Refrigerator Technics : फ्रीज रात्री बंद केल्याने खरंच वीज वाचते का? जाणून घ्या

Should We Switch off fridge at Night : बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की, रात्री फ्रीज वापरात नसतो. ज्याप्रमाणे झोपताना सर्व दिवे बंद केले जातात, त्याप्रमाणे फ्रीज पण बंद करून झोपावं. रात्री फ्रिज आपण चालू ठेवतो तर काहींना असा समज आहे कि फ्रिज हे रात्र भर चालू असतं. बंद केले तर विजेची बचत होते.

thermostat

फ्रिज मध्ये (thermostat) थर्मोस्टेट नावाचा part असतो. थोडक्यात सांगायचं झालं तर हा part टेम्प्रेचर मेन्टेन ठेवतो. उदा. जर आपण रात्री फ्रिज हे 10 तास चालविल तर 10 मधल्या 5 तासच चालू असच, कारण फ्रिज मध्ये कूलिंग मेंटेन झाली की, फ्रिज बंद होते.

दिवसा फ्रीज जास्त वेळा उघड बंद होतो, सतत आपण वस्तु, पदार्थ किंवा पाणी आत ठेवत काढत असतो. तेव्हा आतली गार हवा बाहेर पडून बाहेरील गरम हवा फ्रिज मध्ये शिरत असते.

थर्मोस्टॅट तापमानातील बदल लगेच ओळखतो आणि फ्रीज परत आतुन ठरलेल्या तापमानास आणण्यासाठी कॉम्प्रेसर चालू करतो. फ्रीजचं तापमान एकदा ठरवलेल्या तापमानास आलं की हाच थर्मोस्टॅट परत कॉम्प्रेसर बंद करवतो. दिवसा आपला वापर आणि बाहेरील तापमान गरम असल्याने हे कार्य सतत चालू असते व कॉम्प्रेसर जवळपास ६०% वेळेस चालूच असतो.

Refrigerator Technics

याउलट, रात्री फ्रीज चा वापर, उघड बंद करण, नवीन पदार्थ काढणं ठेवण हे सगळेच बंद असते. तसेच बाहेरील तापमानही दिवसा पेक्षा गार असते. पर्यायाने फ्रीजच्या आतील गार तापमानात फार चढ उतार येत नाहीत.

त्यामुळेच रात्री थर्मोस्टॅट ला तापमानातील चढ उतार जास्त न जाणवून जास्ती करून कॉम्प्रेसर बंद अवस्थेतच राहतो. दिवसभराच्या तुलनेत रात्रभरात फक्त २०% वेळच कॉम्प्रेसर चालतो. त्यामुळेच वीज बचत आपोआपच होते, आपण बंद करण्याची गरजच नसते.

आता आपण रोज रात्री बंद केल्याचे तोटे बघू

अन्नाला आणि विशेषतः पाण्याला एक विचित्र शेवाळ्यासारखी चव/वास येतो.

रात्रीत फ्रीजच्या आतील तापमान जास्त गरम झाल्यामुळे सकाळी आपण चालु केल्यावर कॉम्प्रेसरला जास्त ताकदीने जास्त वेळ काम करून फ्रीज परत ठराविक तापमानावर आणावा लागतो. यासाठी लागणारी वीज रात्री बंद ठेवून वाचवलेल्या वीजेपेक्षा जास्त असते.

बर्फ रोज रात्रीत वितळतो व परत घट्ट होतो व त्याला एक स्टेल, शिळा असा वास येवू लागतो. हेच बटर, दुध, भाज्यांच्या बाबतीतही होते.

