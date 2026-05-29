दिल्लीत पाऊस अन् महाराष्ट्रात कडक ऊन! यंदा पावसाचं गणित का बिघडलंय? कधी होणार मॉन्सूनची एन्ट्री, शास्त्रज्ञांनी सांगितलं...

Weather news marathi : सध्या देशात हवामानाचे एक अत्यंत थक्क करणारे चित्र पाहायला मिळत आहे. उत्तर भारतात, विशेषतः दिल्ली-एनसीआरमध्ये वेस्टर्न डिस्टर्बन्स (पाश्चात्य वादळ) आणि स्थानिक ढगांच्या गडगडाटामुळे अचानक पावसाने हजेरी लावली आहे ज्यामुळे तेथील तापमानात मोठी घट झाली आहे. याउलट महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र या भागांना मात्र भीषण उष्णतेच्या लाटेचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये तापमान ४७ अंश सेल्सिअसच्या पार गेले असून नागरिक घामाघूम झाले आहेत. एकाच वेळी देशाच्या दोन टोकांना जाणवणारी ही टोकाची तफावत निसर्गाच्या बदलत्या रूपाची साक्ष देत आहे..पावसाचे गणित बिघडवणारं मुख्य कारणयंदा मान्सूनच्या प्रवासाचे आणि पावसाचे मूळ गणित बिघडण्यामागे प्रशांत महासागरात वेगाने सक्रिय होणारा El Niño हा जागतिक हवामान बदल कारणीभूत ठरला आहे. भारत हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) जाहीर केलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, यंदा देशात सरासरीच्या ९०% म्हणजेच 'सामान्यपेक्षा कमी' पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढले असून त्यामुळे भारताकडे येणाऱ्या नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा वेग आणि त्यातील आर्द्रता कमी झाली आहे. परिणामी मान्सूनच्या ढगांची नियमित होणारी हालचाल मंदावली असून पावसाचे वितरण अत्यंत असमान झाले आहे..महाराष्ट्रात मान्सूनची एन्ट्री कधी? शास्त्रज्ञांचा अधिकृत खुलासामहाराष्ट्रातील चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी शास्त्रज्ञांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. नैऋत्य मोसमी वारे सध्या अंदमान आणि बंगालच्या खाडीत वेगाने पुढे सरकले असले तरी त्यांची मुख्य भूमीवरील प्रगती थोडी संथ झाली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, केरळमध्ये मान्सून ३ ते ४ जूनच्या सुमारास दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्याचा प्रवास पुढे सरकत महाराष्ट्रात आणि मुंबईमध्ये साधारणपणे १० ते १२ जूनच्या दरम्यान मान्सून अधिकृतपणे एन्ट्री करेल. मात्र सुरुवातीच्या काळात पावसाचा जोर कमी राहू शकतो असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे..उष्णतेपासून दिलासा कधी मिळणार? महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला हा कडक उन्हाळा मान्सूनपूर्व प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत विदर्भासह अनेक भागांत उष्णतेची तीव्र लाट कायम राहील. मात्र ३१ मे नंतर कमाल तापमानात हळूहळू २ ते ३ अंशांची घट होण्यास सुरुवात होईल. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अरबी समुद्राकडून येणारे बाष्पयुक्त वारे महाराष्ट्रात दाखल होतील ज्यामुळे हवेतील उष्णता कमी होऊन ढगाळ वातावरण तयार होईल आणि पूर्व मोसमी (Pre-monsoon updates) पावसाच्या सरी कोसळतील. त्यामुळे जूनच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्राला या रखरखत्या उन्हातून खरा दिलासा मिळण्यास सुरुवात होईल.