Hidden Camera : हॉटेलच्या रुममध्ये हिडन कॅमेरा कसा ओळखाल? कामी येतील या टिप्स

आरसा तपासताना त्यावर एक बोट ठेऊन बघा. जर काचेवरील बोट आणि त्याचं प्रतिबिंब यामध्ये अंतर दिसत असेल, तर तो योग्य आरसा आहे. जर तुमचं बोट आणि आरशातील बोट चिकटल्याप्रमाणे वाटत असेल, तर तो आरसा बारकाईने तपासा. कारण अशी काच पारदर्शक असण्याचा धोका असतो. (How to check two way mirror)