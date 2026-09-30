Apple Pay आता भारतात सुरू; Axis Bankच्या कार्डधारकांना मिळणार सुविधा, जाणून घ्या कसं वापराचं

iPhoneवरून आता फक्त कॉल, मेसेज किंवा शॉपिंगच नाही, तर दुकानात पेमेंटही करता येणार आहे. अॅपलने अखेर भारतात Apple Pay सेवा सुरू केली असून, iPhone आणि Apple Watch वापरकर्त्यांना आता कार्ड न काढता थेट डिव्हाइसच्या मदतीने कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट करता येणार आहे. ही सुविधा कशी वापरायची, कोणाला याचा लाभ घेता येणार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती..सध्या Axis Bankच्या कार्डधारकांसाठी सुविधाApple Payची सेवा सुरुवातीला Axis Bankच्या Visa आणि Mastercard क्रेडिट कार्ड्ससाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. भविष्यात आणखी बँकांच्या कार्ड्सचा समावेश केला जाणार असल्याचे अॅपलकडून सांगण्यात आले आहे.ग्राहक आपले पात्र कार्ड Apple Walletमध्ये जोडू शकतात. त्यानंतर भारतातील अनेक दुकानांमध्ये तसेच जगभरातील NFC-कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट टर्मिनलवर पेमेंट करता येईल..Apple Pay वरून पेमेंट कसे कराल?दुकानात पेमेंट करताना iPhoneवर Side Button किंवा Home Button दोनदा दाबावा. त्यानंतर Face ID, Touch ID किंवा फोनच्या Passcodeने ओळख निश्चित करून iPhone कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट मशीनजवळ धरावा. Apple Watchच्या मदतीनेही अशाच पद्धतीने पेमेंट करता येईल.Apple Payमधून पेमेंट करताना प्रत्येक वेळी कार्डचा PIN किंवा OTP टाकण्याची गरज नसते..कार्डची माहिती सुरक्षित राहणारApple Payमध्ये ग्राहकांच्या कार्डचा प्रत्यक्ष नंबर फोनमध्ये किंवा अॅपलच्या सर्व्हरवर सेव्ह केला जात नाही. तसेच पेमेंट करताना हा नंबर दुकानदारासोबतही शेअर केला जात नाही.त्याऐवजी प्रत्येक कार्डसाठी एक युनिक Device Account Number तयार केला जातो. हा नंबर डिव्हाइसमधील Secure Elementमध्ये सुरक्षित पद्धतीने साठवला जातो. Mastercardच्या टोकनायझेशन तंत्रज्ञानामुळे कार्डची माहिती आणखी सुरक्षित ठेवली जाते..Apps आणि वेबसाइटवरही करता येईल पेमेंटApple Payचा वापर iPhone आणि iPadवरील काही Apps तसेच वेबसाइटवर खरेदी करतानाही करता येईल. त्यामुळे प्रत्येक वेळी कार्ड नंबर, बिलिंग किंवा डिलिव्हरीची माहिती पुन्हा-पुन्हा भरावी लागणार नाही.Macसाठी Apple Pay सपोर्ट लवकरच उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे..कोणत्या iPhone आणि Apple Watchवर चालेल?Apple Pay वापरण्यासाठी iPhone XR किंवा त्यानंतरचे मॉडेल आणि iOS 18 किंवा त्यानंतरची आवृत्ती आवश्यक आहे.Apple Watchसाठी Series 6 किंवा त्यानंतरचे मॉडेल आणि watchOS 11 किंवा त्यानंतरची एडिशन आवश्यक आहे..जगातील 90 हून अधिक देशांमध्ये सेवाभारत हा Apple Payसाठी नवीन बाजार असला तरी ही सेवा आधीच 90 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये उपलब्ध आहे. जगभरात 11,000 हून अधिक बँका आणि पेमेंट नेटवर्क्ससोबत Apple Pay काम करते.भारतामध्ये सुरुवातीला फूड आणि बेव्हरेज, ट्रॅव्हल, फॅशन आणि लाइफस्टाइल अशा क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांकडे ही सुविधा उपलब्ध होत आहे. भविष्यात आणखी दुकाने आणि Apps या सेवेशी जोडली जाण्याची शक्यता आहे..Apple Pay वापरल्यावर कार्डचे फायदे मिळणारApple Payमध्ये पात्र कार्ड जोडून पेमेंट केल्यानंतर संबंधित कार्डवर मिळणारे रिवॉर्ड्स आणि इतर फायदे ग्राहकांना मिळत राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.