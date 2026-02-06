विज्ञान-तंत्र

FASTag Annual Pass : अवघ्या सहा महिन्यांत तब्बल ५० लाख जणांनी खरेदी केले ‘फास्टॅग’ वार्षिक पास!

50 Lakh FASTag Annual Pass Sales : प्राप्त माहितीनुसार, सहा महिन्यांत २६५.५ दशलक्ष व्यवहार झाले आहेत, त्यापैकी अंदाजे २८ टक्के व्यवहार केवळ वार्षिक पासद्वारे झाले
FASTag Annual Pass and Highway Toll : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)ने सहा महिन्यांपूर्वी फास्टॅग वार्षिक पास सुविधा सुरू केली आणि या सहा महिन्यांतच तब्बल ५० लाख वापरकर्त्यांनी वार्षिक पास खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, सहा महिन्यांत २६५.५ दशलक्ष व्यवहार झाले आहेत, त्यापैकी अंदाजे २८ टक्के व्यवहार केवळ वार्षिक पासद्वारे झाले आहेत. तब्बल पाच दशलक्ष जणांनी त्यांचा टोल भार कमी करण्यासाठी एनएचएआयच्या वार्षिक पासवर विश्वास व्यक्त केला आहे. 

तर सर्वाधिक व्यवहारांच्या बाबतीत, दिल्लीतील बिजवासन टोल प्लाझा येथे वार्षिक पास वापरून ५७ टक्के व्यवहार केले गेले. दिल्लीतील मुंडका टोल प्लाझा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तेथील  एकूण व्यवहारांपैकी ५३ टक्के व्यवहार वार्षिक पास वापरून झाले. तर हरियाणातील सोनीपत येथील झिंजोली टोल प्लाझा येथे ५३ टक्के व्यवहार वार्षिक पास वापरून केले गेले.

प्रदेशानुसार, चंदीगड प्रदेशात सर्वाधिक १४ टक्के वार्षिक पास वापरून व्यवहार झाले आहेत, तर १२.३ टक्के वार्षिक पास व्यवहार तामिळनाडू प्रदेशात आणि ११.५ टक्के दिल्ली प्रदेशात झाले आहेत.

FASTag वार्षिक पास अशा प्रवाशांसाठी डिझाइन केला आहे, जे वारंवार टोल प्लाझा ओलांडतात आणि प्रत्येक वेळी त्यांना टोल शुल्क भरावे लागते. मात्र या वार्षिक पासमुळे त्यांचा FASTag वारंवार रिचार्ज करण्याची त्यांना आता गरज भासत नाही. राजमार्गयात्रा अ‍ॅप वापरून हा वार्षिक पास तयार करून घेता येतो.

