही प्रयत्न सुरू ठेवण्याची जिद्द महत्त्वाची ठरली. “दोन वर्षे अपयश आले म्हणून थांबायचे नाही; मार्ग बदलला तरी ध्येय सोडायचे नाही,” हा त्यांच्या प्रवासाचा संदेश ठरतो.आज वयाच्या २५व्या वर्षी विशाखा शिर्के यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून अनेक यशाची शिखरे गाठली आहेत. मात्र, “अजूनही खूप संघर्ष बाकी आहे,” असे त्या सांगतात. त्यामुळे मिळालेले यश अंतिम न मानता पुढील ध्येयासाठी त्यांची तयारी सुरूच आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.