काय आहे Direct-to-Device टेक्नॉलॉजी? ज्यामध्ये विना सिमकार्ड अन् विना टॉवर चालेल मोबाईल; पण Apple-Google ने का व्यक्त केली चिंता?

कल्पना करा, तुम्ही डोंगरात, जंगलात किंवा पूरग्रस्त भागात आहात. मोबाईल टॉवर नाही, सिम नाही, तरीही फोन सुरू आहे, कॉल येतोय आणि इंटरनेटही चालू आहे. हे शक्य होणार आहे 'Direct-to-Device' (D2D) तंत्रज्ञानाने. भारत सरकार दुर्गम भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्यासाठी या तंत्रज्ञानावर गांभीर्याने विचार करत आहे..D2D तंत्रज्ञान म्हणजे काय?D2D हे उपग्रह-आधारित तंत्रज्ञान आहे. यामुळे सामान्य स्मार्टफोन थेट आकाशातील उपग्रहांशी जोडला जातो. टॉवर किंवा पारंपरिक नेटवर्कची गरज पडत नाही. जिथे 4G-5G सुद्धा पोहोचत नाही तिथेही संवाद साधणे शक्य होईल. आपत्ती, डोंगराळ किंवा दूरदूरच्या गावांसाठी हे जीवनदायी ठरू शकते..भारत सरकारची मोठी योजनादेशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांना मजबूत कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी सरकार D2D तंत्रज्ञान आणण्याच्या तयारीत आहे. दूरसंचार विभाग (DoT) आणि TRAI यावर काम करत आहेत. स्पेक्ट्रम बँड्स निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे मोबाईल टॉवर्स नसलेल्या भागांतही लोक जोडले जातील..ॲपलची चिंता आणि सल्लापण Apple ने भारताला सावध केले आहे. कंपनी म्हणते की, iPhone मध्ये मोठे हार्डवेअर बदल नकोत. या नेटवर्कची सुरक्षा आधी मजबूत करावी. उपग्रह तंत्रज्ञान पूर्ण विकसित होईपर्यंत घाई नको, असे Apple चे मत आहे. नियामक आणि समन्वयाच्या समस्या देखील कंपनीने उपस्थित केल्या आहेत..Google ने 4 प्रमुख समस्या सांगितल्याGoogle ने Apple शी सहमती दर्शवत अनेक तांत्रिक आव्हाने नमूद केली. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे बॅटरी लवकर संपणे. लहान आणि पातळ फोनमध्ये मोठा सॅटेलाइट अँटेना बसवणे कठीण आहे. उपग्रह सिग्नलची ताकद टिकवणे आणि 4G-5G शी जोडणेही सोपे नाही. काही फोनमध्ये हार्डवेअर बदल करावे लागतील, असे गुगलचे मत आहे..जगात कुठे सुरू आहे काम?अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि कॅनडात या तंत्रज्ञानाची चाचणी सुरू आहे. Elon Musk ची कंपनी Starlink आणि T-Mobile मिळून काम करत आहेत. भारतात मात्र मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीसाठी अजून काही वर्षे लागू शकतात.D2D तंत्रज्ञानामुळे भारतातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत Digital India पोहोचू शकतो. मात्र Apple आणि Google च्या चिंता लक्षात घेऊन सरकारने सावधगिरीने पुढे जावे, अशी अपेक्षा आहे. नियम, सुरक्षा आणि तांत्रिक तयारी पूर्ण झाल्याशिवाय घाई करू नये.