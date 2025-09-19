iPhone 17 आजपासून भारतात उपलब्ध, खरेदीसाठी स्टोअरबाहेर झुंबड; मध्यरात्रीपासून रांगेत, VIDEO VIRAL

iPhone 17 India Launch: अॅपलने आयफोन १७ लाँच केल्यानंतर भारतात आजपासून त्याची विक्री सुरू झाली आहे. यावेळीसुद्धा आयफोनची क्रेझ ग्राहकांमध्ये दिसून येत आहे. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत अॅपल स्टोअरबाहेर ग्राहकांनी गर्दी केली आहे. आय़फोनची नवी सिरीज ९ सप्टेंबरला लाँच झाली. यानंतर भारतात आजपासून आयफोन १७ विक्री होत आहे. आयफोन १७ सिरीज खरेदीसाठी आणि पाहण्यासाठी लोकांनी स्टोअरबाहेर गर्दी केली असून काही ठिकाणी रांगा लागल्या आहेत..iPhone 17 Price : आला रे आला, आयफोन आला! iPhone 17, 17 Pro अन् Pro Max स्मार्टफोन भारतात कितीला? किंमत पाहा एका क्लिकमध्ये...मुंबईत बीकेसीमध्ये असणाऱ्या अॅपल स्टोअर बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये अॅपलचं शोरूम आहे. आयफोन १७ आज विक्रीसाठी उपलब्ध असल्यानं मोठ्या संख्येनं लोक खरेदीसाठी पोहोचले आहेत. काही जण गेल्या ७ ते ८ तासांपासून आयफोन १७ घेण्यासाठी स्टोअरबाहेर थांबले आहेत. अनेकांनी आधीच बुकिंग करून ठेवलं होतं..बीकेसीत स्टोअरबाहेर उभा असणाऱ्या एका ग्राहकाने म्हटलं की, मी नेहमी अहमदाबादहून येतो. सकाळी पाच वाजल्यापासून वाट बघतोय. तर दुसऱ्या एका ग्राहकाने म्हटलं की, आयफोन १७चा रिव्ह्यू चांगला आहे. मला नाही माहिती की आयफोन मिळेल की नाही..आयफोनची नवी सिरीज खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकवेळी ग्राहकांची झुंबड उडालेली असते. दिल्लीत साकेतच्या सिलेक्ट सिटी वॉक इथंही लोकांनी मोठी गर्दी केलीय. आयफोन खरेदीसाठी रात्री १२ वाजल्यापासून लोक रांगेत उभा आहेत. गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थाही वाढवण्यात आली आहे. आता अनेक अॅपल स्टोअर्सबाहेरचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.