YouTube update : 'यूट्यूब'ने भाषेचा अडसर केला दूर! आता २७ भाषांमध्ये व्हिडिओ डब करता येणार

YouTube Video Dubbing latest update : याशिवाय कंटेट क्रिएटर्स त्यांच्या YouTube चॅनेलवर आठ भाषांमध्ये एक्सप्रेसिव्ह स्पीच देखील डब करू शकणार आहेत.
YouTube Introduces AI-Powered Video Dubbing Feature : यूट्यूबशी निगडीत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. जी लाखो क्रिएटर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण, गुगलच्या या व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मने भाषेचा मोठा अडथळा दूर केला आहे.

होय, यामुळे आता क्रिएटर्स त्यांचे व्हिडिओ २७ भाषांमध्ये अपलोड करू शकणार आहेत. हे AI-आधारित फिचर क्रिएटर्सना त्यांचे अपलोड केलेले व्हिडिओ ऑटो-डब करण्याची परवानगी देते. त्यामुळे क्रिएटर्स आता त्यांच्या अपलोड केलेल्या व्हिडिओंसाठी भारतीय तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय भाषांचीही निवड करू शकणार आहेत.

 Google ने अधिकृत ब्लॉग पोस्टमध्ये या ऑटो-डब फिचर्सबद्दल माहिती शेअर केली. ब्लॉग पोस्टनुसार, YouTubeचे ऑटो-डब फिचर २७ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीने अशीही आकडेवारी शेअर केली आहे की, जगभरात दररोज जवळपास ६ दशलक्ष प्रेक्षक आहेत जे किमान १० मिनिटे ऑटो-डब केलेला कंटेट बघतात. हे फिचर डिसेंबरमध्येच टेस्टिंगसाठी सादर करण्यात आले होते.

याव्यतिरिक्त, YouTube साठी एक्सप्रेसिव्ह स्पीच फिचर देखील आणण्यात आले आहे, ज्यामुळे कंटेट क्रिएटर्स त्यांच्या YouTube चॅनेलवर आठ भाषांमध्ये एक्सप्रेसिव्ह स्पीच डब करू शकतात. यामध्ये इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंडोनेशियन, इटालियन, पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश यांचा समावेश आहे.

